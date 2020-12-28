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1 января
Ленивый день
2 января
Первый день новой жизни
Чем заняться на новогодних каникулах, когда все остаются дома
С его помощью «Ленивого календаря», составленного компанией Tele2, вы сможете сделать каждый день каникул неповторимым, отправившись в виртуальный «Дом по другим правилам». Ну что, начинаем лениться нескучно?
3 января
День себя любимого
4 января
Выход из зоны кровати
5 января
Экватор
6 января
День киновечеринок
7 января
День раздвижного стола
8 января
День путешествий
9 января
Последняя вечеринка
10 января
Дееееееееень

Чем заняться на новогодних каникулах, когда все остаются дома

С его помощью «Ленивого календаря», составленного компанией Tele2, вы сможете сделать каждый день каникул неповторимым, отправившись в виртуальный «Дом по другим правилам». Ну что, начинаем лениться нескучно?
1 января
Ленивый день
2 января
Первый день новой жизни
3 января
День себя любимого
4 января
Выход из зоны кровати
5 января
Экватор
6 января
День киновечеринок
7 января
День раздвижного стола
8 января
День путешествий
9 января
Последняя вечеринка
10 января
Дееееееееень

1 ЯНВАРЯ

Ленивый день

Предлагаем вам разнообразить праздничный отдых, включив бесплатное кино. Посмотрите драму «Капернаум», которая получила на Каннском фестивале сразу два приза, или комедию «Примадонна»: в ней Мэрил Стрип играет худшую в мире певицу.
1 ЯНВАРЯ
Ленивый день
Предлагаем вам разнообразить праздничный отдых, включив бесплатное кино. Посмотрите драму «Капернаум», которая получила на Каннском фестивале сразу два приза, или комедию «Примадонна»: в ней Мэрил Стрип играет худшую в мире певицу.
Начать киносеанс
Начать киносеанс

2 ЯНВАРЯ

Первый день новой жизни

Пообещали себе, что в новом году заведете полезные привычки, обновите гардероб и запишетесь на йогу? Начните выполнять планы прямо сейчас — с просмотра мастер-класса онлайн.
2 ЯНВАРЯ
Первый день новой жизни
Пообещали себе, что в новом году заведете полезные привычки, обновите гардероб и запишетесь на йогу? Начните выполнять планы прямо сейчас — с просмотра мастер-класса онлайн.
Выбрать мастер-класс
Заняться йогой
Выбрать мастер-класс
Заняться йогой

3 ЯНВАРЯ

День себя любимого

Чем сильнее вы успеете себя избаловать, тем лучше. Начните с необычного завтрака: например, черничных оладий или омлета с креветками. А потом нарисуйте автопортрет — ведь это отличный способ посмотреть на себя под новым углом.
3 ЯНВАРЯ
День себя любимого
Чем сильнее вы успеете себя избаловать, тем лучше. Начните с необычного завтрака: например, черничных оладий или омлета с креветками. А потом нарисуйте автопортрет — ведь это отличный способ посмотреть на себя под новым углом.
Приготовить завтрак
Нарисовать автопортрет
Выбрать мастер-класс
Заняться йогой

4 ЯНВАРЯ

Выход из зоны кровати

Пора заняться спортом. Осваиваем новые виды тренинга: «3 в 1», боди-балет, стретчинг, упражнения для бегунов.
4 ЯНВАРЯ
Выход из зоны кровати
Пора заняться спортом. Осваиваем новые виды тренинга: «3 в 1», боди-балет, стретчинг, упражнения для бегунов.
Выбрать тренировку
Выбрать тренировку

5 ЯНВАРЯ

Экватор

Каникулы подошли к середине. Можно заняться тем, на что не хватало времени весь прошлый год: собрать паззл, дорисовать картину или привести в порядок личный фотоархив. Рекомендуем делать это под хорошую музыку!
5 ЯНВАРЯ
Экватор
Каникулы подошли к середине. Можно заняться тем, на что не хватало времени весь прошлый год: собрать паззл, дорисовать картину или привести в порядок личный фотоархив. Рекомендуем делать это под хорошую музыку!
Выбрать саундтрек
Выбрать саундтрек

6 ЯНВАРЯ

День киновечеринок

6 января 1896 года состоялась премьера «Прибытия поезда» братьев Люмьер. Почему бы не отпраздновать ее очередной юбилей киномарафоном и коктейлями из известных фильмов?
6 ЯНВАРЯ
День киновечеринок
6 января 1896 года состоялась премьера «Прибытия поезда» братьев Люмьер. Почему бы не отпраздновать ее очередной юбилей киномарафоном и коктейлями из известных фильмов?
Выбрать кино для марафона
Смешать коктейль
Выбрать кино для марафона
Смешать коктейль

7 ЯНВАРЯ

День раздвижного стола

Соберите друзей и вместе приготовьте новые блюда по рецептам от лучших шеф-поваров России. Цыпленок по-сычуаньски, средиземноморская лазанья, форель с манго — такого вы еще не пробовали!
7 ЯНВАРЯ
День раздвижного стола
Соберите друзей и вместе приготовьте новые блюда по рецептам от лучших шеф-поваров России. Цыпленок по-сычуаньски, средиземноморская лазанья, форель с манго — такого вы еще не пробовали!
Посмотреть видеорецепты
Посмотреть видеорецепты

8 ЯНВАРЯ

День путешествий

Посетите «русский Прованс», изучите арт-объекты Краснодара и свадебные традиции Мурманска. С дивана при этом вставать не обязательно.
8 ЯНВАРЯ
День путешествий
Посетите «русский Прованс», изучите арт-объекты Краснодара и свадебные традиции Мурманска. С дивана при этом вставать не обязательно.
Начать путешествие
Начать путешествие

9 ЯНВАРЯ

Последняя вечеринка

Окончание каникул стоит отметить зажигательной вечеринкой. Может быть, в итальянском или мексиканском стиле? Коктейли пусть будут легкими и освежающими.
9 ЯНВАРЯ
Последняя вечеринка
Окончание каникул стоит отметить зажигательной вечеринкой. Может быть, в итальянском или мексиканском стиле? Коктейли пусть будут легкими и освежающими.
Выбрать DJ сет
Смешать напитки
Выбрать DJ сет
Смешать напитки

10 ЯНВАРЯ

Дееееееееень

Растяните удовольствие от последнего дня каникул. Займитесь стретчингом, медитацией или устройте кофейную церемонию по правилам профессиональных бариста.
10 ЯНВАРЯ
Дееееееееень
Растяните удовольствие от последнего дня каникул. Займитесь стретчингом, медитацией или устройте кофейную церемонию по правилам профессиональных бариста.
Потяяяяянуться
Заварить кофе
Потяяяяянуться
Заварить кофе
Материал подготовлен специально для Tele2.

Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии: freepik.com
Дизайнер: Екатерина Елизарова

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