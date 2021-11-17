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спецпроект
Молодые гении
Они превращают невозможное в реальность
Что сегодня создают изобретатели — Левши нашего времени? Как рождаются идеи? Насколько сложен путь от задумки до результата? «Фонтанка» собрала истории людей, которым удалось придумать и воплотить то, чего до них не существовало.
Иван Бакаидов и Денис Гончаров: Говорящий синтезатор Бакаидова и умная гитара Гончарова
Глеб Дружинин и Никита Балашенко: Kак побороть наледь и разделить неразделимое
Дмитрий Иоффе: Как изобрести «Чистые игры»
Ноябрь 2021 г. © Фонтанка.ру
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