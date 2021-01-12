«С деньгами кто угодно построит, вы попробуйте без них строить, — сказал Леонид Кваснюк. — Я денег никогда не занимал. Главный мой капитал — то, что все знают: Кваснюк дал слово, Кваснюк его исполняет. Когда мы начали строить Горелово, я пришел в проектный институт, к директору, говорю: можешь мне начать рисовать проект? И он начал рисовать бесплатно. Так же и к директору ДСК: вот, говорю, будет проект, начни делать панель, я деньги отдам. А через 3 месяца уже начал продавать квартиры и отдавать деньги проектировщикам и ДСК. Фактически мы привлекали деньги дольщиков, когда еще и слова такого не было».

