Один день
с инженером связи
с инженером связи
Что повышает надежность мобильного интернета
Вместе с техническим экспертом билайна мы протестировали мобильный интернет в Петербурге и узнали, какие технологии применяются, чтобы связь была надежной в разных ситуациях. Что из этого получилось, читайте в материале.
читателей «Фонтанки» практически не расстаются со смартфоном, показал опрос в нашем телеграм-канале. Значит, мобильный интернет нужен везде: дома, в метро, в торговом центре и в ресторане, на автомагистрали и т.д.
85%
Торговый центр
Точка №1
Признайтесь, вы фотографируете себя в примерочной, когда нужна «помощь друга» в выборе одежды? Наш корреспондент тоже никогда не упускает такую возможность. А еще сравнивает цены в интернете и делает короткие видеобзоры для подписчиков в соцсетях. Главное, чтобы скорость мобильного интернета позволяла это сделать: из-за специфики самих зданий в ТРЦ сигнал может ослабевать.
«В LeoMall на Планерной мы начали наш эксперимент с записи круглого мини-видео: «Всем привет! Начинаем наш шопинг!» Минутный ролик мгновенно загрузился на смартфоне с сим-картой билайна. Практически в ту же секунду его получил в мессенджере руководитель направления эксплуатации билайна в Санкт-Петербурге Александр Грищенко. И неудивительно: скорость передачи данных на сетях билайна составила почти 200 Мбит/с. Это при том, что для повседневных потребностей абонентов — переписки в чате или передачи снимков — хватило бы даже 8 Мбит/с. Как оператору удалось организовать такую высокую скорость 4G?»
«Обычно покрытие сотовой связи в торговых комплексах достаточно низкое: влияет и толщина стен, и используемые при строительстве материалы, и большой поток пользователей. В такие здания, как правило, с трудом проходит сигнал от базовых станций, находящихся снаружи. Именно поэтому в ТЦ мы используем такое решение, как индор-секторы: внутри устанавливается базовая станция, далее на всех этажах мы подключаем внутренние секторы с маленькими антеннами. Тем самым обеспечиваем надежное покрытие во всех магазинах, кафе, ресторанах и так далее».
Опрос читателей «Фонтанки»
Где вы чаще используете мобильный интернет?
Технология также применяется в бизнес-центрах, жилых домах, — словом, там, где есть проблемы с приемом внешнего сигнала, но всегда высокий расход трафика. Абоненты о «секрете» даже не догадываются, да и зачем им это знать? Для пользователей главное, чтобы все «летало», а как это обеспечить — продумывают профессионалы.
Куда бы я ни отправился, всюду беру с собой телефон и выхожу с него в сеть
85%
В транспорте: слушаю музыку или смотрю сериалы онлайн
14%
Дома: переписываюсь с близкими за кружкой какао и прячусь от осенних ветров
14%
ЗАПАДНЫЙ СКОРОСТНОЙ ДИАМЕТР
Точка №2
Какой же автомобилист не любит быстрой езды, подумала съемочная группа «Фонтанки» и помчалась по Западному скоростному диаметру на Васильевский остров. А чтобы не скучать в пути, мы решили включить музыку на смартфоне. Что бы послушать такого…. духоподъемного? Да хотя бы Чайковского! Или что там у нас в плей-листе? Повыбираем? В общем, пока ехали, успели прослушать несколько треков. Результат: любимые мелодии не прерывались.
«Высокую скорость загрузки подтверждал и спид-тест. Несмотря на то, что в движении скорость мобильного интернета неизбежно падает, показатели на экране варьировались от 45 до 95 Мбит/с. Неплохо! Оказывается, за этим, среди прочего, скрывается... искусственный интеллект».
«Обычно там, где нагрузка на сеть большая, скорость связи падает. Именно поэтому базовые станции в спальных районах «отдыхают» днем и активно «трудятся» вечером.
