Прошли времена, когда застройщику было достаточно возвести «коробку» — и жилье сразу же раскупали. Сегодня привлекательным назовут только тот дом, где есть комфортная среда в пешей доступности и продуманное благоустройство. Проверим, соответствует ли этому тренду ЖК «Прайм Приморский» — новый проект Setl Group, который вышел в продажу в декабре.
О чем мы думаем, покупая жилье
Образ жизни, а не метры
Само название жилого комплекса указывает на его «прописку» в Приморском районе. Одном из самых зеленых — четверть территории занимают парки и заповедные зоны. А с другой стороны — самом богатом на торговую инфраструктуру: по количеству ТЦ его еще никто не опередил*. Постепенно эта территория становится и новым деловым центром города: драйвером развития выступает самый высокий в Европе небоскреб.
Неудивительно, что северо-западный район Петербурга охотно выбирают как горожане, так и девелоперы. Уже несколько лет подряд он занимает лидирующие позиции по количеству строящихся объектов.
ЖК «Прайм Приморский» от Setl Group появится на Парашютной улице, рядом с Шуваловским карьером и Новоорловским заказником. Так что виды из окна порадуют: созерцать лес и водоем в мегаполисе — роскошь.
Неудивительно, что северо-западный район Петербурга охотно выбирают как горожане, так и девелоперы. Уже несколько лет подряд он занимает лидирующие позиции по количеству строящихся объектов.
ЖК «Прайм Приморский» от Setl Group появится на Парашютной улице, рядом с Шуваловским карьером и Новоорловским заказником. Так что виды из окна порадуют: созерцать лес и водоем в мегаполисе — роскошь.
ЧТО ЗА ОКНОМ?
Расположение района — между историческим центром и живописными пригородами — делает удобным поездки и на работу, и на отдых. Примерно в пяти минутах на машине от нового комплекса — выезды на кольцевую автодорогу и ЗСД. Поездка до метро «Комендантский проспект» или «Пионерская» займет около 15 минут. Запланировано строительство подземки и недалеко от будущего квартала: дойти до вестибюля «Шуваловского проспекта» можно будет примерно за 10 минут.
Сколько ехать на работу
В районе строят не только новые дома, но и социальную инфраструктуру. В пешей доступности — более 15 государственных и частных детских садов, 6 развивающих центров и 5 общеобразовательных школ, лицей. На территории проекта запланированы:
Жителям «Прайма» не придется ждать строительства магазинов — продуктовый гипермаркет и крупная сеть товаров для дома здесь уже есть. В самом квартале также предусмотрен участок под строительство торгового комплекса — там откроются крупный супермаркет, магазины, кафе и фитнес-клуб с бассейном. В двух шагах отсюда уже возводят спортивную арену «Шуваловский лёд».
детский сад на 240 малышей с бассейном;
школа на 550 учеников с двумя бассейнами и стадионом;
детский клуб, который будет передан в собственность жителям, — один из современных трендов в девелопменте.
Подойдет ли семьям с детьми?
ЖК «Прайм Приморский»
Главное о проекте
- Дома7
- Этажность9-12
- Ввод (корпуса 1 и 2)III квартал
2025 года
- Площадь квартирот 24 до 102 кв. м
- Стоимостьот 5,7 млн рублей
Близость к природе определила цветовые решения. Сочные шафраново-желтые и терракотовые оттенки на фасадах будут приглушаться природными цветами: серо-розовым и графитовым. Для отделки корпуса по Парашютной улице используют облицовочный кирпич.
Квартал останется ярким даже по вечерам благодаря архитектурной подсветке фасадов вдоль Парашютной улицы.
Узнаваемой особенностью станут «парящие» французские балконы с ограждениями из ударопрочного стекла. На 11 и 12 этажах разместят квартиры High Flat с потолками до 3-х метров, увеличенными окнами и лучшими видами.
Квартал останется ярким даже по вечерам благодаря архитектурной подсветке фасадов вдоль Парашютной улицы.
Узнаваемой особенностью станут «парящие» французские балконы с ограждениями из ударопрочного стекла. На 11 и 12 этажах разместят квартиры High Flat с потолками до 3-х метров, увеличенными окнами и лучшими видами.
