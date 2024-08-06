Это оператор связи или мошенник?
За последние 10 лет телефон стал главным помощником и чуть ли не продолжением руки человека. Он во многом упрощает жизнь, но иногда подкидывает своеобразные челленджи. Спамерская атака, странное сообщение или звонки с неизвестного номера — в такие моменты кажется, что безопасность буквально на грани фола.
6 вопросов, чтобы определить, что вы знаете о безопасности
Хорошая новость в том, что цифровая броня существует — остается только научиться правильно ей пользоваться. Как защитить конфиденциальную информацию и построить настоящий оплот безопасности для всей семьи? Предлагаем погрузиться в различные житейские ситуации и разобраться в этом прямо сейчас. А в качестве помощника возьмем с собой билайн — не зря же его признали самым безопасным оператором связи.
По результатам исследования ООО «КомНьюс Груп» среди 4 крупнейших росс. операторов моб. связи по сумме критериев: инструментарий борьбы с подменой номеров; эффективность защиты от нежелат. звонков; наличие номеров на онлайн-биржах «серых» продаж. Исследование от 14.03.2024. Подробнее: comnews.ru
Проснувшись с утра пораньше, вы обнаружили на телефоне несколько пропущенных. В первую очередь подумали, конечно, о мошенниках — иногда за день может доходить до 20 звонков. Буквально через секунду телефон снова завибрировал. Как поступите?
Буду старательно игнорировать — скорее всего, это снова мошенники, а тратить время на них, откровенно говоря, не хочется.
Кажется, недавно были новости о том, что взломали базу данных моего любимого сервиса доставки. Естественно, мой номер был там, и мошенники, видимо, этим воспользовались. Буду менять номер — иначе этот поток никак не остановить.
Как раз на такой случай подключил специальную защиту — она в разных ситуациях сообщает о подозрениях на мошеннический звонок. Сейчас на экране всплыло «Подозрение на СПАМ», так что лучше не буду рисковать.
Вопрос 1
Отчасти вы правы: если не брать трубку, общаться с мошенниками не придется. Но, увы, бывает разное: иногда оказывается, что это звонок от мамы, просто у нее сел телефон, и она попросила телефон у коллеги. Узнать наверняка самостоятельно — сложно, а вот с сервисом «Моя безопасность» от билайна — очень даже легко. Сервис подскажет, если есть подозрения на мошеннический звонок. Когда номер не вызывает доверия, на экране вместе с номером телефона показывается предупреждение «Подозрение на СПАМ».
Более того, билайн встроил в систему Виртуального помощника. Помощник не только предупредит о разных нежелательных звонках, но и ответит вместо вас, всё запишет и пришлет вам. Удобно, и отвлекаться не нужно. Подключить защиту можно буквально за 30 секунд — достаточно перейти по ссылке.
Более того, билайн встроил в систему Виртуального помощника. Помощник не только предупредит о разных нежелательных звонках, но и ответит вместо вас, всё запишет и пришлет вам. Удобно, и отвлекаться не нужно. Подключить защиту можно буквально за 30 секунд — достаточно перейти по ссылке.
«Виртуальный помощник» – опция в прил. билайн (12+). Звонки мошенников определяются с применением спец. алгоритмов без учета предпочтений абонента. В ряде регионов определение вызовов доступно только в 4G (Джи) сетях.
Ситуация со слитой базой данных — бич современности. Если такая неприятность всё-таки произошла, смена номера — логичное, но не самое удобное решение: придется обмениваться со всеми знакомыми новым номером и заново переводить на него почту, соцсети.
Более приятная альтернатива — сервис «Моя безопасность» от билайна. Сервис подскажет, если есть подозрения на мошеннический звонок. Так, когда номер не вызывает доверия, на экране всплывает «Подозрение на СПАМ». Более того, билайн встроил в систему Виртуального помощника. Помощник не только предупредит о разных нежелательных звонках, но и ответит вместо вас, всё запишет и пришлет вам. Удобно, и отвлекаться не нужно. Подключить защиту можно буквально за 30 секунд — достаточно перейти по ссылке.
