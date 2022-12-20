Самая необычная деталь проекта — лаундж-зоны на крыше домов третьего корпуса. На кровле появятся стильная террасная мебель и пергола с качелями. Пространство украсят цветочные композиции с люпинами, травами и сухоцветами. Сценариев, как провести здесь время, множество: почитать книгу, позаниматься йогой, позагорать, да и просто полюбоваться панорамой леса и карьера.



Комфортное место для релакса обустроят и во дворе, на летней террасе. Здесь можно будет поработать или отдохнуть в спокойной атмосфере.



Любимым местом для отдыха жителей станут и закрытые от машин дворы-патио. В них выполнят озеленение в пейзажном стиле, установят беседки с навесом, места для настольных игр и детские площадки для малышей.



А еще в ЖК «Прайм Приморский» создадут большое креативное пространство для детей и взрослых. Там появятся:

