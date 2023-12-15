Почему зрение снижается после сорока лет и что с этим делать?

— Катаракта, по данным ВОЗ, на втором месте среди причин слабовидения и слепоты. Удаление помутневшего хрусталика и замена его интраокулярной линзой — это единственный эффективный способ лечения этого заболевания. Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы позволяет не только избавить пациента от помутнения хрусталика, но и значительно улучшить качество его жизни. Интраокулярные линзы подбираются с учетом всех особенностей зрения человека. С их помощью можно вообще отказаться от очков.



Один из самых вредных для здоровья глаз мифов связан с тем, что люди считают, будто нужно ждать «созревания» катаракты. Это устаревшее убеждение. Нет смысла годами мириться с плохим зрением — в то время как его можно исправить за один день.



Может ли выпасть интраокулярная линза? Нет, не может. Искусственная линза устанавливается в ту же капсулу, где был хрусталик, через микродоступ всего в 1,8 мм. У линзы есть специальные опорные элементы, она надежно фиксируется внутри капсулы. Разрез самогерметизируется, ткани восстанавливаются, и пациент живет и хорошо видит точно так же, как со здоровым хрусталиком.



Может ли катаракта возникнуть повторно? Это заблуждение. «Вторичной» катарактой называют уплотнения эпителия на задней стенке капсулы, в которой размещается хрусталик. Природа у двух этих состояний и их лечение абсолютно разные. Уплотнение поверхности хрусталиковой капсулы лечится нехирургическим способом при помощи ИАГ-лазера (YAG). Эта процедура называется капсулотомия: удаляются фрагменты разросшегося эпителия, и зрение пациента снова становится ясным и четким. Процесс лечения занимает всего несколько минут, проходит под капельной анестезией и не накладывает на пациента каких-либо ограничений после процедуры.



