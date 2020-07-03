На новой трассе Москва – Петербург действуют все транспондеры, которые есть в России, в том числе T-pass и транспондер ЗСД. Главное, не забыть включить перед поездкой функцию интероперабельности — «дорожного роуминга». Для этого проверьте настройки в личном кабинете. Каждое из устройств дает скидку на проезд, но T-pass на М-11 — больше всех. Сравним: поездка из одной столицы в другую с T-pass в выходные днем обойдется в 1444 рубля, а в то же время с транспондером ЗСД она будет стоить 1559 рублей.