Более приятная альтернатива — сервис «Моя безопасность» от билайна. Сервис подскажет, если есть подозрения на мошеннический звонок. Так, когда номер не вызывает доверия, на экране всплывает «Подозрение на СПАМ». Более того, билайн встроил в систему Виртуального помощника. Помощник не только предупредит о разных нежелательных звонках, но и ответит вместо вас, всё запишет и пришлет вам. Удобно, и отвлекаться не нужно. Подключить защиту можно буквально за 30 секунд — достаточно перейти по ссылке.
«Виртуальный помощник» – опция в прил. билайн (12+). Звонки мошенников определяются с применением спец. алгоритмов без учета предпочтений абонента. В ряде регионов определение вызовов доступно только в 4G (Джи) сетях.
Не брать трубку и довериться сервису «Моя безопасность» от билайна — действительно оптимальный вариант. Тем более билайн встроил в систему Виртуального помощника. Помощник не только предупредит о разных нежелательных звонках, но и ответит вместо вас, всё запишет и пришлет вам. Удобно, и отвлекаться не нужно. Подключить защиту можно буквально за 30 секунд — достаточно перейти по ссылке.
«Виртуальный помощник» – опция в прил. билайн (12+). Звонки мошенников определяются с применением спец. алгоритмов без учета предпочтений абонента. В ряде регионов определение вызовов доступно только в 4G (Джи) сетях.
За завтраком вы включили новости. На экране развернулся сюжет о том, как мошенники подделали паспорт студента и обналичили все деньги с его карты. Оказалось, по липовому документу они смогли получить доступ к сим-карте, а потом зашли в его онлайн-банк. В моменте к горлу подступил ком — о чём подумаете сразу после?
Поставлю Дополнительную защиту от замены SIM-карты — так мошенники точно не смогут без моего ведома заменить сим-карту.
Если хочешь обмануть мошенника, нужно думать как мошенник — заведу сотню разных номеров и запутаю их. Так они точно не вычислят важную информацию.
Если это действительно так опасно, может, вообще отказаться от смартфона? Жили же раньше как-то — зато так документы и деньги точно останутся при мне.
Вопрос 2
Безопасность для вас действительно важна, и это здорово. Но, если признаться честно, лишать себя привычных удобств не очень-то и хочется. Увы, злоумышленник действительно может подделать ваши документы, попытаться заменить сим-карту и получить доступ к вашим данным. Но есть кое-что, что точно помешает ему. Это дополнительная защита от замены SIM-карты.
Опция от билайна сработает оперативно. Как только мошенник попытается заменить сим-карту, вам придет дополнительный запрос с кодом подтверждения, что это делаете именно вы. Без этого кода злоумышленник с липовой доверенностью или поддельным паспортом останется с носом. Чтобы повысить безопасность данных ваших карт, паролей от соцсетей и всего остального, подключите дополнительную защиту по ссылке.
Опция от билайна сработает оперативно. Как только мошенник попытается заменить сим-карту, вам придет дополнительный запрос с кодом подтверждения, что это делаете именно вы. Без этого кода злоумышленник с липовой доверенностью или поддельным паспортом останется с носом. Чтобы повысить безопасность данных ваших карт, паролей от соцсетей и всего остального, подключите дополнительную защиту по ссылке.
«Дополнительная защита от замены SIM» бесплатна для всех абонентов, позволяет заменить сим-карту только после предъявления кода, отправленного на электронную почту.
Вашему ловкому уму и хитрости могут позавидовать многие, но можно обезопасить себя и более простыми путями, не потратив деньги на дополнительные сим-карты. Обезопасить себя от мошенников можно с помощью дополнительной защиты от замены SIM-карты.
Опция от билайна сработает оперативно. Как толькокто-то попытается заменить сим-карту, вам придет дополнительный запрос с кодом подтверждения, что это делаете именно вы. Без этого кода злоумышленник с липовой доверенностью или поддельным паспортом останется с носом. Чтобы повысить безопасность данных ваших карт, паролей от соцсетей и всего остального, подключите дополнительную защиту по ссылке.
