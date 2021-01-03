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В Карелию из Санкт-Петербурга и обратно на Делимобиле

Делимобиль втрое расширил зоны поездок по России. Под новогодние маршруты будут предложены ПРОЕЗДНЫЕ ТАРИФЫ. Из Санкт-Петербурга теперь можно доехать до парка Рускеала по Проездному «В Карелию». Из других регионов стали доступны поездки на делимобиле в Великий Устюг, Абрау-Дюрсо, Шерегеш, Телецкое озеро, Красную Поляну, Казань — и другие популярные маршруты.
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Из Санкт-Петербурга и Ленинградской области можно отправиться на горнолыжные курорты Золотая долина, Снежный, Красное озеро, Игора, а также в Великий Новгород и горный парк «Рускеала», расположенный в Карелии.

Еще из Санкт-Петербурга можно доехать до Выборга и даже оказаться в 15 км от финской границы, посетив Большое Цветочное озеро. Для поездок доступны города Луга, Сосновый Бор, Чудово, Сланцы, Кингисепп, Приозерск, Рощино, Лодейное Поле, Шлиссельбург, Кириши.

По каждому новому туристическому маршруту на новогодний период Делимобиль разработал тарифы «Проездные», которые включают в себя необходимый пакет минут для поездки. Вся детальная информация и инструкции доступны на специальной странице kuda.delimobil.ru, будет анонсирована в официальном аккаунте компании в Instagram и Telegram.

Стоимость праздничных Проездных будет единой для любого автомобиля из автопарка компании. Аренда должна быть завершена согласно разрешённой зоне.

Во время любой поездки заправка автомобиля происходит за счет компании.
Подробные условия предложения читайте в материале
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