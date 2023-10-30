На что способен современный битум?
«Фонтанка» выяснила, из чего состоит совершенное дорожное покрытие
Мечта каждого автолюбителя — идеально ровные и безопасные дороги. И это не каприз: работа буквально каждой отрасли зависит от состояния дорожного покрытия. Но как сделать его прочным и долговечным?
Дорога начинается с материала. «Фонтанка» поговорила с экспертами «Газпромнефть — Битумные материалы», побывала на асфальтобетонном заводе АБЗ-1 и выяснила: секретная формула идеального асфальта существует! В ее основе — шесть базовых компонентов.
Вдоль тротуара по Ивановской улице медленно двигается перегружатель. Он подает асфальтобетонную смесь в укладчик, оснащенный специальным автоматизированным модулем, который наносит на кромку свежеуложенного слоя инновационный материал — дорожники называют его «жидкой лентой». Это высокотехнологичный состав на основе битума, разработанный Научно-исследовательским центром «Газпромнефть — Битумные материалы». Он «склеивает» полосы дорожного покрытия, как клеем, и практически на 100% исключает попадание влаги.
Компонент №1
Чтобы не было ям
— Самое слабое место в асфальтобетонном покрытии — холодный стык. Его проблематично уплотнить и загерметизировать. Через некоторое время с этого места и начинаются разрушения. Герметизация холодных стыков позволяет повысить качество дорожного покрытия до 30%, — объясняет директор по производству «ДСК АБЗ-Дорстрой» Александр Варламов.
Казалось бы, что может быть проще: соединить щебень, минеральный порошок и битум — и покрытие готово. Однако свои секреты — как у хорошей хозяйки — есть и здесь.
Компонент №2
ЧТОБЫ СЛУЖИЛО ДОЛЬШЕ
Щебеночно-мастичный асфальт настолько крепок и долговечен, что подходит для магистралей с интенсивностью движения 14 тысяч транспортных единиц в сутки — и даже для аэродромов
Гарантийное обязательство на такое дорожное покрытие составляет 5 лет
При укладке на месте температура бетонной смеси должна быть не ниже 120 градусов
Герметизация холодных стыков позволяет повысить качество дорожного покрытия до 30%
Дорожное полотно состоит из двух слоев. Нижний — крупнозернистый. Наличие в асфальтобетонной смеси фракций щебня до 32 мм позволяет усилить «каркас» и, как следствие, увеличить срок службы дороги в несколько раз.
Верхний называют слоем износа: ведь он принимает на себя все удары судьбы, будь то влага или шипы колес автомобилей. Срок службы покрытия напрямую зависит от его состава, и именно ему предъявляют особые требования. Фракции щебня в верхнем слое более мелкие, от 4 до 16 миллиметров. На трассах с интенсивным движением используют асфальтобетон в повышенным содержанием щебня (щебеночно-мастичный), в котором вместо базового битума — полимерно-битумное вяжущее.
Верхний называют слоем износа: ведь он принимает на себя все удары судьбы, будь то влага или шипы колес автомобилей. Срок службы покрытия напрямую зависит от его состава, и именно ему предъявляют особые требования. Фракции щебня в верхнем слое более мелкие, от 4 до 16 миллиметров. На трассах с интенсивным движением используют асфальтобетон в повышенным содержанием щебня (щебеночно-мастичный), в котором вместо базового битума — полимерно-битумное вяжущее.
фракции щебня до 32 мм
Нижний слой
Верхний слой
фракции щебня от 4 до 16 мм
Для создания верхнего слоя асфальтового покрытия применяют метод объемного проектирования — в зарубежной практике он называется Superpave. В его основе — прогнозирование глубины колеи, усталостных трещин и низкотемпературных сеток, возникающих под влиянием климата, а также ожидаемая интенсивность движения. От собранных данных зависят подбор компонентов для состава, максимальная плотность смеси и наличие в ней пустот.
Компонент №3
ЧТОБЫ СТОЙКО ВЫДЕРЖИВАТЬ КЛИМАТ
Отдельное искусство — с учетом перепада температур и влажности окружающей среды правильно подобрать полимерно-битумное вяжущее, которое соединит все компоненты в монолитную смесь, устойчивую к растрескиванию и стойкую к усталостному разрушению. На основе собранных данных рождается методология создания рецепта для нижнего и верхнего слоев дорожной «одежды».
Ключевой этап технологической цепочки производства асфальтобетонной смеси — исследовательская лаборатория асфальтобетонного завода. На АБЗ-1 эксперты тщательно исследуют качество используемого щебня, песка, минеральных порошков, полимерно-битумных вяжущих и создают из них опытный образец асфальтобетона. Чтобы понять, как он поведет себя под нагрузкой и под действием влаги, и спрогнозировать процесс износа, его проверяют на прочность: катают на специальном оборудовании «Колесо», испытывают в воде. Собранные данные ложатся в основу идеального рецепта для асфальтобетонного покрытия. Такой подход к созданию дорожной «одежды», говорят эксперты, существенно дороже, но при этом экономически эффективнее. Он позволяет получить более качественное покрытие, которое прослужит гораздо дольше.
Компонент №4
ФИЛОСОФИЯ НОВОГО ПОДХОДА
Подвергают тщательному исследованию и уже готовую продукцию. Пока отгруженную клиенту смесь доставляют к месту укладки, в лаборатории ее проверяют на соответствие стандартам качества, исследуют физико-механические свойства, которые позволяют гарантировать устойчивость покрытия на дороге к коррозии, колейности и истираемости шипованной резиной.
