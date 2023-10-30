На что способен современный битум?

Казалось бы, что может быть проще: соединить щебень, минеральный порошок и битум — и покрытие готово. Однако свои секреты — как у хорошей хозяйки — есть и здесь.

Дорожное полотно состоит из двух слоев. Нижний — крупнозернистый. Наличие в асфальтобетонной смеси фракций щебня до 32 мм позволяет усилить «каркас» и, как следствие, увеличить срок службы дороги в несколько раз.



Верхний называют слоем износа: ведь он принимает на себя все удары судьбы, будь то влага или шипы колес автомобилей. Срок службы покрытия напрямую зависит от его состава, и именно ему предъявляют особые требования. Фракции щебня в верхнем слое более мелкие, от 4 до 16 миллиметров. На трассах с интенсивным движением используют асфальтобетон в повышенным содержанием щебня (щебеночно-мастичный), в котором вместо базового битума — полимерно-битумное вяжущее.