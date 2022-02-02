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4 признака квартала, в котором будет удобно жить
Рассмотрим на примере ЖК FRIENDS
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IP-домофония в каждом корпусе жилого комплекса и свободный Wi-Fi во дворе.
Безбарьерная среда, которой удобно пользоваться всем жителям.
Дома расположены на первой линии Новоорловского заказника.
Все 4 дома строятся одной очередью и сдаются в 1 квартале 2024 года.
Жилой комплекс FRIENDS входит в комплексую застройку массива «Новоорловский». Современный ЖК со всей необходимой для жизни инфраструктурой располагается в черте города, и при этом в шаговой доступности от крупного заказника и нескольких озер. В ЖК FRIENDS петербургская застройка переплетается с европейской организованностью и продуманностью. Все квартиры в комплексе эргономичны, планировки спроектированы таким образом, чтобы максимально упростить зонирование помещений.
Справка
Подробнее о ЖК FRIENDS
Материал подготовлен специально для группы компаний ПСК.
ЖК «FRIENDS» — застройщик: группа компаний ПСК , проектная декларация на сайте наш.дом.рф

Автор: Дина Фальковская
Координатор: Елена Рожнова
Дизайнер: Заира Гамисония

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