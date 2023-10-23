Детские сады и — особенно — школы идут в ногу со временем, чтобы юные жители новых кварталов могли ступенька за ступенькой подниматься к взрослой жизни. Посмотрим, как это происходит в жилых комплексах «Северная долина» и «Юнтолово», которые создает девелоперская компания «Главстрой Санкт-Петербург», основанная промышленником Олегом Дерипаска.
Сейчас социальных объектов возводится здесь едва ли не больше, чем жилья: 4 школы, 5 детских садов и 3 поликлиники. В этом году в экорайоне «Юнтолово» будут сданы школа на 825 мест и детский сад на 200 детей. В «Северной долине» уже сдана школа на 825 мест, до конца года здесь появятся две поликлиники и садик для 280 ребят. После окончания работ «Главстрой Санкт-Петербург» передает их городу. А в этом году было подписано одно из первых в городе концессионных соглашений на строительство ультрасовременной школы на 550 мест — она должна появиться в ЖК «Северная долина» до конца 2024 года. Это рекордное количество соцобъектов, которое строится в рамках двух ЖК.
Но сейчас недостаточно построить «коробку» — нужно и технологичное оборудование, и грамотные педагоги, чтобы сделать качественным каждый этап этого сложного образовательного маршрута. А задача застройщика — помочь воплотить все это на практике.
Детский сад
Все детские сады компании «Главстрой Санкт-Петербург» строятся по индивидуальным проектам и с учетом окружающей застройки, чтобы в здании было тепло и светло, а дети спокойно могли гулять на территории.
Путь маленького жителя «Северной долины» или «Юнтолово» начинается с детского сада: здесь находят первых друзей, рисуют первые картины, занимаются спортом, а также спят, едят, гуляют — в общем, проводят много времени. Поэтому главная задача дошкольного образовательного учреждения — обеспечить доступную и дружелюбную среду для детей новых районов.
просторные групповые комнаты (с игровыми и спальнями)
кабинеты для различных кружков и развивающих занятий
музыкальный зал
физкультурный зал
кухня
медицинский кабинет
площадка на улице для игр каждой группы
спортивные площадки для занятий спортом на свежем воздухе
доступная среда для маломобильных детей
бассейн
Не забыли и про удобство родителей: здесь предусмотрены помещения для хранения колясок, самокатов и велосипедов. В садах советской постройки такие удобства — редкость.
Обязательный пункт для любого образовательного учреждения — безопасность. Автоматизированная система пожарной безопасности, система управления эвакуацией, охранная сигнализация и видеонаблюдение, автоматизированная система мониторинга работы инженерных систем, контроля и управления доступом в здание и на территорию — обо всем этом, конечно, не думают малыши, приходя в любимый садик, но без этого невозможно создать безопасную и комфортную среду.
В компании «Главстрой Санкт-Петербург» предпочитают строить отдельно стоящие детские сады. «Встроенные объекты не окажутся дешевле, а комфорта для воспитанников будет больше в отдельном здании. В том числе за счет прилегающей территории, — говорит Дмитрий Калинин, директор проекта «Северная долина». — Тем более, что в проектах комплексного освоения территорий мы можем заблаговременно распределить по району всю необходимую инфраструктуру».
Особое внимание в детских садах уделяют активным видам занятий: в каждом садике есть бассейн, в залах — гимнастические стенки, предусмотрены пространства для танцев и игр в актовых залах и, конечно, на площадках на улице. В отдельных классах дети занимаются творчеством и готовятся к школе.
Подход к школам еще более серьезный: дети здесь проводят 11 лет жизни, взрослеют и находят путь к будущей профессии. Над проектами общеобразовательных учреждений в компании «Главстрой Санкт-Петербург» работают в сотрудничестве с педагогами — вместе обсуждают планировочные решения, совместно утверждается и дизайн помещений.
