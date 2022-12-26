Русское шоу, вкусный ужин и танцы: как провести вечер новогодних каникул

Напомним, что «Тройка» в 2022 году вошла в десятку номинантов премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». Это говорит о том, что ее ценят многие петербуржцы и туристы. А для руководства и сотрудников компании — это не только свидетельство востребованности, но и настроение творить и совершенствовать бизнес.