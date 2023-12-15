Почему падает зрение? Таким вопросом задаются многие люди в возрасте после 40-45 — даже те, кто никогда не носил очков. Вместе с экспертами клиники «Эксимер» рассказываем, что происходит с глазами в этом возрасте и чем может помочь современная медицина.
Почему зрение снижается после сорока лет и что с этим делать?
На что жалуетесь?
Такой вопрос первым делом задает врач. Вот 10 симптомов, которые чаще всего называют обеспокоенные пациенты:
«Картинка» выглядит размытой:
все двоится, перед глазами возникают ломаные линии.
Плотный мутный туман перед глазами:
он не исчезает даже при ярком солнце.
Плохо видны предметы:
Болезненные ощущения в глазах:
у одних вдали, у других вблизи.
резь и тяжесть доставляют весомый дискомфорт.
Покраснение глаз:
его могут сопровождать боль, жжение, резь при моргании, ощущение инородного тела, слезотечение.
Потеря зрения на периферии:
человек ощущает себя как в тоннеле.
Головные боли:
они становятся постоянными спутниками человека.
Давление на глазные яблоки:
кажется, будто на веки повесили гири, каждое движение отзывается болью.
Вспышки, искры в поле зрения:
двигая глазами, человек может увидеть мерцающие пятна, молнии, шары и т. д.
Ухудшение ночного зрения:
в темноте зоркость ощутимо падает.
Зрение в цифрах и фактах
По данным Минздрава, в России у 11 человек из 100 — заболевания глаз.
Количество пациентов с катарактой в России уже достигает 1 млн 750 тыс. человек.
Самая распространенная проблема у взрослых — аномалия рефракции, то есть проблема с точной фокусировкой света. Это 42% всех случаев.
Чаще всего операцию из-за катаракты делают людям в возрасте от 71 до 80 лет.
По прогнозам ВОЗ, количество людей с нарушениями зрения старше 60 лет к 2030 году вырастет до 1,4 млрд (в 2017 году — 962 млн).
К числу самых распространенных болезней ВОЗ относит возрастную макулярную дегенерацию. Она есть у 140–261 млн человек.
Глаукома диагностирована, по различным данным, у 52–112 млн человек в мире.
По данным Минздрава, с 2000 года ежегодно в России фиксируют 4,5–5 млн случаев офтальмологических заболеваний.
Дискомфорт могут приносить самые разные состояния. Теперь разберемся, о чем они могут говорить в зрелом возрасте и что с этим делать.
Основные причины, почему после 45 лет человек видит хуже
Причина 1
Пресбиопия — возрастная дальнозоркость
В супермаркете сложно разобрать мелкий шрифт на ценнике или упаковке. Текст на экране смартфона расплывается. Знакомо? Так «подкрадывается» возрастная дальнозоркость. После 45 лет снижается способность глаз фокусировать взгляд на предметах, находящихся на различных дистанциях.
Помимо привычных очков и контактных линз, есть радикальный способ избавления от пресбиопии — операция. В ходе нее хрусталик заменяют искусственной интраокулярной линзой.
Помимо привычных очков и контактных линз, есть радикальный способ избавления от пресбиопии — операция. В ходе нее хрусталик заменяют искусственной интраокулярной линзой.
Слово эксперту
Евгений Гурмизов, главный врач клиники «Эксимер» в Санкт-Петербурге, офтальмохирург, к. м. н.:
— Близорукость, дальнозоркость, астигматизм — самые распространенные проблемы со зрением. В Санкт-Петербурге, по данным Росстата за 2022 год, 52,4% жителей носят очки или контактные линзы. Многие вынуждены пользоваться двумя видами очков — для дали и для чтения. Так происходит из-за развития возрастной дальнозоркости. Это естественное состояние, возникающее из-за того, что хрусталик утрачивает эластичность, ослабевают мышцы, удерживающие его. Аккомодационная способность глаза фокусироваться на близких расстояниях снижается.