В центре происходит ровно наоборот: там пиковые нагрузки фиксируются днем, когда люди приезжают на работу. Чтобы обеспечить стабильную работу сети в часы пик, нужно перераспределить нагрузку. Именно это делает технология SON (Self optimized network — «Самооптимизирующаяся сеть»). В автоматическом режиме она подбирает оптимальные настройки на радиосети в конкретном месте, чтобы при имеющейся нагрузке обеспечить наилучшее качество».
В центре происходит ровно наоборот: там пиковые нагрузки фиксируются днем, когда люди приезжают на работу. Чтобы обеспечить стабильную работу сети в часы пик, нужно перераспределить нагрузку. Именно это делает технология SON (Self optimized network — «Самооптимизирующаяся сеть»). В автоматическом режиме она подбирает оптимальные настройки на радиосети в конкретном месте, чтобы при имеющейся нагрузке обеспечить наилучшее качество».
Самооптимизирующаяся сеть активно используется и на Западном скоростном диаметре: утром абоненты едут на работу, а вечером — обратно. Хорошо работает эта технология и в местах массового скопления людей в выходные дни: на концертах, матчах и т.д.
Жилой комплекс
Точка №3
В современном петербургском ЖК могут жить до 20 000 человек! Используя видеоконтент и приложения, а также онлайн-игры, они делят между собой один и тот же «пирог» — мобильный интернет. Не нужно быть экспертом, чтобы понять очевидную вещь: чем больше абонентов, тем меньше пропускная способность сети и ниже скорость загрузки данных.
«Результат рефарминга на сетях билайна мы тестировали в ЖК «Я — романтик»: вызывали такси, которое довезет нас до станции метро «Приморская». Успешно»!
«Чтобы пользование мобильным интернетом оставалось комфортным для клиентов, мы проводим процедуру рефарминга. Рефарминг — перераспределение частот, используемых под стандарты 2G и 3G, в пользу современного стандарта связи LTE/ЛТЕ (4G). Это техническое решение позволяет нарастить емкость сети в условиях сильных нагрузок. А значит — без дополнительных ресурсов улучшить качество связи за счет более эффективного управления частотным спектром».
Метро
Точка №4
«Что вы делаете в подземке со смартфоном в руках?» — спросили мы у читателей «Фонтанки». Самым популярным из всех вариантов оказался ответ «Листаю новости» (44%). Вот этим-то и занялась и съемочная группа «Фонтанки», пока ехала по третьей линии от «Приморской» до «Маяковской». Скорости мобильного интернета хватало не только на быстрый скроллинг ленты — оперативно подгружалось и видео со звуком. Радовали и итоги спид-теста на смартфоне Александра Грищенко: даже на перегонах показатель превышал 100 Мбит/с. Самая высокая зафиксированная нами скорость мобильного интернета билайна составила 185 Мбит/с.
Что делаете в телефоне онлайн во время поездок в подземке?
Опрос читателей «Фонтанки»
Листаю новости
44%
Общаюсь в мессенджерах
22%
Читаю книгу
25%
«Журналист «Фонтанки» поймала себя на мысли: к хорошему быстро привыкаешь. Года три назад было сложно представить, как можно смотреть сериал в подземке или участвовать оттуда в зуме. Сегодня, садясь в вагон, больше не нужно завершать разговор и прощаться. Это результат масштабного проекта, благодаря которому сеть есть на всех линиях петербургского метрополитена».
Ее обеспечивает наземное и подземное оборудование. Вместе они составляют распределенную антенно-фидерную систему (РАФСО).
Подробнее о том, как создавали интернет-сеть в петербургской подземке, читайте здесь.
Как работает связь в подземке?
Наземная
подземная
Наземная часть носит название «Сайт-отель» — это большая аппаратная с оборудованием наземных базовых станций. Оптический кабель связывает сайт-отель с подземным оборудованием.
Подземная часть состоит из нескольких видов кабелей в тоннелях, в том числе радиоизлучающих. Именно они выполняют роль антенн, формируя покрытие сотовой сети.
Наземная часть носит название «Сайт-отель» — это большая аппаратная с оборудованием наземных базовых станций. Оптический кабель связывает сайт-отель с подземным оборудованием.
