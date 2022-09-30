Один из ключевых производителей взрывозащищенной электротехники в нашей стране — завод «Горэлтех». Он был создан в 1993 году и за 29 лет работы успел накопить огромный опыт по проектированию и изготовлению оборудования для взрывоопасных предприятий, стать признанным экспертом в этой области.



В Горэлтехе гордятся тем, что компании удалось создать производство полного цикла. Оборудование собирается с нуля из отечественных деталей. За рубежом закупают менее 1% комплектующих, изготовление которых находится под строгим контролем российских специалистов. Кроме того, качество сторонней продукции проверяется в лаборатории завода.



Сегодня с Горэлтехом сотрудничают 15 000 предприятий-заказчиков из разных отраслей, которым он помогает усиливать технологическую независимость и отказываться от импортной техники. Компания может выпускать примерно 1,5–2 млн изделий в год. Их ассортимент за последние годы увеличился до 300 категорий.