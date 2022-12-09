Косметика из Петербурга – в финале премии «Фонтанки»
Петербургский бренд косметики SAVONRY стал финалистом премии «ФОНТАНКА.РУ – ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» в номинации «Сделано в СПб и ЛО». И это не случайно: уже 17 лет компания производит и продает натуральную косметику для лица, волос, тела — и для души
Название SAVONRY происходит от французского «Savonnerie» — «мыловарня». Ведь первое, что начала производить компания в своей мастерской в 2005 году, было именно мыло. К настоящему времени ассортимент вырос до 500 наименований: бурлящие шарики для ванн, массажные плитки, шампуни и масла для волос и многое другое. Но по-прежнему к изготовлению мыла в компании особенное отношение.
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«Наша косметика всегда свежая, потому что мы производим ее только под заказ, — отмечают в SAVONRY. — Поэтому наша продукция как нельзя лучше подходит под номинацию «Сделано в Петербурге и Ленобласти». Ведь мы делаем ее специально для жителей нашего региона — с учетом особенностей жизни здесь».
Производство косметики SAVONRY основано на принципах арома- и фитотерапии. При этом используются и современные активные ингредиенты, такие как эмоленты, комплексы с кислотами, витаминные активы и др.
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«Мы уделяем особое внимание оценке ингредиентов, тщательно выбирая те, которые мы включаем в наши продукты, и те, которые исключаем, — говорят в компании. — Мы хотим, чтобы наши клиенты точно знали, что входит в состав».
Обо всех ингредиентах можно прочитать на упаковке — они последовательно перечислены в соответствии с установленными стандартами.
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«Мы пробуем ее сами, на фокус-группе добровольцев»,
На каждом этапе производства проверяется уровень pH, термо- и коллоидная стабильность, используется метод ускоренного старения, тестируется взаимодействие тары и продукта. В составе упаковки используются экологичные материалы, которые можно сдать на вторичную переработку.
Участие в премии «ФОНТАНКА.РУ – ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» в номинации «Сделано в СПб и ЛО» для компании SAVONRY — это подтверждение того, что косметику знают и любят.
Реклама, ООО "Савонри", ИНН 7807308830, 195027, Санкт-Петербург г, Якорная ул, дом 12, корпус 1, литер А, помещение 1-Н ч.п. 41, savonryshop.ru
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