Подземная часть состоит из нескольких видов кабелей в тоннелях, в том числе радиоизлучающих. Именно они выполняют роль антенн, формируя покрытие сотовой сети.
Далее наш путь лежал на улицу Рубинштейна. Зачем? Да за тем же, что привлекает в эту точку на карте города тысячи горожан и туристов. Впрочем, дело было хоть и в пятницу, но не вечером. Поэтому мы — скажем честно — ограничились чаем в колоритном ресторане кубинской жизни «О! Cuba». Наш выбор пал на него не только благодаря популярности у петербуржцев: это место как нельзя кстати подходило для тестирования мобильной связи из-за того, что ее там… почти нет. Толстые стены исторической застройки и цокольный этаж не давали шансов: на дисплее смартфона предательски значилась буква «Е».
любимое
кафе
кафе
Точка №5
«Но это не значит, что наши абоненты здесь останутся без связи. Мы можем осуществлять звонки с помощью функции VoWiFi (Voice overWi-Fi — «Голос через Wi-Fi»). Это технология передачи данных по беспроводной локальной сети. Если в здании есть сеть Wi-Fi, мы просто подключаемся к ней, активируем в настройках телефона функцию вызова по Wi-Fi и совершаем звонки точно так же, как и по сотовой сети».
«Действуя по инструкции, журналист «Фонтанки» дозвонился до редактора и сообщил, что задание практически выполнено!
Связь через Wi-Fi пригодится не только завсегдатаям баров в центре Петербурга. С ней больше не надо подходить к окну, если в доме с толстыми стенами плохо ловит связь. Или выбирать оптимальную «переговорную» точку на даче. Или думать, как совершить деловой звонок за границей… Словом, ситуаций в жизни может быть много. А рецепт — один.
Кстати, звонки по VoWiFi стоят как обычные. Здорово же»?
Связь через Wi-Fi пригодится не только завсегдатаям баров в центре Петербурга. С ней больше не надо подходить к окну, если в доме с толстыми стенами плохо ловит связь. Или выбирать оптимальную «переговорную» точку на даче. Или думать, как совершить деловой звонок за границей… Словом, ситуаций в жизни может быть много. А рецепт — один.
Кстати, звонки по VoWiFi стоят как обычные. Здорово же»?
В центре связь кажется чем-то самим собой разумеющимся. Жители и туристы даже не задумываются о том, как здесь появляется 4G. Но не все так просто, рассказал технический специалист билайна: в исторической части Петербурга большие антенны могут испортить фасады, панораму и т.д., поэтому поставить стандартный комплекс телекоммуникационного оборудования не всегда возможно. В таких ситуациях выручают компактные базовые станции EasyMacro («изи макро»).
Сад в центре города
Точка №6
Значит, действительно работает!
Вот, оказывается, сколько технологий скрываются за привычными сторис, видосиками и онлайн-трансляциями в сети. Теперь вы тоже это знаете!
Вот, оказывается, сколько технологий скрываются за привычными сторис, видосиками и онлайн-трансляциями в сети. Теперь вы тоже это знаете!
«Площадь покрытия меньше, чем у обычной базовой станции, но при этом мы можем закрыть нестандартные участки, обеспечив абонентов высоким уровнем связи. Это решение в зоне своей работы помогает клиентам билайна пользоваться мобильным интернетом и голосовой связью».
«При этом комплекс EasyMacro настолько маленький, что вряд ли прохожие его заметят. Одна из таких станций находится рядом с Александровским садом — в непосредственной близости к Дворцовой площади. Возможно, вы проходили мимо нее не раз! Такая базовая станция выдает отличную скорость — до 120 Мбит/с, по нашим замерам. Но цифры цифрами, а что в реальности? Мы решили проверить это, устроив сеанс видеосвязи из разных концов зеленой зоны».
Видеовариант нашего эксперимента смотрите здесь:
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Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии: Анжела Мнацаканян
Видео: Алексей Рожнов
Дизайнеры: Соня Осколкина, Анастасия Гализина
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии: Анжела Мнацаканян
Видео: Алексей Рожнов
Дизайнеры: Соня Осколкина, Анастасия Гализина
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