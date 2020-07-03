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Что взять с собой в путешествие?
Шпаргалка автомобилиста

Что взять с собой в путешествие?

Шпаргалка автомобилиста
Закрытые заграничные курорты — не повод откладывать отпуск. Садимся в автомобиль в хорошей компании и едем колесить по России — а она у нас такая большая и разнообразная, что всем угодит. Если вы редко выбираетесь в длительные поездки, мы поможем собрать вещи в дорогу и подскажем, как сэкономить на платной трассе М-11 «Нева». Спойлер: возьмите транспондер!
Вы уже наметили маршрут? Новгород, Тверь, Москва и, может быть, еще дальше? Все возможности начать путешествие с комфортом есть: скоростное шоссе между двумя столицами позволяет сэкономить время и силы, оставив их на новые впечатления. Еще один залог хорошего настроения в поездке — правильная подготовка. Итак, что обязательно взять с собой?
1. Наводи на стрелочки, чтобы увидеть картинки-подсказки.
2. Наведи на синий кружок, чтобы получить больше информации.
Все для бесперебойной работы машины:
Полный бак топлива, канистру омывайки (а лучше две), запасные щетки для «дворников».
Набор инструментов: отвертки, пассатижи и далее по списку, а также насос и запасные шины. Домкрат и буксировочный трос тоже лишними не будут, хотя очень надеемся, что не пригодятся.
Аварийный набор: огнетушитель, аварийный знак и светоотражающий жилет, и к нему фонарик с перчатками — обязательно. Как и большой запас воды: вдруг в разгар поездки с ветерком авто «закипит»? Не хотелось бы, конечно, но вдруг?
Если ехать из Петербурга по М-11, на 665 км будет стационарная заправка Газпромнефть. Также на участке Петербург – Мясной Бор на 584 км в обоих направлениях движения есть контейнерная заправка Газпромнефть с бензином АИ-95 и дизельным топливом. Внимание: они принимают только карты! Есть где заправиться и дальше по трассе.

Все для бесперебойной работы машины:

Полный бак топлива, канистру омывайки (а лучше две), запасные щетки для «дворников».
Набор инструментов: отвертки, пассатижи и далее по списку, а также насос и запасные шины. Домкрат и буксировочный трос тоже лишними не будут, хотя очень надеемся, что не пригодятся.
Аварийный набор: огнетушитель, аварийный знак и светоотражающий жилет, и к нему фонарик с перчатками — обязательно. Как и большой запас воды: вдруг в разгар поездки с ветерком авто «закипит»? Не хотелось бы, конечно, но вдруг?
На новой платной скоростной дороге Москва – Санкт-Петербург работает Служба аварийных комиссаров. Если непредвиденная ситуация все же застала вас в пути, позвоните по телефону горячей линии *390 или *2011. Не ловит связь? Не паникуйте: вас обязательно заметит «патруль» аварийных комиссаров при объезде. Служба, к слову, работает бесплатно.
По правилам безопасности, если случилась авария или поломка, нужно выйти из машины, после установки аварийного знака уйти за барьерное ограждение и там ждать помощи. Оставаться в автомобиле опасно! По мировой статистике платных дорог, в стоящий на полосе транспорт в среднем через 15-20 минут въедет другой, несмотря на знаки аварийной остановки и предупреждающие надписи на табло. Российской статистики нет, но лучше не надеяться на случай. Именно поэтому нужно покинуть салон и отойти за барьерное ограждение.
Все для связи и навигации без помех:
В полностью заряженные телефоны (лучше с SIM-картами разных операторов) заранее закачайте карту местности — это пригодится, если связь будет слабая.
Не забудьте зарядные устройства и внешний аккумулятор для телефона, а то и не один.
В идеале нужно составить маршрутный лист поездки с размеченными точками остановки и вспомогательными пунктами, где тоже можно остановиться, если планы придется срочно менять. Но на такое способны самые дотошные!
Кстати, скоро на М-11 заработают бесплатные аудиогиды на платформе IZI.travel, которые расскажут об интересных местах рядом с трассой. Следите за новостями!

