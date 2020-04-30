Екатерина
Галанова

Руководитель фестиваля Dance Open ответила
на вопросы читателей «Фонтанки.ру»

Народное интервью:

Народное интервью: Екатерина Галанова

Руководитель фестиваля Dance Open ответила на вопросы читателей «Фонтанки.ру»
Мы попросили читателей «Фонтанки» прислать вопросы для народного интервью с руководителем Международного фестиваля балета Dance Open и получили активный отклик. Можно ли прожить на сцене без травм? Стекло в пуантах — правда или миф? Почему крупные театры «боятся» молодых хореографов? На самые интересные вопросы ответила Екатерина Галанова.
Лучшим, по мнению организаторов фестиваля, стал вопрос Николая Мазаяна, спросившего про естественность и фальшь в танце. Автор получит подарок от команды Dance Open.
Больше о балете — в проекте «Фонтанки» «Танец как жизнь».
Все, что вы хотели спросить о балете.
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Ольга:

— Здравствуйте! Трудно ли после театра переходить на «гражданскую» походку?
Здравствуйте! Трудно ли после театра переходить на «гражданскую» походку?
Трудно ли после театра переходить на «гражданскую» походку?
— Дорогая Ольга, спасибо за вопрос! На гражданскую походку переходить очень просто, потому что после службы в музыкальном театре, после кордебалета Мариинского, никакая работа не страшна. Ничего сложнее, чем то время, которое я провела в театре, со мной не случалось. Это была серьезная подготовка — и теперь мне все по плечу.

Маргарита Войтюк:

— Добрый день, подскажите, можно ли прожить долгую жизнь в балете без травм, и какие условия нужно для этого выполнять? Второй вопрос: почему в репертуаре крупных театров так немного постановок молодых хореографов, экспериментальных постановок?
Добрый день, подскажите, можно ли прожить долгую жизнь в балете без травм, и какие условия нужно для этого выполнять? Второй вопрос: почему в репертуаре крупных театров так немного постановок молодых хореографов, экспериментальных постановок?
Можно ли прожить долгую жизнь в балете без травм?
— Дорогая Маргарита, без травм в балете довольно сложно, это тяжелый и травматичный вид искусства. Но можно уменьшить количество повреждений, если хорошо разогреваться перед выступлением, следить за своим физическим состоянием, ежедневно хорошо заниматься уроком. Какую-то часть жизни можно прожить без таких случаев, ну а дальше все зависит от физиологии артиста балета.

По поводу молодых хореографов: собственно говоря, новая постановка — всегда большой риск. Молодой хореограф или уже именитый... Если спектакль делается впервые, не перенос, — это эксперимент. Конечно, большие театры пытаются, скажем так, минимизировать риски. Хотя я не могу сказать, что сейчас постановки молодых хореографов случаются редко — и Мариинский, и Большой театр, и Пермь, и Новосибирск, и, конечно, Екатеринбург приглашают молодых хореографов для работы. Так что тенденция прекрасная.

Екатерина Чебрякова:

— Какой современный балет, на ваш взгляд, не оставит равнодушным человека, которому по нраву только классические постановки?
Какой современный балет, на ваш взгляд, не оставит равнодушным человека, которому по нраву только классические постановки?
Какой современный балет понравится любителю классических постановок?
— Дорогая Екатерина, мне кажется, что такое деление на классические постановки и современные... Безусловно, оно есть и довольно четкое, но мне кажется, что самое главное — насколько талантлива и интересна эта постановка. А в каком она стиле — уже вторичная история. Даже если вам всегда нравились только классические балеты, а к нынешним вы относитесь очень настороженно, я уверена, что какие-то современные постановки затронут ваше сердце, если они действительно талантливые... Если это действительно искусство.

