Как сохранить деньги без хлопот, вложив в недвижимость

Сеть апарт-отелей Avenir объединяет три отеля: Putilov Avenir, Moskovsky Avenir и Kirovsky Avenir. Все помещения в них могут купить частные инвесторы и после этого заключить договор с управляющей компанией. Доступны несколько программ получения дохода от владения апартаментом.



Управляющая компания PSK Invest обеспечивает максимальную загрузку и доход во всех отельных проектах ГК «ПСК». Сотрудники компании — специалисты с опытом работы в крупных международных гостиничных сетях и действующих крупных сетевых апарт-отелях.



Проекты ГК «ПСК» предоставляют гибкий подбор решений по персональным пожеланиям.