Опция от билайна сработает оперативно. Как толькокто-то попытается заменить сим-карту, вам придет дополнительный запрос с кодом подтверждения, что это делаете именно вы. Без этого кода злоумышленник с липовой доверенностью или поддельным паспортом останется с носом. Чтобы повысить безопасность данных ваших карт, паролей от соцсетей и всего остального, подключите дополнительную защиту по ссылке.
«Дополнительная защита от замены SIM» бесплатна для всех абонентов, позволяет заменить сим-карту только после предъявления кода, отправленного на электронную почту.
Вы зрите прямо в корень — это и вправду простой и действенный способ остаться единственным владельцем сим-карты. Дополнительная защита от замены SIM-карты выручит, если злоумышленники подделают ваш паспорт.
Опция от билайна сработает оперативно. Как только мошенник попытается заменить сим-карту, вам придет дополнительный запрос с кодом подтверждения, что это делаете именно вы. Без этого кода, злоумышленник с липовой доверенностью или поддельным паспортом останется с носом. Чтобы повысить безопасность данных ваших карт, паролей от соцсетей и всего остального, подключите дополнительную защиту по ссылке.
Опция от билайна сработает оперативно. Как только мошенник попытается заменить сим-карту, вам придет дополнительный запрос с кодом подтверждения, что это делаете именно вы. Без этого кода, злоумышленник с липовой доверенностью или поддельным паспортом останется с носом. Чтобы повысить безопасность данных ваших карт, паролей от соцсетей и всего остального, подключите дополнительную защиту по ссылке.
«Дополнительная защита от замены SIM» бесплатна для всех абонентов, позволяет заменить сим-карту только после предъявления кода, отправленного на электронную почту.
Младший брат Саша долго уговаривал родителей не провожать его до школы — хочет ходить сам, как взрослый. Мама с папой согласились, но через пару дней тут же пожалели. Саша задерживается уже на час, а родители не могут до него дозвониться. Кажется, назревает паника.
Постараюсь успокоить родителей, тем более такое уже было — брат 100% пошел к однокласснику, и они опять заигрались в приставку.
Объединим усилия и начнем вместе обзванивать учителей и друзей Саши — мало ли что.
Вместо того, чтобы нагонять панику, посмотрю местоположение брата по картам — как раз недавно настроил эту функцию.
Вопрос 3
Доверять близким нужно, но лучше перестраховаться. В этом поможет сервис «Семья рядом» (12+). С ним легко при необходимости смотреть местоположение близких и лишний раз не переживать. Кстати, на карте доступен выбор мест, при посещении которых будет приходить уведомление. В разных ситуациях узнавать, дошел ли брат до школы, а дедушка — до поликлиники, можно, подключив опцию. Подробнее — по ссылке.
«Семья рядом» (12+) доступен на ряде смартфонов, требуется включить функцию определения геолокации. Есть платные опции.
Когда речь о безопасности близких, сохранять самообладание действительно сложно. Чтобы в разных ситуациях чувствовать себя спокойнее и знать, где находятся родные, можно подключить сервис «Семья рядом» (12+). С ним легко при необходимости смотреть местоположение близких и лишний раз не переживать. Кстати, на карте доступен выбор мест, при посещении которых будет приходить уведомление. В разных ситуациях узнавать, дошел ли брат до школы, а дедушка — до поликлиники, можно, подключив опцию. Подробнее — по ссылке.
«Семья рядом» (12+) доступен на ряде смартфонов, требуется включить функцию определения геолокации. Есть платные опции.
Бдительность никогда не бывает лишней. Поэтому сервис «Семья рядом» (12+) — действительно ценный помощник, с которым можно смотреть местоположение близких и лишний раз не переживать. Кстати, на карте доступен выбор мест, при посещении которых будет приходить уведомление. В разных ситуациях узнавать, дошел ли брат до школы, а дедушка — до поликлиники, можно, подключив опцию. Подробнее — по ссылке.
«Семья рядом» (12+) доступен на ряде смартфонов, требуется включить функцию определения геолокации. Есть платные опции.
