5 способов рассказать о своих чувствах в День семьи, любви и верности
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Эксклюзивный букет. Экспериментальная композиция может быть сдержанной и интересной одновременно. Как, например, необычное сочетание классических красных роз, ягод гиперикума, брунии, тритикума и эвкалипта с каменной розой в центре.
Монобукет. Если заменить привычные розы или тюльпаны на ромашки, получается легкая радостная композиция с летним настроением. В День семьи, любви и верности она будет самым подходящим подарком, ведь ромашка — символ этого праздника
Букет-комплимент. Сравнительно небольшой и легкий, он идеален для свидания. В этом варианте на первом плане — крупная белая лилия, фоном для нее служат синие лизиантусы и желтые альстромерии. В оформлении использован фетр.
Букет с сезонными цветами. День семьи, любви и верности приходится на ту часть лета, когда актуальны пионы. А чтобы удивить вторую половинку, можно выбрать необычный сорт — с коралловыми лепестками и скрытой в бутоне ярко-желтой сердцевиной.
Сборная композиция. В нежном цветочном поздравлении преобладают розовые пионы и альстромерии, а нежные фрезии и лизиантусы добавляют цветные акценты, заставляя букет заиграть новыми красками
Справка
В День семьи, любви и верности, который отмечают в России 8 июля, подарите близкому человеку душевное тепло и заботу, отправив ему букет. Поделиться чувствами поможет служба доставки цветов Флорист.ру. На сайте можно выбрать не только композицию, но и приятное дополнение к ней, а также добавить бесплатную открытку с вашими поздравлениями.