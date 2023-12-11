Далее наш путь лежал на улицу Рубинштейна. Зачем? Да за тем же, что привлекает в эту точку на карте города тысячи горожан и туристов. Впрочем, дело было хоть и в пятницу, но не вечером. Поэтому мы — скажем честно — ограничились чаем в колоритном ресторане кубинской жизни «О! Cuba». Наш выбор пал на него не только благодаря популярности у петербуржцев: это место как нельзя кстати подходило для тестирования мобильной связи из-за того, что ее там… почти нет. Толстые стены исторической застройки и цокольный этаж не давали шансов: на дисплее смартфона предательски значилась буква «Е».