Пятница, конец рабочего дня и запланированный ужин с родными — казалось бы, ничего не предвещало беды, но на выходе из автобуса вы осознали, что в сумке нет телефона. Там все документы, куча нужных контактов и фото. Вот и что делать с потерянными и такими ценными фото и контактами?
А ведь на моем телефоне все фото из командировки в Москву, из которых нужно было сделать презентацию для компании. Так и не успел ничего скинуть в чат, вот и как их теперь достать? Придется выпрашивать фото у коллег, а потом еще до утра сидеть и делать презентацию. Ночка намечается невеселая, но ничего не поделаешь.
Хорошо, что я завел облако билайн. В нём есть всё, что было важно мне в телефоне.
Это катастрофа. Теперь надо искать контакты по знакомым, чтобы обзвонить всех родственников, коллег и предупредить, что у меня новый номер. А дорогие сердцу фотографии потеряны навсегда.
Вопрос 4
Быстрая реакция и решительность в действиях — ваше сильное преимущество. Но иногда одного этого недостаточно. Чтобы не потерять доступ к важным файлам, воспользуйтесь Облаком билайн (6+).
Это хранилище, в котором автоматически будут собираться копии всех ваших фото, видео и контактов. Фоновая загрузка автоматически зальет в облако файлы из галереи и упорядочит их, не расходуя гигабайты из пакета тарифа. Все данные синхронизируются и остаются даже в случае потери смартфона. Больше об опции — на сайте.
Это хранилище, в котором автоматически будут собираться копии всех ваших фото, видео и контактов. Фоновая загрузка автоматически зальет в облако файлы из галереи и упорядочит их, не расходуя гигабайты из пакета тарифа. Все данные синхронизируются и остаются даже в случае потери смартфона. Больше об опции — на сайте.
облако билайн (6+) доступно в сети билайна для физ. лиц, абонентов билайна, на устройствах, с которых осуществляется выход в Интернет.
Здорово, что вы сохраняете самообладание и пытаетесь подойти к решению проблемы трезво. Ваше усердие похвально, но можно обойтись и меньшими жертвами. Так, чтобы не потерять доступ к важным фото, воспользуйтесь Облаком билайн (6+).
Это хранилище, в котором можно собрать все фото, видео и контакты. Фоновая загрузка автоматически зальет в облако файлы из галереи и упорядочит их, не расходуя гигабайты из основного пакета. Все данные синхронизируются и остаются даже в случае потери смартфона. Кстати, за безопасность можно не переживать — весь контент устройства продублирован в защищенном облаке. Больше об опции — на сайте.
Это хранилище, в котором можно собрать все фото, видео и контакты. Фоновая загрузка автоматически зальет в облако файлы из галереи и упорядочит их, не расходуя гигабайты из основного пакета. Все данные синхронизируются и остаются даже в случае потери смартфона. Кстати, за безопасность можно не переживать — весь контент устройства продублирован в защищенном облаке. Больше об опции — на сайте.
облако билайн (6+) доступно в сети билайна для физ. лиц, абонентов билайна, на устройствах, с которых осуществляется выход в Интернет.
Похоже, с сервисом Облако билайн (6+) вы «на ты», и это здорово. Сейчас как никогда важно охранять свои данные от злоумышленников. Сервис станет отличным подспорьем в вопросах безопасности.
В этом хранилище можно собрать все фото, видео. Фоновая загрузка автоматически зальет в облако файлы из галереи и упорядочит их, не расходуя гигабайты из основного пакета. Важно, что все данные синхронизируются и остаются даже в случае потери смартфона. За безопасность можно не переживать — весь контент устройства продублирован в защищенном облаке. Больше об опции — на сайте.
В этом хранилище можно собрать все фото, видео. Фоновая загрузка автоматически зальет в облако файлы из галереи и упорядочит их, не расходуя гигабайты из основного пакета. Важно, что все данные синхронизируются и остаются даже в случае потери смартфона. За безопасность можно не переживать — весь контент устройства продублирован в защищенном облаке. Больше об опции — на сайте.