Многие люди в возрасте 45-50 лет чувствуют себя молодыми и активными. И воспринимают пресбиопию как досадную помеху. Для них, помимо оптической коррекции, проводится рефракционная замена хрусталика. Операция называется ленсэктомия. Проводится в режиме «одного дня», госпитализации не требуется. Хирургическое вмешательство проходит при помощи факоэмульсификации, когда хрусталик превращается в эмульсию и выводится из капсулы через микродоступ всего в 1,8 мм. На его место имплантируется интраокулярная линза (ИОЛ). Она компенсирует утраченную аккомодацию и дает возможность человеку хорошо видеть на любых расстояниях.
Выбор интраокулярной линзы зависит от многих факторов — прежде всего, от особенностей зрения пациента. Искусственные хрусталики выполняют роль миниатюрных очков внутри глаза. Они бывают разных модификаций и предназначены для того, чтобы в зрелом возрасте не зависеть от очков.
Дать универсальный ответ на вопрос, какой искусственный хрусталик лучше, нельзя. Решение о выборе ИОЛ принимает врач на основе медицинских показаний, профессии, возраста, образа жизни пациента.
Многие люди в возрасте 45-50 лет чувствуют себя молодыми и активными. И воспринимают пресбиопию как досадную помеху. Для них, помимо оптической коррекции, проводится рефракционная замена хрусталика. Операция называется ленсэктомия. Проводится в режиме «одного дня», госпитализации не требуется. Хирургическое вмешательство проходит при помощи факоэмульсификации, когда хрусталик превращается в эмульсию и выводится из капсулы через микродоступ всего в 1,8 мм. На его место имплантируется интраокулярная линза (ИОЛ). Она компенсирует утраченную аккомодацию и дает возможность человеку хорошо видеть на любых расстояниях.
Выбор интраокулярной линзы зависит от многих факторов — прежде всего, от особенностей зрения пациента. Искусственные хрусталики выполняют роль миниатюрных очков внутри глаза. Они бывают разных модификаций и предназначены для того, чтобы в зрелом возрасте не зависеть от очков.
Дать универсальный ответ на вопрос, какой искусственный хрусталик лучше, нельзя. Решение о выборе ИОЛ принимает врач на основе медицинских показаний, профессии, возраста, образа жизни пациента.
Причина 2
Катаракта
Именно она — причина светобоязни, слезоточивости, появления ореолов вокруг светящихся предметов. Главным симптомом катаракты врачи называют «туман» перед глазами. Это следствие помутнения хрусталика. Со временем пелена становится более густой — вплоть до наступления слепоты.
Специалисты знают случаи, когда люди пытаются избавиться от катаракты биологически активными добавками, самодельными каплями. Увы, здесь может помочь только операция по замене хрусталика.
Специалисты знают случаи, когда люди пытаются избавиться от катаракты биологически активными добавками, самодельными каплями. Увы, здесь может помочь только операция по замене хрусталика.
Слово эксперту
Евгений Гурмизов:
— Катаракта, по данным ВОЗ, на втором месте среди причин слабовидения и слепоты. Удаление помутневшего хрусталика и замена его интраокулярной линзой — это единственный эффективный способ лечения этого заболевания. Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы позволяет не только избавить пациента от помутнения хрусталика, но и значительно улучшить качество его жизни. Интраокулярные линзы подбираются с учетом всех особенностей зрения человека. С их помощью можно вообще отказаться от очков.
Один из самых вредных для здоровья глаз мифов связан с тем, что люди считают, будто нужно ждать «созревания» катаракты. Это устаревшее убеждение. Нет смысла годами мириться с плохим зрением — в то время как его можно исправить за один день.
Может ли выпасть интраокулярная линза? Нет, не может. Искусственная линза устанавливается в ту же капсулу, где был хрусталик, через микродоступ всего в 1,8 мм. У линзы есть специальные опорные элементы, она надежно фиксируется внутри капсулы. Разрез самогерметизируется, ткани восстанавливаются, и пациент живет и хорошо видит точно так же, как со здоровым хрусталиком.
