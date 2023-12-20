Если объединить все литературные музеи-квартиры Петербурга в один дом, получится впечатляющий жилой комплекс для гениев. Однако в реальности мы можем навестить каждого стихотворца по отдельности. Посмотреть на роковой диван Пушкина на Мойке, поздороваться с медведем у Некрасова, заглянуть в итальянский сундук Ахматовой в Фонтанном доме. И в конце концов понять: по сравнению с полутора комнатами Бродского наши жилищные условия очень даже ничего. Ну а желающим пообщаться с современными литераторами мы бы посоветовали участвовать в розыгрыше МТС. Тот, кто получит приз-впечатление от сервиса МТС Строки, сможет лично встретиться, например, с Сергеем Минаевым или Александром Цыпкиным.*