Как сохранить деньги без хлопот, вложив в недвижимость
Юнит в апарт-отеле сети AVENIR становится все более перспективным вложением для петербуржцев.
Иностранное название жилого комплекса ассоциируется с высоким качеством продукта европейского уровня. Застройщик вкладывает в него главную особенность проекта — заботливое отношение к деталям и к жильцам. Кроме того, оно сочетается с нестандартными именами других кварталов компании — «Юттери» и «Янила», над которыми тоже работали финские, голландские, шведские архитекторы и урбанисты.
Стоимость от 4.3 млн рублей
Расположение на ключевых магистралях
Ипотека от 2,5%
Пешая доступность от метро
Полное оснащение юнита с зоной кухни
Востребованные локации
Рассрочка 50/50
Доход от 10,2% годовых
Сеть апарт-отелей Avenir объединяет три отеля: Putilov Avenir, Moskovsky Avenir и Kirovsky Avenir. Все помещения в них могут купить частные инвесторы и после этого заключить договор с управляющей компанией. Доступны несколько программ получения дохода от владения апартаментом.
Управляющая компания PSK Invest обеспечивает максимальную загрузку и доход во всех отельных проектах ГК «ПСК». Сотрудники компании — специалисты с опытом работы в крупных международных гостиничных сетях и действующих крупных сетевых апарт-отелях.
Проекты ГК «ПСК» предоставляют гибкий подбор решений по персональным пожеланиям.
Материал подготовлен специально для ГК ПСК. Putilov Avenir, застройщик ООО ООО СЗ СИНЕРГИЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ, проектная декларация на сайте наш.дом.рф Moskovsky Avenir, застройщик ООО СЗ АТТИК, проектная декларация на сайте наш.дом.рф Kirovsky Avenir, застройщик ООО СЗ ПОРТАЛ, проектная декларация на сайте наш.дом.рф
Автор: Алена Синицина Координатор: Елена Рожнова Дизайнер: Заира Гамисония