Может ли катаракта возникнуть повторно? Это заблуждение. «Вторичной» катарактой называют уплотнения эпителия на задней стенке капсулы, в которой размещается хрусталик. Природа у двух этих состояний и их лечение абсолютно разные. Уплотнение поверхности хрусталиковой капсулы лечится нехирургическим способом при помощи ИАГ-лазера (YAG). Эта процедура называется капсулотомия: удаляются фрагменты разросшегося эпителия, и зрение пациента снова становится ясным и четким. Процесс лечения занимает всего несколько минут, проходит под капельной анестезией и не накладывает на пациента каких-либо ограничений после процедуры.
Один из самых вредных для здоровья глаз мифов связан с тем, что люди считают, будто нужно ждать «созревания» катаракты. Это устаревшее убеждение. Нет смысла годами мириться с плохим зрением — в то время как его можно исправить за один день.
Может ли выпасть интраокулярная линза? Нет, не может. Искусственная линза устанавливается в ту же капсулу, где был хрусталик, через микродоступ всего в 1,8 мм. У линзы есть специальные опорные элементы, она надежно фиксируется внутри капсулы. Разрез самогерметизируется, ткани восстанавливаются, и пациент живет и хорошо видит точно так же, как со здоровым хрусталиком.
Может ли катаракта возникнуть повторно? Это заблуждение. «Вторичной» катарактой называют уплотнения эпителия на задней стенке капсулы, в которой размещается хрусталик. Природа у двух этих состояний и их лечение абсолютно разные. Уплотнение поверхности хрусталиковой капсулы лечится нехирургическим способом при помощи ИАГ-лазера (YAG). Эта процедура называется капсулотомия: удаляются фрагменты разросшегося эпителия, и зрение пациента снова становится ясным и четким. Процесс лечения занимает всего несколько минут, проходит под капельной анестезией и не накладывает на пациента каких-либо ограничений после процедуры.
Причина 3
Глаукома
Глаукома — серьезный враг человека, еще и потому, что может вызвать необратимую слепоту. Это состояние связано с патологическими изменениями диска зрительного нерва. Триггер для его возникновения — повышение внутриглазного давления.
Глаукоме в основном подвержены люди старше 60-70 лет. Быть начеку стоит и 40-летним с близорукостью или дальнозоркостью высоких степеней. Особенное внимание зрению стоит уделить тем, у кого глаукома в семейном анамнезе. Этот фактор повышает риск развития заболевания в 6 раз.
Как лечат глаукому? Прежде всего, это медикаментозная терапия. Ее задача — снизить внутриглазное давление, нормализовать обменные процессы и улучшить кровоснабжение в тканях глаза и зрительного нерва. Если препараты не помогают, то назначают лазерное или хирургическое лечение, в зависимости от формы заболевания.
Глаукоме в основном подвержены люди старше 60-70 лет. Быть начеку стоит и 40-летним с близорукостью или дальнозоркостью высоких степеней. Особенное внимание зрению стоит уделить тем, у кого глаукома в семейном анамнезе. Этот фактор повышает риск развития заболевания в 6 раз.
Как лечат глаукому? Прежде всего, это медикаментозная терапия. Ее задача — снизить внутриглазное давление, нормализовать обменные процессы и улучшить кровоснабжение в тканях глаза и зрительного нерва. Если препараты не помогают, то назначают лазерное или хирургическое лечение, в зависимости от формы заболевания.
Слово эксперту
Евгений Гурмизов:
— В нашей клинике проводится комплексная диагностика зрительной системы на современных аппаратах. Обследование занимает около двух часов. Для постановки диагноза «глаукома» применяются информативные и точные технологии: бесконтактная тонометрия, гониоскопия, периметрия, пахиметрия, оптическая когерентная томография.
Держать под контролем это заболевание придется всегда. Хирургия остановит прогрессирование глаукомы, но полностью вылечить ее нельзя. Без лечения она приводит к атрофии зрительного нерва и потере зрения. Пациенты с глаукомой должны оставаться под наблюдением офтальмолога регулярно с момента постановки диагноза.