Все для связи и навигации без помех:

В полностью заряженные телефоны (лучше с SIM-картами разных операторов) заранее закачайте карту местности — это пригодится, если связь будет слабая.
Не забудьте зарядные устройства и внешний аккумулятор для телефона, а то и не один.
В идеале нужно составить маршрутный лист поездки с размеченными точками остановки и вспомогательными пунктами, где тоже можно остановиться, если планы придется срочно менять. Но на такое способны самые дотошные!
Сотовые операторы понимают значение связи на М-11 и делают все, чтобы обеспечить полное покрытие федеральной трассы голосовой связью и мобильным интернетом. На вышках операторы монтируют оборудование, а сигнал МТС уже покрыл всю дорогу.
Все для хорошего настроения детей:
Планшет с мультиками и наушники к нему, чтобы не вся семья слушала истории сказочных персонажей.
Книжки, простые игры, которые можно использовать в дороге, альбом с карандашами.
Вкусные бутерброды и любимые лакомства (жевательный мармелад, чипсы и т.д.).
Сменную одежду и влажные салфетки на все случаи жизни.
На стационарной заправке на 665 км можно перекусить и сводить детей в туалет. Туалеты имеются и на каждой площадке отдыха, в среднем на М-11 они расположены каждые 20 км.

Все для хорошего настроения детей:

Планшет с мультиками и наушники к нему, чтобы не вся семья слушала истории сказочных персонажей.
Книжки, простые игры, которые можно использовать в дороге, альбом с карандашами.
Вкусные бутерброды и любимые лакомства (жевательный мармелад, чипсы и т.д.).
Сменную одежду и влажные салфетки на все случаи жизни.
Все для комфорта семьи:
Кофе или энергетические напитки для водителя: идеально ровная скоростная дорога расслабляет и в буквальном смысле усыпляет. Положите в бардачок жевательную резинку: говорят, движение челюстями тоже отгоняет сон.
Питательный перекус. Еду лучше возьмите порционную, чтобы не думать в дороге про тарелки и стаканы: мясную нарезку в контейнере, помытые и разрезанные овощи, йогурты и питьевую воду в небольших бутылочках. Дорожное чаепитие скрасят заранее приготовленные дольки лимона и кусочки имбиря в отдельной емкости (они же пригодятся как первая медицинская помощь, если кого-то укачает), а также конфеты, леденцы.
На М-11 площадки для отдыха находятся через каждые 20 км. Не проезжайте мимо! Останавливайтесь каждые 2 часа и двигайтесь: даже 5 минут зарядки помогут стать бодрее.

Все для комфорта семьи:

Кофе или энергетические напитки для водителя: идеально ровная скоростная дорога расслабляет и в буквальном смысле усыпляет. Положите в бардачок жевательную резинку: говорят, движение челюстями тоже отгоняет сон.
Питательный перекус. Еду лучше возьмите порционную, чтобы не думать в дороге про тарелки и стаканы: мясную нарезку в контейнере, помытые и разрезанные овощи, йогурты и питьевую воду в небольших бутылочках. Дорожное чаепитие скрасят заранее приготовленные дольки лимона и кусочки имбиря в отдельной емкости (они же пригодятся как первая медицинская помощь, если кого-то укачает), а также конфеты, леденцы.
Документы: паспорта, медицинские полисы, страховки.
Наличные, ведь банковские карты принимают не везде.
Аптечку. Составление списка лекарств — дело индивидуальное. Возьмите в дорогу все медикаменты, которые обычно используют участники поездки. К ним добавьте таблетки от укачивания и средства защиты от солнца.
И другие важные мелочи: зонтики, дождевики, корзины или хозяйственные сумки для покупки фруктов-ягод в дороге, спички, удочки, купальники, средства от насекомых, влажную туалетную бумагу, антисептики и, конечно же, маску и перчатки! С ними мы еще долго не расстанемся.
Закачайте в гаджеты любимую музыку, чтобы не слушать с досадой шипение из радиоприемника.
Как экономить на дороге?
Стоимость проезда зависит от дня недели и времени суток. В будни и ночью дешевле. Изучить тарифную сетку можно на сайте ГК «Автодор» и ООО «Северо-Западная концессионная компания». А здесь есть калькулятор, который рассчитает точную стоимость поездки.
Второй вариант потратить меньше — воспользоваться транспондером.
Ещё одна возможность сэкономить — участвовать в программе лояльности «Автодора» (по ней бонусные баллы превращаются в рубли, но подходит эта схема только тем, кто ездит часто) или в различных маркетинговых акциях, которые предлагают владельцы или концессионеры дорог. Например, сейчас проходит акция для всех клиентов карты МИР.

