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Соединяя людей. Какие дороги появились в Петербурге в 2020 году и построят в 2021-м

Поинтересуемся у одного из лидеров дорожной отрасли региона
Без хороших дорог нет развития городов и регионов. Эту очевидную вещь сегодня не нужно никому доказывать. Вспоминаем, какие дороги появились в Петербурге в 2020 году благодаря строительной компании «Орион плюс». Кстати, профессиональная команда подрядчика успешно потрудилась и в других регионах.

Гореловский путепровод

Переброшен через Гатчинскую железную дорогу в створе Красносельского шоссе и проспекта Ленина в Красном Селе. Построен в 1949 году. Полос —две. Путепровод стал одной из самых болевых точек на дорожной карте Петербурга: в часы пик здесь собирались километровые пробки.

Реконструкция

Заказчик: СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства»
Протяженность
50, 5 м + 477 м автомобильных подходов
Число полос
6
Стоимость проекта
почти 1 млрд рублей
Окончание работ
30 июля 2020 года
Что сделано: старый путепровод демонтирован, вместо него построена новая современная дорога с тротуарами, шумозащитными экранами и барьерными ограждениями.
Значение: новая дорога может выдержать серьезный трафик — более 40 тыс. автомобилей в сутки. Этого объема достаточно для беспрепятственного движения между Красным Селом и основной территорией Петербурга, а также для выхода транзитного транспорта на федеральную трассу «Нарва».

Лиговский путепровод

Важная часть автомагистрали «Нарва» в районе ж/д станции Лигово в Петербурге. Сооружен в 1950 году. Полос — две. Износ — более 60%. Техническое состояние перед началом работ было признано неудовлетворительным.

Реконструкция

Заказчик: СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства»
Протяженность
316 м + 2,5 км автомобильных подходов
Число полос
6
Готовность
53%
Стоимость проекта
3,9 млрд рублей
Сдача первой очереди
4 ноября 2020 года
Окончание работ
30 октября 2021 года
План работ: Лиговский путепровод будет состоять из двух одинаковых сооружений: правого — для проезда в Красное Село, левого — для движения в обратную сторону. Правое направление уже построено, осуществляется движение автотранспорта.
Сопутствующие работы: расширение Таллинского шоссе, проспекта Маршала Жукова, установка шумозащитных экранов.
Значение: устранение «бутылочного горлышка» на юго-западном выезде из Петербурга. Нормализация транспортного сообщения с Красным Селом и новыми жилыми массивами в южных пригородах города.

Улица Сарицкая

Новая улица в Пушкинском районе Петербурга — ее название отсылает к первому историческому наименованию Царского Села. Улица — часть строящейся Южно-Волхонской дороги, которая свяжет Волхонское и Петербургское шоссе недалеко от конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». От Сарицкой улицы начнется еще одна крупная трасса — Южная Магистраль. Она соединит Волхонское шоссе с Московским и Петрозаводским шоссе в Металлострое.

Строительство

Заказчик: СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства»
План работ: первый этап крупного проекта, который вел СК «Орион плюс», включает строительство Южной магистрали от Сарицкой улицы до продолжения Ленинградского шоссе и самой Сарицкой улицы — от Южной магистрали до Переведенской улицы.
Протяженность
3 км
Число полос
2-4
Стоимость проекта
1,19 млрд рублей
Начало строительства
декабрь 2019 года
Окончание первого
этапа строительства
октябрь 2020 года
Сопутствующие работы: оборудовано 8,5 тыс. кв. метров тротуаров, установлены шумозащитные экраны (на участке 1,026 км), созданы газоны площадью более 31 тыс. кв. м.
Значение: Южная широтная магистраль станет дублером для загруженного южного участка КАД Петербурга. Вместе с Южно-Волхонской дорогой она упростит путь к конгрессно-выставочному центру «Экспофорум» и аэропорту «Пулково». Улучшится и транспортная доступность кварталов, которые сейчас активно строятся в этом районе.