В нашей клинике проводятся все современные виды лечения глаукомы: медикаментозные, лазерные, хирургические. А также одновременное хирургическое лечение катаракты и глаукомы. Такая возможность сокращает период лечения и улучшает возможности зрения для пациентов, у которых есть оба заболевания.
Держать под контролем это заболевание придется всегда. Хирургия остановит прогрессирование глаукомы, но полностью вылечить ее нельзя. Без лечения она приводит к атрофии зрительного нерва и потере зрения. Пациенты с глаукомой должны оставаться под наблюдением офтальмолога регулярно с момента постановки диагноза.
В нашей клинике проводятся все современные виды лечения глаукомы: медикаментозные, лазерные, хирургические. А также одновременное хирургическое лечение катаракты и глаукомы. Такая возможность сокращает период лечения и улучшает возможности зрения для пациентов, у которых есть оба заболевания.
Причина 4
Проблемы с сетчаткой
Кажется, что жизнь поблекла? Краски могут терять яркость при возрастной макулярной дегенерации (ВМД). Она же зачастую становится причиной того, что искажаются очертания объектов и линии. Пациенты жалуются на слепое пятно перед глазами.
За буквами аббревиатуры ВМД кроется состояние, которое в агрессивной форме грозит необратимой потерей зрения. К нему приводит аномальный рост кровеносных сосудов глаз и поражение центральной зоны сетчатки — макулы. В зоне риска чаще всего оказываются люди в возрасте старше 50 лет с генетической предрасположенностью.
За буквами аббревиатуры ВМД кроется состояние, которое в агрессивной форме грозит необратимой потерей зрения. К нему приводит аномальный рост кровеносных сосудов глаз и поражение центральной зоны сетчатки — макулы. В зоне риска чаще всего оказываются люди в возрасте старше 50 лет с генетической предрасположенностью.
Слово эксперту
Ирина Усунгван, врач-офтальмолог высшей категории:
— Возрастная макулярная дегенерация — это хроническое прогрессирующее заболевание сетчатки глаза, которое протекает длительное время бессимптомно. Под сетчаткой происходит рост новообразованных сосудов — из-за них появляется отек.
Важно обнаружить ВМД как можно раньше и вовремя начать лечение. Для этого применяются современные способы диагностики: оптическая когерентная томография, оценка состояния глазного дна, исследование полей зрения с помощью периметрии, изучение состояния сосудов с применением ангиографии.
Современные подходы к лечению возрастной макулярной дегенерации включают анти-VEGF-терапию — интравитреальные инъекции препаратов в стекловидное тело глаза. Терапия заключается в воздействии на выработку белка VEGF и нацелена на устранение причины развития патологических сосудов в сетчатке. Применение лекарственных препаратов позволяет сохранить зрение, поддержать качество жизни человека, а иногда и улучшить зрение.
Важно обнаружить ВМД как можно раньше и вовремя начать лечение. Для этого применяются современные способы диагностики: оптическая когерентная томография, оценка состояния глазного дна, исследование полей зрения с помощью периметрии, изучение состояния сосудов с применением ангиографии.
Современные подходы к лечению возрастной макулярной дегенерации включают анти-VEGF-терапию — интравитреальные инъекции препаратов в стекловидное тело глаза. Терапия заключается в воздействии на выработку белка VEGF и нацелена на устранение причины развития патологических сосудов в сетчатке. Применение лекарственных препаратов позволяет сохранить зрение, поддержать качество жизни человека, а иногда и улучшить зрение.
Вопрос врачу:
Как диагностировать ВМД? С какого возраста людям из группы риска нужно обследоваться, и как часто это делать?
За фразой «Я плохо вижу» могут скрываться самые разные состояния. Если у вас остались какие-то вопросы, можно задать их специалистам клиники «Эксимер».
Имеются противопоказания.
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Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены ООО «ДЦ «Зрение»
Другие источники фотографий и иллюстраций: IStock
Дизайнер: Ольга Сергеева
Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-78-01-008237 от 9 октября 2017 года
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены ООО «ДЦ «Зрение»
Другие источники фотографий и иллюстраций: IStock
Дизайнер: Ольга Сергеева
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