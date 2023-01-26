Во всём блеске. В Петербурге пройдет крупная ювелирная выставка
С чего начинается новый год? С выставки «JUNWEX Петербург», если речь о ювелирной отрасли. Уже 31 год это мероприятие задает тренды на ближайший период.
«JUNWEX Петербург» — первый и один из самых значимых проектов программы «Ювелирная Россия». В этом году он пройдет с 1 по 5 февраля в «ЭкспоФоруме». На самой большой выставочной площадке города жители и гости смогут увидеть все новое и лучшее, что есть на отечественном рынке. И, конечно, приобрести изысканные подарки в преддверии праздников — Дня влюбленных, 23 февраля и 8 марта.

На фестиваль драгоценностей и роскоши соберут более 500 российских и зарубежных брендов. Участники представят актуальные коллекции ювелирных украшений, часов, столового серебра, а также сувениры, интерьерные украшения, художественное оружие и другие произведения современного декоративно-прикладного искусства.
  • Что:
    Ювелирная выставка
    «JUNWEX Петербург»
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  • Где:
    «ЭкспоФорум»,
    павильоны G и Н
  • Когда:
    1-5 февраля 2023 года
Более 500 брендов
Основные разделы:
  • Ювелирные украшения
  • Часы
  • Бриллианты
  • Интерьерные украшения
  • Художественное оружие
  • Столовые приборы в ювелирном исполнении
  • Бижутерия, аксессуары
  • Сувениры
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