Важное правило: если вы заехали с билетом, то и выезжать должны через кассира. Иногда случается, что не срабатывает транспондер и шлагбаум не открывается, тогда водитель берет билет в автомате — а вот выезжает уже по привычке через полосу для автоматической оплаты. К сожалению, при отсутствии на устройстве метки о въезде будет списан максимальный тариф (это стоимость проезда между двумя крайними точками на трассе, поэтому если вы проезжаете только часть трассы, то заплатите больше, чем нужно). Так что двигайтесь прямо к кассиру и не забудьте предъявить ему и билет, и транспондер!