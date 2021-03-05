*Акция «-20% на декоративную косметику» проводится ООО «Табер Трейд» (ОГРН 1037739861851 от 15.09.2003 г., ИНН 7709505477. Юридический адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, ком. 21В). Условия акции — по ссылке.
Материал публикуется специально для сети косметики «Подружка».
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены компанией «Подружка»
Другие источники фотографий: freepik.com
Дизайнер: Екатерина Елизарова