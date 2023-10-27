Миллион за пирог выиграла жительница Петербурга
Подведены итоги федеральной акции «Напеките на 1 000 000», организованной брендом MAKFA — одним из ведущих российских производителей продуктов питания. Кому же достался миллион рублей? И какая выпечка приносит удачу?
Напомним, в течение трех месяцев на всей территории России проходила масштабная акция: для участия надо было зарегистрировать чек от покупки муки MAKFA.
За время акции было разыграно более 500 сертификатов номиналами до 50 000 рублей. На днях был вручен и главный приз акции — 1 000 000 рублей. Церемония прошла 24 октября в одной из розничных сетей Санкт-Петербурга, где широко представлена продукция производителя-организатора.
За время акции было разыграно более 500 сертификатов номиналами до 50 000 рублей. На днях был вручен и главный приз акции — 1 000 000 рублей. Церемония прошла 24 октября в одной из розничных сетей Санкт-Петербурга, где широко представлена продукция производителя-организатора.
Миллионером стала жительница Петербурга Александра.
Она регулярно покупает муку MAKFA, печет любимые румяные пирожки с повидлом и пышную ароматную шарлотку. В этот раз Александра приготовила пирог и пиццу.
И, как выяснилось, ей удалось не только напечь вкусного к семейному столу, но и обрести целый миллион. Пачка муки, купленная Александрой, стала для нее счастливой и принесла возможность осуществить давнюю мечту.
И, как выяснилось, ей удалось не только напечь вкусного к семейному столу, но и обрести целый миллион. Пачка муки, купленная Александрой, стала для нее счастливой и принесла возможность осуществить давнюю мечту.
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— Честно, я не ожидала, что выиграю главный приз. Когда отправляла чек для участия в акции, то рассчитывала хотя бы получить минимальный сертификат на 1000 рублей — и то даже на него не надеялась, — признается счастливая победительница.
Дело за малым: осталось придумать, что делать с миллионом. Александра пока не решила, как его потратить, зато наверняка будет и дальше участвовать в акциях этого производителя — потому что теперь знает, что выигрыш действительно возможен! Тем более, что продукцию MAKFA она покупает постоянно — благодаря качеству, вкусу и ценам.
И хотя акция «Напеки на 1 000 000» завершилась, бренд MAKFA уже подготовил для покупателей новые. Например, купив до 31 декабря любые крупы, каши, мюсли и хлопья этого производителя на сумму более ста рублей и зарегистрировав чек, можно выиграть путешествие по России*.
И хотя акция «Напеки на 1 000 000» завершилась, бренд MAKFA уже подготовил для покупателей новые. Например, купив до 31 декабря любые крупы, каши, мюсли и хлопья этого производителя на сумму более ста рублей и зарегистрировав чек, можно выиграть путешествие по России*.
И чем больше чеков, тем, соответственно, выше шанс!
Спецпроекты «Фонтанки.ру»
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