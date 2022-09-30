Нам хорошо известно, чем грозит скопление газа в угольной шахте. И понятно, почему нельзя приносить зажигалку на нефтяную платформу. Но на самом деле взрывы могут происходить и на предприятиях, работа которых не кажется рискованной. Разбираемся, где таится опасность и как с ней бороться.
Чтобы на производстве существовала угроза взрыва, в одном месте должны сойтись три фактора.
Третий — источник воспламенения, который может их поджечь. Во многих случаях таким вредоносным «прикуривателем» становится электрооборудование: в результате неполадки оно искрит, создает электрическую дугу или нагревается.
Второй — пыль, газ или пар, способные гореть.
Первый — кислород: он всегда есть в воздухе.
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Сделать работу предприятий безопаснее помогает взрывозащищенное оборудование. Оно сконструировано так, что источник воспламенения не соединяется с потенциально взрывоопасной смесью кислорода и горючего вещества. Чаще всего его задача — не выпустить наружу искру или разряд.
Внутри прибора происходит взрыв, но специальная оболочка не дает ему распространяться во внешнюю среду
Техника сконструирована так, что в ней не возникает искра, дуговой разряд или нагревание
Источник воспламенения изолируют от атмосферы, окружив его специальным веществом — полимерной смолой, масляной смесью, песком, газом
Используется особая электрическая цепь, в которой может возникнуть только небольшая искра или незначительное повышение температуры
Один из ключевых производителей взрывозащищенной электротехники в нашей стране — завод «Горэлтех». Он был создан в 1993 году и за 29 лет работы успел накопить огромный опыт по проектированию и изготовлению оборудования для взрывоопасных предприятий, стать признанным экспертом в этой области.
В Горэлтехе гордятся тем, что компании удалось создать производство полного цикла. Оборудование собирается с нуля из отечественных деталей. За рубежом закупают менее 1% комплектующих, изготовление которых находится под строгим контролем российских специалистов. Кроме того, качество сторонней продукции проверяется в лаборатории завода.
Сегодня с Горэлтехом сотрудничают 15 000 предприятий-заказчиков из разных отраслей, которым он помогает усиливать технологическую независимость и отказываться от импортной техники. Компания может выпускать примерно 1,5–2 млн изделий в год. Их ассортимент за последние годы увеличился до 300 категорий.
В Горэлтехе гордятся тем, что компании удалось создать производство полного цикла. Оборудование собирается с нуля из отечественных деталей. За рубежом закупают менее 1% комплектующих, изготовление которых находится под строгим контролем российских специалистов. Кроме того, качество сторонней продукции проверяется в лаборатории завода.
Сегодня с Горэлтехом сотрудничают 15 000 предприятий-заказчиков из разных отраслей, которым он помогает усиливать технологическую независимость и отказываться от импортной техники. Компания может выпускать примерно 1,5–2 млн изделий в год. Их ассортимент за последние годы увеличился до 300 категорий.
Собственное производство — современный электротехнический завод во Всеволожском районе Ленинградской области — включает механосборочный комплекс, участки сборки крупногабаритных модульных щитов, порошковой окраски, сварочный, гальванический, а также четыре литейные площадки. Еще два предприятия Горэлтеха работают в Тюмени и Алматы, что помогает компании поставлять свою продукцию в разные регионы страны.
Важный нюанс: у оборудования, изготовленного заводом, есть сертификаты ГОСТ Р ИСО, QAN ATEX и QAR МЭК Ех. Они подтверждают, что продукция соответствует обязательным техническим требования и стандартам качества, принятым на территории Евразийского экономического союза, Европы и США.
В Ленобласти находятся также конструкторское бюро и лаборатория НИОКР «Горэлтех», оборудованные современным ПО и тестовыми установками. Они разрабатывают оригинальную продукцию, ведут научные исследования и конструируют новые модели с использованием материалов и технологий последних поколений. Лаборатория строилась под контролем НАНИО «ЦСВЭ» — единственного в СНГ специализированного центра по сертификации техники для взрывоопасных сред.
Обычно между появлением идеи продукта и получением серийной партии проходит от трех месяцев. В процессе разработки, испытания и согласования принимают участие не менее 30 человек — в том числе специалисты сертификационных органов, с которыми производитель сотрудничает на постоянной основе.
