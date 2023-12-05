Да их тут тысячи!
Как забронировать отель в России с помощью онлайн-сервиса
Если вы в раздумьях, какому сервису доверить путешествие или рабочую поездку и где забронировать отель, загляните на 101Hotels.com. Что там интересного?
Большой выбор отелей.
На площадке представлено свыше 42 000 объектов проживания во всех доступных городах России: от койко-места в недорогом хостеле до уютного домика на базе отдыха. Прямо сейчас партнеры сервиса — 2410 отелей в Москве, 2807 в Петербурге, 520 в Казани и 960 в Сочи. Кроме того, с 2022 года 101Hotels.com начал плотное сотрудничество с гостиницами из Беларуси.
На площадке представлено свыше 42 000 объектов проживания во всех доступных городах России: от койко-места в недорогом хостеле до уютного домика на базе отдыха. Прямо сейчас партнеры сервиса — 2410 отелей в Москве, 2807 в Петербурге, 520 в Казани и 960 в Сочи. Кроме того, с 2022 года 101Hotels.com начал плотное сотрудничество с гостиницами из Беларуси.
Спецпредложения.
Онлайн-сервис позволяет отыскать варианты с приятными скидками.
Онлайн-сервис позволяет отыскать варианты с приятными скидками.
Программа лояльности. Гости получают за проживание бонусы — их количество видно при выборе номера. В дальнейшем ими можно оплачивать до 50% стоимости следующего заказа (1 балл = 1 рубль). Сервис любит и ценит пользователей, поэтому при первой регистрации дарит приветственный 101 бонус*.
Умная система фильтрации. Алгоритм поможет найти подходящий вариант буквально за несколько минут, настроив предпочтительный диапазон цены, способ оплаты, тип питания, расстояние до центра, звездность гостиницы и дополнительные услуги. Система отсортирует все объекты и отобразит только те, которые подходят под конкретный запрос.
Другие фишки сервиса 101Hotels.com:
- возможность оплаты при заселении;
- поддержка менеджеров 24/7;
- прямые цены без комиссии;
- бронирование онлайн и по телефону;
- небольшие объекты и мировые гостиничные сети в базе;
- легкость и удобство в использовании.
Спецпроекты «Фонтанки.ру»
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