Варшавская улица

Одна из крупных магистралей юга Петербурга, Варшавская улица, будет продолжена от набережной Обводного канала до Малой Митрофаньевской улицы.

Строительство

Заказчик: СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства»
Протяженность
1,5 км
Число полос
4-6
Готовность
57%
Стоимость проекта
570, 8 млн рублей
Начало строительства
апрель 2019 года
Планируемое окончание работ
20 октября 2021 года
Значение: после пробивки Варшавской улицы начнется пробивка Ташкентской улицы в Адмиралтейском и Московском районах. Тем самым существенно улучшится транспортная обстановка в микрорайонах, где идет активное строительство новых жилых комплексов.

Тучков переулок

Переулок на Васильевском острове известен с 1798 года, тогда он назывался Глухим. Интересен тем, что здесь сохранилась брусчатка, выложенная в начале ХХ века.

Восстановление исторического мощения

Заказчик: СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства»
Протяженность
510 м
Стоимость проекта
35,5 млн рублей
Начало строительства
июнь 2020 года
Окончание работ
октябрь 2020 года
План работ: ремонт 4 тыс. кв. м проезжей части и 2,18 тыс. кв. м тротуарарублей.

Сопутствующие работы: создан поверхностный водоотвод, проезжая часть отделена от тротуара гранитным бортовым камнем

Значение: каменное покрытие прослужит очень долго. Однако брусчатка не только прочна, но и красива. Поэтому Тучков переулок любят петербуржцы, туристы и кинематографисты.

Дороги Петербурга

В 2020 году СК «Орион плюс» выполнила текущий ремонт 28 дорог и дорожного покрытия 2 мостов в Петербурге, в том числе частично.

Текущий ремонт

Заказчик: СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства»
Где отремонтированы дороги: Клинский проспект, Калинкин переулок, набережная Обводного канала (нечетная сторона), набережная реки Смоленки (нечетная сторона), улица Стойкости, улица Маршала Говорова, Петергофское шоссе, проспект Ленина (поселок Володарский), улица Советская (поселок Володарский), Российский бульвар (поселок Володарский), Санкт-Петербургское шоссе, Смольный проезд, Коннолахтинский проспект, Среднеохтинский проспект, Лесной проспект, Вокзальная улица (поселок Солнечное), улица Ильюшина, Волго-Донской проспект, шоссе Революции, мост на 16 км Петергофского шоссе, 1-й Петергофский мост, транспортный тоннель у Ново-Московского моста, проспект Энгельса, улица Оптиков, тротуар на улице Савушкина, Репищева улица, проспект Непокоренных, Северный проспект, Северная площадь.

Общая протяженность: 40,3 км
Сопутствующие работы: восстановлено благоустройство, поставлены дорожные знаки, отремонтирована ливневая канализация и покрытие трамвайных путей по ряду адресов.
Значение: покрытие проезжей части и тротуаров стало лучше, дороги города теперь безопаснее для пешеходов и автотранспорта.
«За годы сотрудничества с комитетом строительная компания «Орион плюс» зарекомендовала себя надежным подрядчиком, способным качественно выполнять работу в установленные сроки. В 2020 году компания завершила реконструкцию Гореловского путепровода — важнейшего инфраструктурного объекта Красносельского района Петербурга, — отмечает Андрей Левакин, председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. — В этом году должна сдать обновленный Лиговский путепровод. Реконструкция переправ позволит устранить «бутылочное горлышко» на Таллинском шоссе и тем самым улучшить транспортную ситуацию в юго-западной части города. Кроме того, на счету у компании десятки километров отремонтированных дорог в Северной столице».
Андрей Левакин, председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга
«За годы сотрудничества с комитетом строительная компания «Орион плюс» зарекомендовала себя надежным подрядчиком, способным качественно выполнять работу в установленные сроки. В 2020 году компания завершила реконструкцию Гореловского путепровода — важнейшего инфраструктурного объекта Красносельского района Петербурга, — отмечает Андрей Левакин, председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. — В этом году должна сдать обновленный Лиговский путепровод. Реконструкция переправ позволит устранить «бутылочное горлышко» на Таллинском шоссе и тем самым улучшить транспортную ситуацию в юго-западной части города. Кроме того, на счету у компании десятки километров отремонтированных дорог в Северной столице».