Особый взгляд на архитектуру
Самая необычная деталь проекта — лаундж-зоны на крыше домов третьего корпуса. На кровле появятся стильная террасная мебель и пергола с качелями. Пространство украсят цветочные композиции с люпинами, травами и сухоцветами. Сценариев, как провести здесь время, множество: почитать книгу, позаниматься йогой, позагорать, да и просто полюбоваться панорамой леса и карьера.
Комфортное место для релакса обустроят и во дворе, на летней террасе. Здесь можно будет поработать или отдохнуть в спокойной атмосфере.
Любимым местом для отдыха жителей станут и закрытые от машин дворы-патио. В них выполнят озеленение в пейзажном стиле, установят беседки с навесом, места для настольных игр и детские площадки для малышей.
А еще в ЖК «Прайм Приморский» создадут большое креативное пространство для детей и взрослых. Там появятся:
Комфортное место для релакса обустроят и во дворе, на летней террасе. Здесь можно будет поработать или отдохнуть в спокойной атмосфере.
Любимым местом для отдыха жителей станут и закрытые от машин дворы-патио. В них выполнят озеленение в пейзажном стиле, установят беседки с навесом, места для настольных игр и детские площадки для малышей.
А еще в ЖК «Прайм Приморский» создадут большое креативное пространство для детей и взрослых. Там появятся:
Игровой парк SetlKids с качелями, беседками и навесами;
Смотровая площадка в виде моста и липовая аллея;
Спортивная площадка SetlSport с тренажёрами и площадками для волейбола и баскетбола;
Тренировочная дорожка для детей.
Петербургский образ жизни
Все квартиры в «Прайм Приморский» сдаются в стандарте отделки NordLine от SetlGroup. Она представлена в двух вариантах: WHITE и SILVER. Они отличаются только цветом напольного покрытия — светлый и более темный оттенок серого. Отделка предусматривает крупноформатную плитку под мрамор в санузлах, кварцвиниловый ламинат на полу в комнатах, входные и межкомнатные двери, обои под покраску и натяжные потолки. На балконах и лоджиях установлены розетки, на полу уложен керамогранит.
Готовая отделка квартир
Современный дом создает ощущение уюта уже в парадной. В первом корпусе «Прайма» будет организована центральная входная группа с ресепшен. В зоне отдыха с мягкой мебелью и камином жители будут встречать гостей. Особую атмосферу уюта создаст стильное реечное освещение.
Для автомобилистов под каждым корпусом предусмотрены подземные паркинги, а также гостевые парковки и наземный многоуровневый паркинг.
Для автомобилистов под каждым корпусом предусмотрены подземные паркинги, а также гостевые парковки и наземный многоуровневый паркинг.
«Теплая» парадная и удобный паркинг
В новом комплексе высокого комфорт-класса применят передовые стандарты качества. Например, управлять внутридомовыми и внутриквартальными сервисами будет система умного дома SetlHome. Жители смогут передавать показания счетчиков в управляющую компанию и оплачивать коммунальные услуги прямо в мобильном приложении. Система IP-домофонии позволяет открывать гостям дверь парадной без ключа — через Bluetooth. Это лишь некоторые возможности SetlHome.
Продуманное ландшафтное озеленение дворов в пейзажном стиле обеспечат принципы SetlPark: растения разной высоты на одном участке, плитка вместо асфальта, усиленный газон, набивное покрытие.
На территории жилых комплексов создается комфортная среда проживания. Появляются парки и скверы, площади, аллеи, променады с авторским благоустройством и озеленением, оборудование с применением природных натуральных материалов для детских и спортивных площадок SetlKids и SetlSport. Предусмотрено устройство площадки для раздельного сбора мусора.
Концепция строительства SetlGreen позволит сформировать экологически чистое пространство для жизни. Энергоэффективные технологии, сбережение ресурсов, система очистки воды — все это будет отличать «зеленый» жилой комплекс.
Продуманное ландшафтное озеленение дворов в пейзажном стиле обеспечат принципы SetlPark: растения разной высоты на одном участке, плитка вместо асфальта, усиленный газон, набивное покрытие.
