Соединяя людей. Какие дороги появились в Петербурге в 2020 году и построят в 2021-м

Где отремонтированы дороги: Клинский проспект, Калинкин переулок, набережная Обводного канала (нечетная сторона), набережная реки Смоленки (нечетная сторона), улица Стойкости, улица Маршала Говорова, Петергофское шоссе, проспект Ленина (поселок Володарский), улица Советская (поселок Володарский), Российский бульвар (поселок Володарский), Санкт-Петербургское шоссе, Смольный проезд, Коннолахтинский проспект, Среднеохтинский проспект, Лесной проспект, Вокзальная улица (поселок Солнечное), улица Ильюшина, Волго-Донской проспект, шоссе Революции, мост на 16 км Петергофского шоссе, 1-й Петергофский мост, транспортный тоннель у Ново-Московского моста, проспект Энгельса, улица Оптиков, тротуар на улице Савушкина, Репищева улица, проспект Непокоренных, Северный проспект, Северная площадь.
Общая протяженность: 40,3 км