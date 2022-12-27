Могут ли девелоперы изменить Петербург к лучшему? Примеры 2022 года

Открыл двери не только в Петербурге, но и в Сочи. Теперь старшеклассники региона смогут посещать лекции ярких спикеров, мастер-классы и тренинги, нацеленные на развитие ораторского искусства, лидерства, эмпатии и других soft skills, получать знания, навыки и социальные связи — бесценный стартовый капитал перед вступлением во взрослую жизнь.