На территории жилых комплексов создается комфортная среда проживания. Появляются парки и скверы, площади, аллеи, променады с авторским благоустройством и озеленением, оборудование с применением природных натуральных материалов для детских и спортивных площадок SetlKids и SetlSport. Предусмотрено устройство площадки для раздельного сбора мусора.
Концепция строительства SetlGreen позволит сформировать экологически чистое пространство для жизни. Энергоэффективные технологии, сбережение ресурсов, система очистки воды — все это будет отличать «зеленый» жилой комплекс.
Высокие стандарты качества
Опытные покупатели знают: на старте продаж, как правило, минимальные цены — далее они, вероятно, будут только расти. Поэтому доступные лоты разбирают довольно быстро.
Еще одна причина не тянуть с покупкой — ипотека: до конца 2022 года еще можно взять льготную, действуют и программы с субсидированными ставками. Например, в банке ВТБ до 31 декабря можно взять жилищный кредит под 1%. По условиям программы ставка 1% фиксируется на весь срок кредитования до 30 лет, первый взнос – от 15%. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей.
Банк Санкт-Петербург предоставляет ипотеку со ставкой 0,01% до сдачи дома. Минимальный первый взнос — от 15%. Срок кредита — до 30 лет. Сумма кредита — до 12 млн рублей. После сдачи дома ставка меняется в соответствии с выбранной программой (ипотека с господдержкой, «Семейная ипотека», IT-ипотека).
Еще одна причина не тянуть с покупкой — ипотека: до конца 2022 года еще можно взять льготную, действуют и программы с субсидированными ставками. Например, в банке ВТБ до 31 декабря можно взять жилищный кредит под 1%. По условиям программы ставка 1% фиксируется на весь срок кредитования до 30 лет, первый взнос – от 15%. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей.
Банк Санкт-Петербург предоставляет ипотеку со ставкой 0,01% до сдачи дома. Минимальный первый взнос — от 15%. Срок кредита — до 30 лет. Сумма кредита — до 12 млн рублей. После сдачи дома ставка меняется в соответствии с выбранной программой (ипотека с господдержкой, «Семейная ипотека», IT-ипотека).
КАК КУПИТЬ СОВРЕМЕННОЕ ЖИЛЬЕ
Реклама, ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость», www.pn.ru
ЖК «Прайм Приморский» расположен по адресу: Санкт-Петербург, Комендантский проспект, участок 7, кадастровый номер ЗУ 78:34:0004281:34621. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Новый стиль». Проектная декларация на сайте ЕИСЖС. С проектной документацией, устанавливающей характеристики строящегося жилого дома, квартир и других помещений, входящих в состав жилого дома, можно ознакомиться в установленном законом порядке. Фактические элементы благоустройства, ландшафта территории, а также внешний вид фасада могут отличаться от изображенных. Характеристики передаваемой квартиры указаны в Договоре. Количество квартир ограничено. Ознакомиться со стандартом отделки можно на сайте www.setlgroup.ru.
Подробности предложения по телефону: +7 (812) 33-55555 или на сайте pn.ru.
* Ознакомиться с исследованием можно здесь.
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Рендеры предоставлены пресс-службой ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость»
Фотографии: Adobe Stock, Setlgroup
Дизайнер: Ольга Сергеева
ЖК «Прайм Приморский» расположен по адресу: Санкт-Петербург, Комендантский проспект, участок 7, кадастровый номер ЗУ 78:34:0004281:34621. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Новый стиль». Проектная декларация на сайте ЕИСЖС. С проектной документацией, устанавливающей характеристики строящегося жилого дома, квартир и других помещений, входящих в состав жилого дома, можно ознакомиться в установленном законом порядке. Фактические элементы благоустройства, ландшафта территории, а также внешний вид фасада могут отличаться от изображенных. Характеристики передаваемой квартиры указаны в Договоре. Количество квартир ограничено. Ознакомиться со стандартом отделки можно на сайте www.setlgroup.ru.
Подробности предложения по телефону: +7 (812) 33-55555 или на сайте pn.ru.
* Ознакомиться с исследованием можно здесь.
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Рендеры предоставлены пресс-службой ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость»
Фотографии: Adobe Stock, Setlgroup
Дизайнер: Ольга Сергеева
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