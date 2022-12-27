Могут ли девелоперы изменить Петербург к лучшему? Примеры 2022 года
2022 год оказался насыщенным для петербургского девелопера RBI. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на итоги года по каждому из проектов.
Левашовский хлебозавод
Четырехлетняя реконструкция объекта культурного наследия на Петроградской стороне завершена. Сегодня здесь идет внутренняя отделка. Новое культурно-деловое пространство откроется в первой половине 2023 года. За этот проект Группа RBI получила премию «Строитель года — 2022» в номинации «Ожидание года». И вот ожидание воплотилось.
Клубный дом Futurist на Барочной улице
Строительство завершено. Проект, созданный студией «Евгений Герасимов и партнеры», богат отсылками к редкому для Петербурга стилю ар-деко. Фасады здания облицованы немецким юрским мрамором и украшены стилизованными элементами из металла и архитектурного бетона.
Инвест-отель ARTSTUDIO M103 у Московских ворот
Первым в городе получил статус «самого зеленого отеля России"*. В комплексе множество экофишек: от централизованной системы кондиционирования до велопарковок и раздельного сбора мусора на каждом этаже.
Клубный дом «МИРЪ»** на Миргородской улице
Строительство началось. Проект завершит ансамбль площади вокруг Феодоровского собора. Ранее здесь располагался комплекс бывшей «Союзпечати» советских времен — здание, которое после восстановления храма и появления новой жилой застройки в 2010-х гг. стало явно диссонировать с окружением.
Игровое пространство и выставочная галерея в ЖК Ultra City на Комендантском проспекте
Приняли первых посетителей. Хотя они находятся и не на общедоступной городской территории, а предназначены в первую очередь жителям Ultra City, — это пример того, каким может быть современное общественное пространство во дворе жилого дома.
Социальный проект «Школа лидеров будущего»
Открыл двери не только в Петербурге, но и в Сочи. Теперь старшеклассники региона смогут посещать лекции ярких спикеров, мастер-классы и тренинги, нацеленные на развитие ораторского искусства, лидерства, эмпатии и других soft skills, получать знания, навыки и социальные связи — бесценный стартовый капитал перед вступлением во взрослую жизнь.
Реклама, ООО «ХОЛДИНГ ЭР-БИ-АЙ»
* Проект получил сертификат международной экологической системы BREEAM уровня Very Good и статус «Лучший апарт-отель» по версии российской премии Green Property Awards.
**ЖК «МИРЪ» — застройщик ООО «СЗ ЭР-БИ-АЙ-МОСКОВСКИЙ"(Группа RBI), проектная декларация на сайте наш.дом.рф
Фото предоставлены пресс-службой Группы RBI
* Проект получил сертификат международной экологической системы BREEAM уровня Very Good и статус «Лучший апарт-отель» по версии российской премии Green Property Awards.
**ЖК «МИРЪ» — застройщик ООО «СЗ ЭР-БИ-АЙ-МОСКОВСКИЙ"(Группа RBI), проектная декларация на сайте наш.дом.рф
Фото предоставлены пресс-службой Группы RBI
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