Руководитель фестиваля Dance Open ответила на вопросы читателей «Фонтанки.ру»

— Прекрасный вопрос! Конечно, это близкие понятия — театральный продюсер и балетный продюсер, но в музыкальном театре больше специфики, и здесь не только балет, но и опера, оперетта, симфонические программы... Они требуют чуть больше подготовки, большей вовлеченности.



Если говорить конкретно о профессии балетного продюсера, то, конечно, нужно знать специфику. Понимать, что танцовщики могут работать только на определенном покрытии, причем речь идет не только о линолеуме и пластике, но и о специальном амортизирующем деревянном поле, который подкладывается под этот пластик. Огромное значение имеют темпы, в которых идет музыка того или иного номера, особенно при исполнении под оркестр — важны и темпы, и динамика, и акценты... Не меньшую роль играет световая партитура, ведь в случае с балетными номерами мы высчитаем до секунды — сколько уходит свет, сколько он приходит, насколько интенсивна засветка номера, в какой конкретно точке нужно вести световое пятно, если того требует световая партитура.



То есть степень точности и техничности хореографического искусства такова, что балетный продюсер должен быть очень серьезно подготовлен и точно понимать, из чего состоит спектакль, как он строится, — вся эта специфика имеет грандиозное значение.

