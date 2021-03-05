Facebook
Twitter
VK
Youtube
Instagram
Зачем это нужно?
Ликбез для мужчин по косметичке
Наведите на косметику, чтобы узнать больше

Зачем это нужно?

Ликбез для мужчин по косметичке
Наведите на косметику, чтобы узнать больше
Этот текст написан специально для мужчин. Вместе с сетью «Подружка» мы расскажем, зачем в косметичке любимой столько баночек, тюбиков и кисточек. Девушкам тоже прочитать разрешаем: в нашем бьюти-боксе много интересного.
A`Pieu cover-pang cushion (glow). Тональная основа-кушон для лица, тон 21
Sun Look I Love bronze. Капли для лица бронзирующие
Lovely bambo loose. Бамбуковая транспарантная пудра для лица
DECO. Go green. Кисть для пудры округлая base buffer
Lovely make me highlight. Хайлайтер для лица, тон 2
Vivienne Sabo Cabaret premiere. Тушь для ресниц изумрудная, тон 06
A`Pieu cover-pang cushion (glow)
Тональная основа-кушон для лица, тон 21
Как театр начинается с вешалки, так любой макияж — с тональной основы. Выровнять цвет лица, скрыть мелкие несовершенства, придать коже гладкость помогает тональный крем. Обычно он наносится не прямо на кожу, а на специальную основу — праймер. Чтобы сэкономить время (да и средства!) красавиц, модная индустрия предложила новый продукт — основу-кушон, которая сочетает в себе свойства «базы» и тонального крема. Да еще и выпускается в удобной коробочке, которую можно взять с собой. Средство корейского бренда A`Pieu в нашей косметичке увлажнит кожу, придаст ей шелковистость, приятный цвет и защитит от вредного ультрафиолета благодаря защитным фильтрам.
Sun Look I Love bronze
Капли для лица бронзирующие
В наших широтах одновременно не хватает солнца и времени на посещения солярия. Спасибо ученым, которые изобрели средства для автозагара! Это очень выручает, когда не хочется бледно выглядеть (во всех смыслах слова). По мнению женщин, одной из самых удобных форм автозагара являются капли. Несколько капель в ежедневный утренний крем — и на лице появляется легкое прикосновение солнца. Эффект можно усилить, добавив чуть больше средства. Концентрат из нашего бьюти-бокса содержит инновационную формулу. С ней тон кожи изменится еще быстрее, а риск появления разводов и полос снижен. Бронзирующие капли подходят для любого типа и цвета кожи.
Lovely bambo loose
Бамбуковая транспарантная пудра для лица
Когда идеальный тон создан, результат нужно закрепить. Поэтому берем в руки широкую кисть и открываем баночку с транспарантной (бесцветной) рассыпчатой пудрой. Это абсолютно незаменимая в косметичке вещь, выполняющая сразу несколько функций: финишное покрытие макияжа, создание ровного рельефа лица и матирование кожи без пересушивания. Девушки ценят рассыпчатую пудру за то, что с ней нельзя «переборщить»: на лице останется ровно столько средства, сколько нужно. Представленный на фото продукт марки Lovely на треть состоит из экстракта бамбука, отлично впитывающего кожный секрет. Ничто не испортит безупречный образ в течение дня!
DECO. Go green
Кисть для пудры округлая base buffer
Кисточек много не бывает. В косметичке их должно быть минимум пять: для тона, пудры, румян, нанесения и растушевки теней. У каждой свой размер, форма и состав, отвечающие поставленным задачам. Любительницы макияжа дорожат кистями не меньше художников: выбирают только профессиональные изделия известных производителей и не жалеют на это средств. Потому что знают: надежный инструмент — залог отличного результата. Широкая пушистая кисть из коллекции DECO. Go green приятного мятного цвета выполнена из биоразлагаемого пластика, в основе которого — волокна пшеничной соломы. Так что продукт не только качественный, но и экологичный.
Lovely make me highlight
Хайлайтер для лица, тон 2
Что такое румяна, знает каждый мужчина. Хайлайтер тоже создает «скульптуру» макияжа, но — в отличие от румян — не затемняет, а, наоборот, высветляет лицо, придавая ему красивый блеск. Это средство наносят только на определенные участки: подбородок, спинку носа, под бровью… Правильно расставленные акценты делают макияж более ярким, освежают образ, в буквальном смысле помогают ему сиять — не зря же у продукта такое название. В нашу косметичку мы положили жидкий хайлайтер, который подойдет и профессиональному визажисту, и новичку. Он «приспособится» к любому тону кожи, обеспечив комфортное нанесение и устойчивое покрытие.
Vivienne Sabo Cabaret premiere
Тушь для ресниц изумрудная, тон 06
Каждая женщина в каком-то смысле актриса. Тушь для ресниц со сценическим эффектом Cabaret Premiere французского бренда Vivienne Sabo — специально для тех, кто и в обычной жизни хочет ощущать себя как на красной дорожке. Изумрудный цвет туши внесет весеннюю новизну в образ — и уж конечно привлечет взгляды окружающих. У продукта легкая текстура, которая обеспечивает простое и равномерное покрытие. Тушь можно наносить в несколько слоев для еще большего объема, не боясь, что ресницы станут тяжелыми. Для дневного макияжа достаточно пары взмахов кисточкой — и обворожительный взгляд обеспечен. Компактный золотистый футляр в косметичке точно порадует хозяйку лаконичностью.
КУПИТЬ ПОДАРОК ЛЮБИМОЙ
Все предметы из нашей косметички можно найти в сети магазинов косметики «Подружка» и Интернет-Магазине сети. Приятный бонус: до конца марта в «Подружке» скидка -20% на декоративную косметику*.
*Акция «-20% на декоративную косметику» проводится ООО «Табер Трейд» (ОГРН 1037739861851 от 15.09.2003 г., ИНН 7709505477. Юридический адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, ком. 21В). Условия акции — по ссылке.

Материал публикуется специально для сети косметики «Подружка».

Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены компанией «Подружка»
Другие источники фотографий: freepik.com
Дизайнер: Екатерина Елизарова

Спецпроекты «Фонтанки.ру»

По контуру. Как маркировка автобусов в Ленобласти снизит число ДТП в России
Потому что мы миллениалы! Что такое коливинг и кто в нем живет
Что общего у ограды Летнего сада и дома на Дворцовой набережной?
Ремонт в квартире: как заставить бригаду работать хорошо?
Место, где начинается новоселье. Почему современный отдел продаж — это важно
Кем из героев русских сказок вы могли бы быть?