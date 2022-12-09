Косметика из Петербурга – в финале премии «Фонтанки»

Название SAVONRY происходит от французского «Savonnerie» — «мыловарня». Ведь первое, что начала производить компания в своей мастерской в 2005 году, было именно мыло. К настоящему времени ассортимент вырос до 500 наименований: бурлящие шарики для ванн, массажные плитки, шампуни и масла для волос и многое другое. Но по-прежнему к изготовлению мыла в компании особенное отношение.