Набережная Фонтанки

Речь о четной стороне набережной в створе Бородинской улицы. Этот участок давно требовал внимания: гранитная мостовая тротуара просела, из-за раскрытия швов между плитами ухудшился водоотвод с тротуара. Чтобы предотвратить дальнейшее разрушение кладки и гранитной облицовки, потребовался капитальный ремонт.

Капитальный ремонт

Заказчик: СПб ГБУ «Мостотрест»
Протяженность
102 м
Число полос
3
Стоимость проекта
175 млн рублей
Расчетная скорость движения
80 км/ч
Планируемое окончание работ
31 мая 2021 года
Значение: восстановление нарушенной дорожной конструкции, гранитной облицовки набережной. Решеткам и тумбам вернут исторический вид.

Богатырский и Комендантский проспекты

Расширение участка Богатырского проспекта от Гаккелевской до Байконурской улицы и строительство нового участка Комендантского проспекта от Шуваловского проспекта до проезда К-1 необходимы для нормального транспортного сообщения в развивающихся кварталах Приморского района.

Строительство

Заказчик: СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции»
Комендантский пр от Шуваловского до проезда К1. Изменение проектных решений
Протяженность проезжей части
0,996 км
Число полос
6
Стоимость проекта
332 млн рублей
Протяженность местных проездов
1,494 км
Начало строительства
декабрь 2018 года
Окончание работ
декабрь 2020 года
Магистраль Богатырский проспект от Гаккелевской до Байконурской улицы
Протяженность проезжей части
1,2 км
Число полос
6
Стоимость проекта
370 млн рублей
Начало работ
апрель 2019 года
Окончание работ
декабрь 2020 года
Сопутствующие работы: установлены светофоры, дорожные знаки, опоры освещения, остановочные павильоны, ограждения, проложены сети дождевой канализации, электроснабжения, связи, переложен газопровод.
Значение: развитие дорожной сети в Приморском районе Петербурга, появление дороги к новым жилым комплексам на севере города.
Справка: Продолжение Комендантского проспекта и расширение Богатырского были настоящим долгостроем Приморского района. С 2012 года на объектах поменяли три генподрядные организации. Лишь с заключением контрактов в августе 2019-го с ООО «СК «Орион плюс» объекты удалось достроить и ввести в эксплуатацию.

Федеральная трасса М-10 «Россия»

Капитальный ремонт на участке Тверь — Клин (83 — 93 км).

Капитальный ремонт

Заказчик: ФКУ «Центравтомагистраль»
Протяженность
10 км
Число полос
4
Готовность
19%
Стоимость проекта
999 млн рулей
Планируемое окончание работ
1 декабря 2022 года
Сопутствующие работы: переустройство существующих коммуникаций, установлен светофор

Значение: безопасность федеральной автодороги — покрытие приведут в нормативное состояние. На трассе обновят силовое ограждение, ограждение в разделительной полосе, наружное освещение и организуют водоотвод с проезжей части.

Дорога Зверево — Малиновка (Ленинградская область)

Ремонт региональной дороги в Выборгском районе Ленобласти производился в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Текущий ремонт

Заказчик: ГКУ «Ленавтодор»
Протяженность
25 км
Число полос
2
Стоимость проекта
306,4 млн рулей
Сдан
30 января 2021 года
Сопутствующие работы: нанесение разметки, установка автобусных павильонов и дорожных знаков

Значение: восстановление транспортного сообщения между поселками Житково, Вещево, ж/д станцией Пальцево и прилегающими к автомобильной дороге населенными пунктами в Выборгском районе Ленобласти.

