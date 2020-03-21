— Мы не занимаемся перспективным планированием, а это необходимо, чтобы выйти на строительство и проектирование в год примерно 20 станций, — подчеркнул Сергей Алпатов. — «Метрострой» завтра не построит 20 станций, но если будет знать, сколько надо построить в ближайшие 10 лет, то сможет планировать работу, а у города будет возможность при необходимости найти других подрядчиков.
В то же время в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры говорят, что никто не сидит и не ждет, а работа идет своим чередом.
— Конечно, метрополитен очень важный элемент транспортной инфраструктуры — он перевозит около 42% жителей города, — отметил Михаил Самборский. — Конечно, хотелось бы, чтобы он развивался быстрее, но никто не сидит и не ждет, когда его кто-то разовьет. Шаги, может, и не видны с первого взгляда, но это особенность подземного строительства. То, что метро развивается, — это естественная потребность города, но одного «огонька» тут недостаточно.