— Если раньше необходимо было просто «попасть» в требования ГОСТа на асфальтобетоны, а проконтролировать качество смеси можно было лишь через сутки после укладки, то сейчас благодаря новым стандартам меняется философия и больше времени уделяется подбору оптимальных пропорций в рецептуре. Производитель переходит от контроля качества к его обеспечению, проверяя асфальтобетон еще в лаборатории, до укладки, — объясняет Алексей Коротков.
Территория особого внимания к деталям — лаборатория научно-исследовательского центра «Газпромнефть-Битумные материалы». Разработке битумных вяжущих, их выпуску и испытаниям уделяют особое внимание. На уникальной аппаратуре специалисты моделируют и исследуют процесс старения, выясняют, что произойдет с полимером через 5–10 лет работы в покрытии. Такой подход позволяет понять, будет ли со временем образовываться колея, выдержит ли асфальт ожидаемую нагрузку, и, если требуется, улучшить характеристики битумного вяжущего. Ведь именно со связующего компонента начинается качество дороги.
— Мы любим битум, видим, насколько это уникальный продукт, сколько полезных материалов можно из него произвести. Ассортимент нашей продукции расширился более чем на 300 наименований. Наши способности реализовывать проекты находят своё отражение в повседневной жизни. В числе новейших разработок — полимерная грунтовка и мастика «Брит» Терма Мост для заполнения технологических разрывов. Они дают полную герметизацию стыкам, по качеству превосходят зарубежные аналоги и позволяют эксплуатировать дорогу гораздо дольше нормативных сроков, — говорит начальник управления реализации проектов «Газпромнефть — Битумные материалы» Илья Кудряшов.
На заводе строго придерживаются рецепта. Здесь щебень, минеральный порошок и битум дозируют по весу в нужных пропорциях и смешивают при температуре 160-180 градусов. В течение дня на заводе, ориентируясь на заявки клиентов, могут отработать до 10 рецептур.
Компонент №5
ЧТОБЫ ДЕРЖАЛСЯ КРЕПЧЕ
Горячая смесь попадает в обогреваемый бункер, где в тепле сохранится ее работоспособное состояние — чтобы покрытие было прочным и долговечным. При укладке на месте температура асфальтобетонной смеси должна быть не ниже 120 градусов. Стоит замешкаться и остудить ниже рабочей температуры — и уложить ее безупречно будет уже невозможно: остывшие частицы будут плохо сцепляться друг с другом, пористая поверхность, как губка, начнет впитывать влагу, разрушительное дело довершат температурные перепады. Так что такое покрытие неизбежно растрескается.
Инновационные разработки нашли применение и здесь — в технологии производства теплых асфальтобетонных смесей.
Инновационные разработки нашли применение и здесь — в технологии производства теплых асфальтобетонных смесей.
— При помощи эмульгаторов битум вспенивается с водой. Технология теплых смесей позволяет укладывать покрытие при рабочей температуре даже ниже 100 градусов. То есть такую асфальтобетонную смесь можно перевозить на большие расстояния, — рассказываетзаместитель директора производственно-технической службы АБЗ-1 Сергей Рогачев.
Как создается современное дорожное покрытие
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Разработка рецептуры полимерно-битумного вяжущего
Объемное проектирование асфальтобетона
Смешивание компонентов на заводе при температуре 160–180 градусов
Хранение горячей смеси в обогреваемом бункере
Тщательное исследование готовой продукции в лаборатории
Транспортировка асфальта к месту проведения работ
Укладка нижнего слоя дорожного покрытия
Укладка верхнего слоя, температура которого не ниже 120 градусов
Герметизация холодных стыков «жидкой лентой»
Изготовление и проверка опытного образца в лаборатории
Асфальтобетонное покрытие с полимерно-битумными вяжущими в этом году уже уложили на Московском шоссе, Литейном проспекте, улице Седова. Однако инновационные технологии позволяют предотвратить разрушение и продлить срок службы дорожного полотна и на других артериях Петербурга, где под действием влаги и низких температур высок риск образования ям и трещин.
Компонент №6
ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ И ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ
— Чтобы эти дефекты купировать, мы разработали защитно-восстанавливающие составы «Брит». Они образуют на поверхности пленку и позволяют защитить асфальтобетонное покрытие от влаги на длительный срок, — говорит руководитель Научно-исследовательского центра «Газпромнефть — Битумные материалы» Алексей Коротков.
Под маркой «Брит» выпускают и бесцветные гидрофобизирующие составы для пропитки бетонных конструкций дорог. Они надолго сохраняют привлекательный вид бетона и продлевают срок его службы. И даже подходят для обработки плитки на приусадебном участке — их можно приобрести в торговых сетях.
Все компоненты секретной формулы асфальта идеально дополняют друг друга, и от их комбинации зависит, по каким дорогам нам предстоит ездить.
Все компоненты секретной формулы асфальта идеально дополняют друг друга, и от их комбинации зависит, по каким дорогам нам предстоит ездить.
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Автор: Наталья Вязовкина
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены ООО «Газпромнефть — Битумные материалы»
Другие источники фотографий: IStock
Дизайнер: Ольга Сергеева
Автор: Наталья Вязовкина
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены ООО «Газпромнефть — Битумные материалы»
Другие источники фотографий: IStock
Дизайнер: Ольга Сергеева
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