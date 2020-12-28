Чем заняться на новогодних каникулах, когда все остаются дома
С его помощью «Ленивого календаря», составленного компанией Tele2, вы сможете сделать каждый день каникул неповторимым, отправившись в виртуальный «Дом по другим правилам». Ну что, начинаем лениться нескучно?
Чем заняться на новогодних каникулах, когда все остаются дома
С его помощью «Ленивого календаря», составленного компанией Tele2, вы сможете сделать каждый день каникул неповторимым, отправившись в виртуальный «Дом по другим правилам». Ну что, начинаем лениться нескучно?
Предлагаем вам разнообразить праздничный отдых, включив бесплатное кино. Посмотрите драму «Капернаум», которая получила на Каннском фестивале сразу два приза, или комедию «Примадонна»: в ней Мэрил Стрип играет худшую в мире певицу.
1 ЯНВАРЯ
Ленивый день
Предлагаем вам разнообразить праздничный отдых, включив бесплатное кино. Посмотрите драму «Капернаум», которая получила на Каннском фестивале сразу два приза, или комедию «Примадонна»: в ней Мэрил Стрип играет худшую в мире певицу.
Чем сильнее вы успеете себя избаловать, тем лучше. Начните с необычного завтрака: например, черничных оладий или омлета с креветками. А потом нарисуйте автопортрет — ведь это отличный способ посмотреть на себя под новым углом.
3 ЯНВАРЯ
День себя любимого
Чем сильнее вы успеете себя избаловать, тем лучше. Начните с необычного завтрака: например, черничных оладий или омлета с креветками. А потом нарисуйте автопортрет — ведь это отличный способ посмотреть на себя под новым углом.
Каникулы подошли к середине. Можно заняться тем, на что не хватало времени весь прошлый год: собрать паззл, дорисовать картину или привести в порядок личный фотоархив. Рекомендуем делать это под хорошую музыку!
5 ЯНВАРЯ
Экватор
Каникулы подошли к середине. Можно заняться тем, на что не хватало времени весь прошлый год: собрать паззл, дорисовать картину или привести в порядок личный фотоархив. Рекомендуем делать это под хорошую музыку!