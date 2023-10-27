Миллион за пирог выиграла жительница Петербурга

Дело за малым: осталось придумать, что делать с миллионом. Александра пока не решила, как его потратить, зато наверняка будет и дальше участвовать в акциях этого производителя — потому что теперь знает, что выигрыш действительно возможен! Тем более, что продукцию MAKFA она покупает постоянно — благодаря качеству, вкусу и ценам.



И хотя акция «Напеки на 1 000 000» завершилась, бренд MAKFA уже подготовил для покупателей новые. Например, купив до 31 декабря любые крупы, каши, мюсли и хлопья этого производителя на сумму более ста рублей и зарегистрировав чек, можно выиграть путешествие по России*.