Как экономить на дороге?

Стоимость проезда зависит от дня недели и времени суток. В будни и ночью дешевле. Изучить тарифную сетку можно на сайте ГК «Автодор» и ООО «Северо-Западная концессионная компания». А здесь есть калькулятор, который рассчитает точную стоимость поездки.
Второй вариант потратить меньше — воспользоваться транспондером.
Ещё одна возможность сэкономить — участвовать в программе лояльности «Автодора» (по ней бонусные баллы превращаются в рубли, но подходит эта схема только тем, кто ездит часто) или в различных маркетинговых акциях, которые предлагают владельцы или концессионеры дорог. Например, сейчас проходит акция для всех клиентов карты МИР.
Ночное время у разных операторов М-11, как ни парадоксально, неодинаковое: с 684 по 58 км — с полуночи до 6 утра, а на последнем участке 15-58 км льготное время наступает с 01:00. При этом проехать последний отрезок возле Москвы нужно четко в обозначенный промежуток времени.
Какой транспондер выгоднее?
На новой трассе Москва – Петербург действуют все транспондеры, которые есть в России, в том числе T-pass и транспондер ЗСД. Главное, не забыть включить перед поездкой функцию интероперабельности — «дорожного роуминга». Для этого проверьте настройки в личном кабинете. Каждое из устройств дает скидку на проезд, но T-pass на М-11 больше всех. Сравним: поездка из одной столицы в другую с T-pass в выходные днем обойдется в 1444 рубля, а в то же время с транспондером ЗСД она будет стоить 1559 рублей.
Но есть нюанс: цена на сам T-pass начинается от 1000 рублей. Покупать его имеет смысл лишь в том случае, если вы и дальше хотите часто путешествовать на машине. Есть альтернатива — этот транспондер можно взять в аренду. В любом случае позаботиться о решении вопроса нужно за несколько дней до путешествия.

Какой транспондер выгоднее?

На новой трассе Москва – Петербург действуют все транспондеры, которые есть в России, в том числе T-pass и транспондер ЗСД. Главное, не забыть включить перед поездкой функцию интероперабельности — «дорожного роуминга». Для этого проверьте настройки в личном кабинете. Каждое из устройств дает скидку на проезд, но T-pass на М-11 больше всех. Сравним: поездка из одной столицы в другую с T-pass в выходные днем обойдется в 1444 рубля, а в то же время с транспондером ЗСД она будет стоить 1559 рублей.
Но есть нюанс: цена на сам T-pass начинается от 1000 рублей. Покупать его имеет смысл лишь в том случае, если вы и дальше хотите часто путешествовать на машине. Есть альтернатива — этот транспондер можно взять в аренду. В любом случае позаботиться о решении вопроса нужно за несколько дней до путешествия.
Пополните транспондер на нужную сумму заранее, маневр «прямо перед шлагбаумом» может не сработать, т.к. обычно требуется время, чтобы деньги поступили на счет. Если средств не хватает для оплаты проезда по самому короткому маршруту М-11 (например, будним днем со стороны Санкт-Петербурга это 40 рублей), шлагбаум не откроется.
Когда надо платить на М-11?
На трассе «Нева» закрытая система взимания платы: рассчитаться за проезд нужно на выезде с платного участка. На въезде нужно только взять билет в автомате, если вы едете без транспондера.
Первый пункт оплаты встретится вам на 681 км, напротив Экспофорума. Сохраните полученный здесь билетик! Через 470 км (перед Тверью) платный участок дороги закончится: вы съедете на реконструированный отрезок М-10, оплатив проезд наличными или картой. При этом нужно предъявить кассиру билет. У владельцев транспондера оплата происходит автоматически. Двигайтесь по специальным безостановочным полосам для транспондеров на въезде и выезде!

Когда надо платить на М-11?

