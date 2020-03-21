— Существует проект развития подземного пространства 1983 года, по которому к 2000 году у нас должно было быть 156 станций и 259 км подземных линий. Если экстраполировать на 20 лет вперед, то сейчас у нас должно быть 300 станций, а у нас их 70, — рассказал Сергей Алпатов. — Если посмотреть аналоги за рубежом по транспортной доступности метро, то если мы хотим, чтобы было, как в Милане, — то нам нужно 800 станций, как в Мюнхене — 500. А если задаешь коллегам из Ленметрогипротранса вопрос, сколько нам надо станций, они говорят — ну еще 50. Почему? Почему не 150, не 300?



По мнению экспертов, проблема заключается в том, что в работе сегодня есть документация максимум на 6 станций. На проектирование одной станции уходит 3-5 лет, и даже если из бюджета будет выделено 30 млрд рублей, то их будет сложно освоить из-за отсутствия проектов.