Александр Тар:

— Уважаемая Екатерина Анатольевна, на ваш взгляд, какие главные качества отличают балетного продюсера от продюсера театрального? И насколько это разные профессии?
Уважаемая Екатерина Анатольевна, на ваш взгляд, какие главные качества отличают балетного продюсера от продюсера театрального? И насколько это разные профессии?
Что отличает балетного продюсера от театрального?
— Прекрасный вопрос! Конечно, это близкие понятия — театральный продюсер и балетный продюсер, но в музыкальном театре больше специфики, и здесь не только балет, но и опера, оперетта, симфонические программы... Они требуют чуть больше подготовки, большей вовлеченности.

Если говорить конкретно о профессии балетного продюсера, то, конечно, нужно знать специфику. Понимать, что танцовщики могут работать только на определенном покрытии, причем речь идет не только о линолеуме и пластике, но и о специальном амортизирующем деревянном поле, который подкладывается под этот пластик. Огромное значение имеют темпы, в которых идет музыка того или иного номера, особенно при исполнении под оркестр — важны и темпы, и динамика, и акценты... Не меньшую роль играет световая партитура, ведь в случае с балетными номерами мы высчитаем до секунды — сколько уходит свет, сколько он приходит, насколько интенсивна засветка номера, в какой конкретно точке нужно вести световое пятно, если того требует световая партитура.

То есть степень точности и техничности хореографического искусства такова, что балетный продюсер должен быть очень серьезно подготовлен и точно понимать, из чего состоит спектакль, как он строится, — вся эта специфика имеет грандиозное значение.

Николай Мазаян:

— Существует ли теория танца по аналогии с теорией музыки? В теории музыки восприятие звука человеком обосновывается математически. А в танце? Есть ли объяснение, почему одни движения приятны глазу, а другие, хоть и весьма похожие, вызывают эмоциональное отторжение? «Фальшивые» движения танцовщиков вызывают ощущения, как от фальшивой ноты. Почему?
Существует ли теория танца по аналогии с теорией музыки? В теории музыки восприятие звука человеком обосновывается математически. А в танце? Есть ли объяснение, почему одни движения приятны глазу, а другие, хоть и весьма похожие, вызывают эмоциональное отторжение? «Фальшивые» движения танцовщиков вызывают ощущения, как от фальшивой ноты. Почему?
Почему одни движения приятны глазу, а другие вызывают отторжение?
— Дорогой Николай! Если движение танцовщика вдруг кажется вам фальшивым, это не значит, что виновато движение — это значит, что виноват танцовщик. Талантливый артист балета, вкладывающий мысль в каждый жест, может наполнить смыслом любое движение. Есть абсолютно минималистичные постановки, где артист может почти не двигаться, но энергетически в тех месседжах, которых он посылает со сцены в зал, столько смысла, столько наполненности, что вам это не покажется фальшивым. Поэтому здесь, мне кажется, важно, не ЧТО делать, а КТО это исполняет и насколько человек — мастер своего дела.

Татьяна Григорьева и Сонечка Федорова:

— Здравствуйте, Екатерина. Скажите, пожалуйста, это правда, что конкуренты насыпают стекло в пуанты балерин?
Здравствуйте, Екатерина. Скажите, пожалуйста, это правда, что конкуренты насыпают стекло в пуанты балерин?
Правда, что конкуренты насыпают стекло в пуанты балерин?
— Дорогие Татьяна и Сонечка! Конечно, это миф. Не до такой степени артисты балета ненавидят друг друга (смеется). Ребята, с которыми мы работаем, — я точно знаю, очень добрые люди, готовые прийти на выручку своим товарищам, даже если иногда они конкурируют. В случае, если кто-то ломается, у кого-то начинаются проблемы, травмы — они тут же приходят на помощь. Балет — тот вид искусства, где развиваются как раз-таки более благородные качества, поэтому стекло в балетных туфельках — скорее сказка, придуманная кинопродюсерами.
Видео ответов на вопросы также смотрите в соцсетях «Фонтанки».

Ответы на остальные вопросы народного интервью будут опубликованы в ближайшее время в пабликах фестиваля Dance Open.
Материал подготовлен специально для Dance Open

Фотографии предоставлены пресс-службой Dance Open и фотографом Дарьян Волковой

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