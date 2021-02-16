Соединяя людей. Какие дороги появились в Петербурге в 2020 году и построят в 2021-м

— В целом компания сохранила положительную динамику развития. Более чем в два раза выросла выручка по отношению к предыдущему году, увеличился и портфель заказов, причем не только по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, но и в других регионах. Среди значимых событий я бы отметил открытие Гореловского путепровода в июле и перепуск движения на реконструированную первую очередь Лиговского путепровода в ноябре. В Нижегородской области ввели в эксплуатацию почти с годовым опережением графика важнейшую для города развязку с пятью путепроводами. Также хотел бы отметить, что с прошлого года мы стали предприятием так называемого полного цикла, запустив асфальто-бетонный завод с современнейшей лабораторией в Ломоносовском районе Ленобласти. Инвестиции в проект по открытию собственного АБЗ составили более $2 млн, из них более 30 млн рублей — на лабораторию.