«Чтобы обучение и пребывание в школе было комфортным, необходимо еще на этапе проектирования и строительства взаимодействовать с теми, кто будет пользоваться этим объектом, — пояснил Дмитрий Калинин. — И лучше всего, если это будет директор. С его помощью можно заранее понять, какое оборудование установить, как спланировать помещения, чтобы в школе было удобно учиться».
Школа
В «Северной долине» и «Юнтолово» есть и стандартные школы на 825 мест, и масштабные: например, сейчас строится здание на 1750 детей – оно станет одним из самых больших в городе. Только группа младших классов здесь по размерам как отдельная школа — на 700 мест. В таких больших учебных заведениях много внимания уделяется созданию внутренней навигации. Потоки учащихся начальной и старшей школы разделены: у «началки» есть свой вход, раздевалки, спортзал и столовая. Это удобно и детям, и педагогам.
Что есть в современных школах:
просторные светлые классы
библиотеки
столовые
классы с мультимедийным оборудованием
помещения для различных занятий и кружков
бассейн (иногда и два)
спортивные залы
стадион на прилегающей территории
площадка для игр на улице
актовые залы
Из современной школы редко кто уходит, когда звенит звонок с последнего урока, — ведь здесь столько всего интересного! Например, в школе №469, построенной компанией «Главстрой Санкт-Петербург» в «Северной долине», ребята могут научиться гончарному делу, принять участие в театральной постановке, изучить азы IT-специальностей, заниматься танцами, борьбой или плаванием.
«Школа и детский сад в шаговой доступности – это уже необходимый минимум для комфортной жизни. Для нас важно, чтобы образовательные учреждения не только были оснащены бассейнами, стадионами и соответствовали современным стандартам, но и обладали уникальными образовательными программами, будь то IT-направление, экономика, девелопмент или архитектура, — отмечает Дмитрий Калинин. — Поэтому мы одни из первых ввели практику создания образовательных кластеров в районах массовой застройки в Петербурге, открывая на базе построенных школ федеральные образовательные центры — такие как «Техноспейс» — и сотрудничая с ведущими федеральными вузами».
Что такое «Техноспейс»
Классы оборудованы современными компьютерами, 3D-принтерами, сканерами, конструкторскими наборами и другой техникой, необходимой для изучения теории и работы на практике.
Основная задача «Техноспейса» — познакомить школьников с профессиями будущего, обучить их технологическим специальностям и помочь определиться с выбором профессии в инженерной сфере.
Новый учебный центр «Техноспейс» — проект российского промышленника Олега Дерипаски. По всей стране уже более 70 тыс. школьников объединяет инженерная программа.
Это центр обучения школьников технологиям цифрового производства, созданный в школе №428 в экорайоне «Юнтолово». Здесь ученики старших классов осваивают инженерный дизайн, прототипирование, электронику, промышленный дизайн, интернет вещей и мультимедиа-коммуникации.
В такой школе интересно учиться — и не нужно возить ребенка куда-то далеко, чтобы получить качественное образование. Еще на старте обучения можно выбрать образовательное учреждение с нужным уклоном и развивать компетенции, необходимые для учебы и жизни в будущем. Поэтому школа становится своеобразным магнитом, объединяющим детей и взрослых в новых районах.
Профориентация
Следующая ступенька образовательного пути — вуз. И самое сложное даже не поступить туда, сдав ЕГЭ на высокий балл (хотя к этому в школе тоже готовят), а выбрать направление, куда идти. Чтобы и учиться было легко и интересно, и работа потом была по душе.
Поэтому часто школы взаимодействуют с вузами, чтобы помочь ученикам определиться с будущей профессией. В компании «Главстрой Санкт-Петербург» пошли по логичному пути: раз мы строители, то проще и понятнее всего общаться с теми, кто учит будущих строителей. К тому же в самой компании постоянно проходят практику и стажировку студенты главного городского отраслевого вуза — Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ).
