Русское шоу, вкусный ужин и танцы: как провести вечер новогодних каникул
Новогодние каникулы — время развлекаться. Веселое застолье, зажигательные эстрадные номера и дискотека — хороший способ провести вечер (а с утра на работу не надо). С 3 по 8 января «Тройка» приглашает на новогодние и рождественские представления.
Шоу-варьете «Тройка» — это профессиональный балет, уникальный вокал, красочные костюмы и регулярно меняющиеся постановки. В одном представлении органично сочетается современная хореография и стилизованные русские пляски. А вместо того, чтобы чинно сидеть в кресле, можно попробовать вкусные блюда ресторана в уютном Большом зале, украшенном по-новогоднему. После ужина гостям предложат с новыми силами отправиться на танцпол и повеселиться от души или сделать фотосессию в русских костюмах на фоне необычных интерьеров ресторана.
А для домашних застолий в новогодние каникулы можно заказать торт или купить вкусных пирожных, которые вот уже сорок пять лет пекут в кондитерской при ресторане.
Напомним, что «Тройка» в 2022 году вошла в десятку номинантов премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». Это говорит о том, что ее ценят многие петербуржцы и туристы. А для руководства и сотрудников компании — это не только свидетельство востребованности, но и настроение творить и совершенствовать бизнес.
Спецпроекты «Фонтанки.ру»
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