На трассе «Нева» закрытая система взимания платы: рассчитаться за проезд нужно на выезде с платного участка. На въезде нужно только взять билет в автомате, если вы едете без транспондера.
Первый пункт оплаты встретится вам на 681 км, напротив Экспофорума. Сохраните полученный здесь билетик! Через 470 км (перед Тверью) платный участок дороги закончится: вы съедете на реконструированный отрезок М-10, оплатив проезд наличными или картой. При этом нужно предъявить кассиру билет. У владельцев транспондера оплата происходит автоматически.
После объезда Твери вы вернетесь на платную дорогу. Там будет третий пункт оплаты, а у Москвы, на выезде, — четвертый. Все вышеперечисленные действия с билетиками придется проделать еще раз.
Итоговая цена поездки днем в выходной день при оплате наличными или картой 1970 рублей. С транспондером, как мы уже говорили ранее, на 400-500 рублей дешевле.
Важное правило: если вы заехали с билетом, то и выезжать должны через кассира. Иногда случается, что не срабатывает транспондер и шлагбаум не открывается, тогда водитель берет билет в автомате — а вот выезжает уже по привычке через полосу для автоматической оплаты. К сожалению, при отсутствии на устройстве метки о въезде будет списан максимальный тариф (это стоимость проезда между двумя крайними точками на трассе, поэтому если вы проезжаете только часть трассы, то заплатите больше, чем нужно). Так что двигайтесь прямо к кассиру и не забудьте предъявить ему и билет, и транспондер!
Какая разрешенная скорость на М-11?
Разрешенная скорость на трассе — 110 км/ч. Только на двух участках (на обходе Вышнего Волочка и Торжка) скоростной режим повышен до 130 км/ч. Расчетная скорость — 150 км/час. Проехать все 669 км вы сможете примерно за 6 часов 15 минут.
При этом реальная скорость будет зависеть от погоды и, как следствие, состояния дороги. Следите за информационными табло на трассе! По статистике, большинство аварий на участке М-11 от Мясного Бора до Тосно происходит из-за потери управления на высоких скоростях. На гладкой прямой дороге без перекрестков и «встречки» хочется полихачить, но это может быть очень опасно.

Какая разрешенная скорость на М-11?

Разрешенная скорость на трассе — 110 км/ч. Только на двух участках (на обходе Вышнего Волочка и Торжка) скоростной режим повышен до 130 км/ч. Расчетная скорость — 150 км/час. Проехать все 669 км вы сможете примерно за 6 часов 15 минут.
При этом реальная скорость будет зависеть от погоды и, как следствие, состояния дороги. Следите за информационными табло на трассе! По статистике, большинство аварий на участке М-11 от Мясного Бора до Тосно происходит из-за потери управления на высоких скоростях. На гладкой прямой дороге без перекрестков и «встречки» хочется полихачить, но это может быть очень опасно.
Что еще надо знать о скоростной трассе Москва-Петербург?
Категория дороги — IA (автомагистраль).
Освещение — по всей автомагистрали, включая транспортные развязки, кроме последнего участка у Москвы.
Транспортные развязки в основном по типу «клеверный лист», «двойная труба», «труба».
Количество полос движения — 4, 6, 8, 10 (в зависимости от этапов строительства).

Что еще надо знать о скоростной трассе Москва-Петербург?

Категория дороги — IA (автомагистраль).
Транспортные развязки в основном по типу «клеверный лист», «двойная труба», «труба».
Освещение — по всей автомагистрали, включая транспортные развязки, кроме последнего участка у Москвы.
Количество полос движения — 4, 6, 8, 10 (в зависимости от этапов строительства).
3,75 м
Ширина полосы движения
6 м
Ширина разделительной полосы
36 шт.
Транспортные развязки в разных уровнях
325 шт.
Искусственные сооружения (мосты, путепроводы и т.д.)
Приятной и безаварийной вам поездки!
Материал подготовлен специально для ООО «Магистраль двух столиц»

Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Иллюстрации и фотографии: freepik.com, pixabay.com
Фотографии также предоставлены пресс-службой компании ООО «Магистраль двух столиц»
Дизайнер: Екатерина Елизарова

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