Для школьников вместе с СПбГАСУ в школе №428 в «Юнтолово» развивается образовательный кластер. Преподаватели университета разработали и проводят в 5–7 классах курс по урбанистике. Здесь дети изучают, как устроен город и как в нем живут люди, что можно в нем улучшить. Финал курса — проект на тему «Как я вижу город будущего».
Еще одно мероприятие — кейс по экономике. Ребята стали на время полноценными участниками экономической сферы строительства и вместе с преподавателями вуза решали непростые задачи, которые позволили им применить полученные на уроках знания на практике.
«Многие школьники знают, что «IT — это круто», но совершенно не в курсе, что представляет собой строительство, поэтому задумываются, идти ли работать в эту сферу, — рассказывает Ирина Кокорина, руководитель направления по работе со студентами и молодежью компании «Главстрой Санкт-Петербург». — Мало кто понимает, что работать в строительной компании — это не только укладывать кирпичи или быть маляром-штукатуром. Поэтому такие совместные с вузом курсы помогают погрузить ребят в тему урбанистики и показать, как благодаря работе девелоперов меняются не только районы, но и целые города.».
В планах СПбГАСУ открыть в одной из школ архитектурный класс — или, как его называют, Малый архитектурный факультет. Тогда те, кто задумался о профессии архитектора, сможет понять, подходит ли она ему, и точно поступит в вуз. Профориентацию, по словам Эльвиры Ткаченко, лучше начинать не в старших классах, а как можно раньше — с пятого класса уже вполне нормально. Для детей в этом возрасте проводят различные мастер-классы, рассказывают о профессиях, устраивают дни ГАСУ в школах. А в старших классах на спецкурсах и профильных занятиях дети получают уже больше знаний по конкретным специальностям. Поступив в вуз, они затем могут прийти в «Главстрой Санкт-Петербург» на практику или стажировку.
Например, недавно проводился кейс-чемпионат по разработке малых архитектурных форм «МАФ проект». Студенческие команды предлагали решения для общественного пространства в центре квартала комфорт-класса ЖК «Северная долина». В свою очередь, специалисты строительной компании провели для студентов серию лекций, мастер-классов и деловых игр.
Помимо СПбГАСУ, который является основным профильным вузом и поставщиком кадров для строителей, в «Главстрой Санкт-Петербург» требуются и экономисты, и специалисты по IT, и маркетологи. Поэтому компания активно взаимодействует и с другими вузами – такими, как Политехнический университет имени Петра Великого, Государственный университет аэрокосмического приборостроения, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Высшая школа экономики. Возможно, и у них в будущем появятся собственные программы в школах, которые помогут юным жителям «Северной долины» и «Юнтолово» найти свой путь в жизни.
«У детей есть только общие представления о том, кто такой строитель, — подтверждает Эльвира Ткаченко, заместитель ответственного секретаря приемной комиссии СПбГАСУ. — Существует очень много профессий: инженер, организатор строительства, архитектор, дизайнер, ландшафтный архитектор. А есть еще и судебная экспертиза в области строительства, экономика в области строительства — все это есть у нас в университете, и обо всех профилях мы рассказываем школьникам, чтобы найти среди них наших будущих студентов».
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ЖК Северна долина. Застройщик ООО ГЛАВСТРОЙ-СПБ СЗ, проектная декларация на сайте наш.дом.рф
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Автор: Мария Мокейчева
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии и видео предоставлены пресс-службой компании «Главстрой Санкт-Петербург
Другие источники фотографий и иллюстарций IStoke
Дизайнер: Ольга Сергеева
ЖК Северна долина. Застройщик ООО ГЛАВСТРОЙ-СПБ СЗ, проектная декларация на сайте наш.дом.рф
Реклама, ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик». ИНН: 7839347260
Автор: Мария Мокейчева
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии и видео предоставлены пресс-службой компании «Главстрой Санкт-Петербург
Другие источники фотографий и иллюстарций IStoke
Дизайнер: Ольга Сергеева
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