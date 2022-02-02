4 признака квартала, в котором будет удобно жить

Жилой комплекс FRIENDS входит в комплексую застройку массива «Новоорловский». Современный ЖК со всей необходимой для жизни инфраструктурой располагается в черте города, и при этом в шаговой доступности от крупного заказника и нескольких озер. В ЖК FRIENDS петербургская застройка переплетается с европейской организованностью и продуманностью. Все квартиры в комплексе эргономичны, планировки спроектированы таким образом, чтобы максимально упростить зонирование помещений.

