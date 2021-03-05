В наших широтах одновременно не хватает солнца и времени на посещения солярия. Спасибо ученым, которые изобрели средства для автозагара! Это очень выручает, когда не хочется бледно выглядеть (во всех смыслах слова). По мнению женщин, одной из самых удобных форм автозагара являются капли. Несколько капель в ежедневный утренний крем — и на лице появляется легкое прикосновение солнца. Эффект можно усилить, добавив чуть больше средства. Концентрат из нашего бьюти-бокса содержит инновационную формулу. С ней тон кожи изменится еще быстрее, а риск появления разводов и полос снижен. Бронзирующие капли подходят для любого типа и цвета кожи.