В Карелию из Санкт-Петербурга и обратно на Делимобиле

Делимобиль втрое расширил зоны поездок по России. Под новогодние маршруты будут предложены ПРОЕЗДНЫЕ ТАРИФЫ. Из Санкт-Петербурга теперь можно доехать до парка Рускеала по Проездному «В Карелию». Из других регионов стали доступны поездки на делимобиле в Великий Устюг, Абрау-Дюрсо, Шерегеш, Телецкое озеро, Красную Поляну, Казань — и другие популярные маршруты.

