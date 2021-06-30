5 способов рассказать о своих чувствах в День семьи, любви и верности

Эксклюзивный букет. Экспериментальная композиция может быть сдержанной и интересной одновременно. Как, например, необычное сочетание классических красных роз, ягод гиперикума, брунии, тритикума и эвкалипта с каменной розой в центре.



Монобукет. Если заменить привычные розы или тюльпаны на ромашки, получается легкая радостная композиция с летним настроением. В День семьи, любви и верности она будет самым подходящим подарком, ведь ромашка — символ этого праздника

Букет-комплимент. Сравнительно небольшой и легкий, он идеален для свидания. В этом варианте на первом плане — крупная белая лилия, фоном для нее служат синие лизиантусы и желтые альстромерии. В оформлении использован фетр.



Букет с сезонными цветами. День семьи, любви и верности приходится на ту часть лета, когда актуальны пионы. А чтобы удивить вторую половинку, можно выбрать необычный сорт — с коралловыми лепестками и скрытой в бутоне ярко-желтой сердцевиной.

