10
вещей, которые стоит успеть в Петербурге до 30 лет
Знаковые цифры
В декабре принято не только подводить итоги, но и строить планы. Вместе с компанией МТС, которая в этом году отмечает 30-летний юбилей, мы составили чисто петербургский список приятных целей, достижение которых лучше не откладывать. Проверьте, что из нашего чек-листа вы уже сделали, а что стоит наметить на ближайшее будущее. Если вам больше тридцати, ничего страшного: наверстать никогда не поздно.
1
Обойти все залы Эрмитажа
Всего их в знаменитом музее 365, большая часть находится в Зимнем дворце. Интересно, что впечатлит вас сильнее всего. Гербовый зал, на колоннах которого — семь килограммов золота? Или Георгиевский — с белоснежным мраморным интерьером и паркетом из 16 пород дерева? А может, вас увлекает не роскошь императорских церемоний, а уникальные экспонаты залов, которые названы в честь художников — Тициана, Леонардо да Винчи, Рафаэля?
2
Сделать селфи на каждой станции метро
Подземка — отдельная городская достопримечательность, по красоте часто не уступающая петербургским дворцам. Обязательно поймайте в кадр скульптурного Александра Сергеевича на «Пушкинской», покажите подписчикам в соцсетях окаменевшие морские лилии в мраморе на «Площади Восстания». И непременно сфотографируйтесь на фоне «хрустальных» колонн «Автово», которые совсем недавно оценил сам Илон Маск. Запостить фотографии поможет МТС: на всех 72 станциях петербургского метро работают и голосовая связь, и мобильный интернет.
3
Проверить свое везение у Чижика на Фонтанке
Загадываете желание, кидаете в скульптуру монеткой и, если попадете на постамент, ждете исполнения. Но есть и более верный способ почувствовать себя удачливым человеком. Вы можете поучаствовать в розыгрыше, который компания МТС проводит в честь своего 30-летия.* Для получения приза достаточно подтвердить участие на сайте или в приложении «Мой МТС» и прокрутить специальный куб. В списке подарков — автомобили, путешествия, смартфоны, подписки на цифровые решения экосистемы.
4
Выбрать самые вкусные пышки
Это блюдо считается одним из гастрономических символов Петербурга, поспорить с ним в популярности может разве что жареная корюшка. Все заведения придерживаются примерно одного рецепта, но результат, конечно же, у каждого свой. Какая пышка станет лидером вашего личного рейтинга, будет зависеть от вкусовых предпочтений «жюри». Любите ли вы тесто повоздушней или поплотнее, насколько жирным может быть лакомство, какое количество сахарной пудры должно быть на его корочке — критериев так же много, как пышечных в Петербурге. Больше идей для открытий — гастрономических и не только, — которые можно сделать в нашем городе, подскажет цифровой гид от МТС. Если пройти короткий тест, сервис создаст персональную подборку рекомендаций на основе ваших пожеланий и предпочтений.
5
Поцеловаться на Макаровском мосту
Необычная пешеходная переправа в Кронштадте перекинута не через реку или канал, а через овраг. Ее построили в начале прошлого века специально для императора Николая II, прибывшего на закладку Морского собора. Сегодня мост славится как романтическое место, где фотографируются молодожены и влюбленные. А желающим поделиться в мессенджере красивым моментом поможет мобильный интернет МТС. Компания еще в 2016 году протянула в Кронштадт подводный кабель, чтобы повысить скорость и улучшить качество связи.
6
Cходить в каждый театр города
Даже если у вас есть любимая сцена или труппа, театральный Петербург стоит того, чтобы познакомиться с ним во всей полноте. Каждый год он предлагает зрителям что-то новое — от классики в необычном прочтении до самого эпатажного модернизма. Покупать билеты многие горожане предпочитают в интернете. Неудивительно, что МТС Live — один из самых востребованных сервисов в экосистеме МТС. Кстати, он тоже участвует в розыгрыше, о котором мы писали выше: участники могут получить подарочную карту сервиса на сумму
30 000 рублей.*
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7
Всю ночь кататься на велосипеде
Отправиться на такую прогулку стоит в теплое время года, а еще лучше — в те дни, когда, согласно классику, «одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса». Тогда получится увидеть городские пейзажи во всей красе, потому что «ясны спящие громады пустынных улиц, и светла адмиралтейская игла». Романтики наверняка предпочтут крутить педали рядом с любимым человеком, люди компанейские соберут друзей. Но есть и вариант присоединиться к одной из «покатушек», которые организуют в соцсетях.
8
Посмотреть хоккейный матч на «СКА Арене»
Ледовый стадион хоть и не попал официально в книгу рекордов, но вполне может претендовать на звание самого большого в мире. Он вмещает 21 500 болельщиков и до 23 000 зрителей во время концертов. И на всех 189 500 кв.м спортивно-развлекательного комплекса есть связь благодаря телеком-инфраструктуре, построенной МТС. Более 500 миниатюрных антенн поддерживают бесперебойную передачу данных на скорости до 300 Мбит/c. Так что и при полных трибунах можно легко делиться впечатлениями о матче или шоу — даже в формате живой видеотрансляции.
9
Отправиться в гости к поэтам
Если объединить все литературные музеи-квартиры Петербурга в один дом, получится впечатляющий жилой комплекс для гениев. Однако в реальности мы можем навестить каждого стихотворца по отдельности. Посмотреть на роковой диван Пушкина на Мойке, поздороваться с медведем у Некрасова, заглянуть в итальянский сундук Ахматовой в Фонтанном доме. И в конце концов понять: по сравнению с полутора комнатами Бродского наши жилищные условия очень даже ничего. Ну а желающим пообщаться с современными литераторами мы бы посоветовали участвовать в розыгрыше МТС. Тот, кто получит приз-впечатление от сервиса МТС Строки, сможет лично встретиться, например, с Сергеем Минаевым или Александром Цыпкиным.*
10
Прогуляться по Невскому от Адмиралтейства до Лавры
Каждый петербуржец регулярно бывает на главной улице города по той или иной повседневной необходимости. Но хотя бы раз в жизни стоит выбраться сюда просто так и пройти всю «першпективу» — от золотого кораблика в небе до Скорбященской надвратной церкви. Предварительно можно изучить историю не самых туристических достопримечательностей проспекта и выяснить, к примеру, где в советские годы находился кинотеатр «Светлая лента» и работало ателье с народным названием «Смерть мужьям».
*Акция «МТС 30 лет»: организатор — ООО «Креата Рус», Россия, 127015, г. Москва, ул. Вятская, д.27, стр.3, ИНН: 7714997506. Общий срок проведения акции — с 15.11.2023 по 07.03.2024 включительно. С подробностями можно ознакомиться здесь.
Реклама, ПАО «МТС», ИНН: 7740000076
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Источники фотографий: Istock, wikipedia.org
Дизайнер: Соня Осколкина
Реклама, ПАО «МТС», ИНН: 7740000076
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Источники фотографий: Istock, wikipedia.org
Дизайнер: Соня Осколкина
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