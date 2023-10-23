Профориентация

Следующая ступенька образовательного пути — вуз. И самое сложное даже не поступить туда, сдав ЕГЭ на высокий балл (хотя к этому в школе тоже готовят), а выбрать направление, куда идти. Чтобы и учиться было легко и интересно, и работа потом была по душе.

Поэтому часто школы взаимодействуют с вузами, чтобы помочь ученикам определиться с будущей профессией. В компании «Главстрой Санкт-Петербург» пошли по логичному пути: раз мы строители, то проще и понятнее всего общаться с теми, кто учит будущих строителей. К тому же в самой компании постоянно проходят практику и стажировку студенты главного городского отраслевого вуза — Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ).

Для школьников вместе с СПбГАСУ в школе №428 в «Юнтолово» развивается образовательный кластер. Преподаватели университета разработали и проводят в 5–7 классах курс по урбанистике. Здесь дети изучают, как устроен город и как в нем живут люди, что можно в нем улучшить. Финал курса — проект на тему «Как я вижу город будущего».

Еще одно мероприятие — кейс по экономике. Ребята стали на время полноценными участниками экономической сферы строительства и вместе с преподавателями вуза решали непростые задачи, которые позволили им применить полученные на уроках знания на практике.