Завод получает техническое задание от предприятия
Специалисты проектируют и разрабатывают оборудование
Изготавливается опытный образец
Проводятся лабораторные испытания
Сертифицированное оборудование, соответствующее техзаданию, отправляется заказчику
Если предприятию не требуется разработка с нуля и необходимо оборудование, которое уже присутствует в ассортименте завода, то средний срок поставки — от 14 дней. Когда нужный продукт есть на складе, это может занять 1–2 дня.
«Хорошее знание рынка позволяет нам удовлетворять потребности заказчиков. Мы постоянно инвестируем в НИОКР для разработки новых собственных продуктов, которые составят достойную конкуренцию зарубежным аналогам. Изучаем возможности кооперации с другими российскими производителями для создания и вывода на рынок оптимальных импортозамещающих решений, — отметил генеральный директор компании «Горэлтех» Юрий Симаков. — Наши взрывозащищенные клеммные коробки, корпуса, посты управления, светосигнальные устройства, осветительные приборы уже закрывают большинство импортных позиций, и ассортиментный портфель регулярно пополняется новыми решениями. Сейчас в приоритете — промышленная автоматизация в Ex-исполнении».
Одна из недавних новинок Горэлтеха — двусторонний взрывозащищенный корпус «Халк» из алюминиево-кремниевого сплава. Он предназначен для монтажа крупного электротехнического оборудования, приборов и компонентов. Его можно использовать в подземных шахтах и рудниках, а также на других производствах, где существуют зоны с риском взрыва.
«Халк» состоит из пары секций, разделенных панелями. У каждой из них — две дверцы, что упрощает установку и подключение техники. Корпус позволяет заменить более компактной конструкцией набор из нескольких взрывозащитных оболочек: например, при монтаже шкафа автоматического ввода резерва — устройства, которое переключает предприятие с основного источника электричества на запасной при падении напряжения.
В традиционном исполнении оборудование монтируют в оболочки с односторонним доступом и размещают на вертикальной раме. В итоге конструкция из пяти элементов с глубиной 0,5 м будет занимать 12,5 кв.м и весить до 1255 кг. Для сравнения: размер лицевой части «Халка» — 2,76 кв.м, а весит он вместе с напольной искробезопасной рамой 573 кг.
Каждый «Халк» создается специалистами Горэлтеха, а затем подвергается испытаниям, которые должны подтвердить его соответствие маркировке Ex d.
В традиционном исполнении оборудование монтируют в оболочки с односторонним доступом и размещают на вертикальной раме. В итоге конструкция из пяти элементов с глубиной 0,5 м будет занимать 12,5 кв.м и весить до 1255 кг. Для сравнения: размер лицевой части «Халка» — 2,76 кв.м, а весит он вместе с напольной искробезопасной рамой 573 кг.
Каждый «Халк» создается специалистами Горэлтеха, а затем подвергается испытаниям, которые должны подтвердить его соответствие маркировке Ex d.
Помимо функционала оборудования Горэлтех уделяет внимание его дизайну, что делают далеко не все производители. Решая сложные инженерные задачи, специалисты завода заботятся и о внешней привлекательности техники. Для этого в процессе разработки используют 3D-моделирование, а прочность корпуса рассчитывается автоматически по особой методике. В результате получается продукт, который не только защищает производство от взрывов, но и удобен в обслуживании, имеет минимальный вес и выглядит эстетично. Когда речь идет о постах управления и индикации, эргономичный дизайн играет важную практическую роль: удобно расположенные крупные кнопки и рычаги помогают быстро реагировать в сложной ситуации.
Накопленный объем информации и практических навыков позволили Горэлтеху открыть собственный учебный центр. Его программы предназначены для сотрудников компаний, которые работают со взрывозащищенной электротехникой — используют ее, устанавливают, ремонтируют, обслуживают. Есть курсы для производителей, посвященные проектированию и сертификации. Отдельная программа повышения квалификации обучает специалистов проводить диагностику и капитальный ремонт взрывозащищенных электродвигателей.
Реклама, ООО «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ»
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены ООО «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ»
Дизайнер: Екатерина Елизарова
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены ООО «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ»
Дизайнер: Екатерина Елизарова
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