Дорога Неклюдово — Золотово (Нижегородская область)

Часть автомобильной дороги Нижний Новгород — Шахунья — Киров. Соединяет областной центр с промышленным кластером региона — городом Бор. Несмотря на то, что два города находятся близко и разделяет их только Волга, ранее сообщение Нижнего Новгорода со спутником было затруднено. Двух мостов и канатной дороги через реку явно не хватало, чтобы обеспечить транспортную доступность Бора и развитие северных территорий области.

Строительство и реконструкция

Заказчик: ГКУ НО «ГУАД» (ООО «Европейская Столица»)
Протяженность
7 км — новое строительство,
1,31 км — реконструкция
Число полос
2
Стоимость проекта
4 млрд рублей
Начало строительства
конец 2018 года
Планируемый срок окончания строительства
весна 2021 года
Фактический срок окончания работ
23 октября 2020 года
Что сделано: построена автомобильная дорога с развязкой, 5 путепроводов и несколько ж/д переходов. При этом важнейший инфраструктурный объект Нижегородской области сдан раньше намеченного срока на полгода.
Значение: строительство участка позволило развести на разные уровни автомобильную дорогу и железнодорожные пути, увеличило пропускную способность трассы на треть. Связаны два города, обеспечена доступность севера области. Нормализовано транспортное сообщение с соседними регионами — Кировской областью и республикой Марий Эл.

Блиц-интервью. Генеральный директор СК «Орион плюс» Алексей Вихарев

— В целом компания сохранила положительную динамику развития. Более чем в два раза выросла выручка по отношению к предыдущему году, увеличился и портфель заказов, причем не только по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, но и в других регионах. Среди значимых событий я бы отметил открытие Гореловского путепровода в июле и перепуск движения на реконструированную первую очередь Лиговского путепровода в ноябре. В Нижегородской области ввели в эксплуатацию почти с годовым опережением графика важнейшую для города развязку с пятью путепроводами. Также хотел бы отметить, что с прошлого года мы стали предприятием так называемого полного цикла, запустив асфальто-бетонный завод с современнейшей лабораторией в Ломоносовском районе Ленобласти. Инвестиции в проект по открытию собственного АБЗ составили более $2 млн, из них более 30 млн рублей — на лабораторию.
Алексей Вихарев, генеральный директор СК «‎Орион плюс»
— Как компания оценивает итоги 2020 года?
— Как компания оценивает итоги 2020 года?
— В целом компания сохранила положительную динамику развития. Более чем в два раза выросла выручка по отношению к предыдущему году, увеличился и портфель заказов, причем не только по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, но и в других регионах. Среди значимых событий я бы отметил открытие Гореловского путепровода в июле и перепуск движения на реконструированную первую очередь Лиговского путепровода в ноябре. В Нижегородской области ввели в эксплуатацию почти с годовым опережением графика важнейшую для города развязку с пятью путепроводами. Также хотел бы отметить, что с прошлого года мы стали предприятием так называемого полного цикла, запустив асфальто-бетонный завод с современнейшей лабораторией в Ломоносовском районе Ленобласти. Инвестиции в проект по открытию собственного АБЗ составили более $2 млн, из них более 30 млн рублей — на лабораторию.
Что позволило преодолеть возникавшие трудности?
— Трудностей в дорожной отрасли всегда хватает, но мы их успешно преодолеваем. К примеру, накануне всем известных ограничительных мер, вызванных пандемией, мы накопили достаточные запасы инертных материалов. Это позволило в сезон практически не зависеть от перебоев с поставками, которые наблюдались повсеместно.
Какие приоритеты, задачи, планы на 2021 год?
— Все планы этого года раскрывать не стану, скажу лишь, что мы намерены участвовать в государственно-частном партнерстве по ряду дорожных объектов. Также продолжим обновление парка собственной спецтехники.
Материал подготовлен специально для ООО «СК «Орион плюс»

Автор: Анастасия Коренькова
Редактор/корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены пресс-службой компании ООО «СК «Орион плюс»
Дизайнер: Заира Гамисония

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