облако билайн (6+) доступно в сети билайна для физ. лиц, абонентов билайна, на устройствах, с которых осуществляется выход в Интернет.
Вы давно переехали в большой город, и наконец удалось уговорить маму приехать к вам в гости. Договорились встретиться с ней у автобусной остановки рядом с вокзалом. Поезд уже давно должен был прибыть, но ни мамы, ни звонка от нее. Что делать?
Пополню маме баланс. А чтобы таких ситуаций больше не было, подключу ей еще и поддержку при нулевом балансе. Давно хотел это сделать, но всё руки не доходили. Теперь у нее всегда будет возможность звонить и пользоваться картами, даже если на счету ноль.
А вдруг мама потерялась? Она же совсем не знает города. На звонок тоже не отвечает — видимо, закончились, как всегда не вовремя, деньги на счету. От того, что я буду стоять и ждать ее на месте, толку не будет. Пойду искать.
Видимо, денег на счету нет. Подойду поближе к вокзалу, чтобы не упустить ее из виду, и буду ждать.
Вопрос 5
Когда связь с близкими теряется, буквально не знаешь, куда себя деть. Можно оббежать весь город, но есть большие риски разминуться. В поисках лучше довериться технологиям. Подключите себе и близким сервис «Поддержка при нуле». Он поможет при нулевом балансе и действует до конца суток, в которые закончились деньги.
«Поддержка при нуле» – для ряда абонентов билайн при подключ. услуги при положительном балансе действует до конца дня блокировки номера. Доступ к ряду сервисов и мессенджеров в сети билайна (кроме Чукотского АО) только через офиц. приложения. Звонки только на номера билайна.
Нулевой баланс на счету действительно может стать большой неприятностью. Но не переживайте — выход из ситуации есть. Чтобы нулевой баланс не мешал звонить и пользоваться картами, подключите себе и близким сервис «Поддержка при нуле». Он поможет при нулевом балансе и действует до конца суток, в которые закончились деньги.
«Поддержка при нуле» – для ряда абонентов билайн при подключ. услуги при положительном балансе действует до конца дня блокировки номера. Доступ к ряду сервисов и мессенджеров в сети билайна (кроме Чукотского АО) только через офиц. приложения. Звонки только на номера билайна.
Вы гений — это действительно быстрый и простой способ оставаться на связи в разных ситуациях. Сервис «Поддержка при нуле» поможет при нулевом балансе и действует до конца суток, в которые закончились деньги. В это время доступны звонки абонентам билайна со всей России, мессенджеры и онлайн-карты.
Кстати, у билайна есть еще одна удобная опция — она помогает всегда поддерживать баланс на счету. «Общий баланс» — удобная оплата сразу всех номеров, позволяющая быть уверенным, что близкие будут на связи. Вместо того, чтобы просчитывать, когда, кому и сколько нужно положить на телефон, можно просто подключить к общему балансу как близких, так и любые устройства с SIM. Подробнее — по ссылке.
Кстати, у билайна есть еще одна удобная опция — она помогает всегда поддерживать баланс на счету. «Общий баланс» — удобная оплата сразу всех номеров, позволяющая быть уверенным, что близкие будут на связи. Вместо того, чтобы просчитывать, когда, кому и сколько нужно положить на телефон, можно просто подключить к общему балансу как близких, так и любые устройства с SIM. Подробнее — по ссылке.
«Поддержка при нуле» – для ряда абонентов билайн при подключ. услуги при положительном балансе действует до конца дня блокировки номера. Доступ к ряду сервисов и мессенджеров в сети билайна (кроме Чукотского АО) только через офиц. приложения. Звонки только на номера билайна.
«Общий баланс» – для ряда абонентов билайна. Подключ. к общему балансу (ОБ) можно от 1 до 29 доп. номеров билайна с положительным балансом. С ОБ возможна оплата только услуг с периодической платой.
«Поддержка при нуле» – для ряда абонентов билайн при подключ. услуги при положительном балансе действует до конца дня блокировки номера. Доступ к ряду сервисов и мессенджеров в сети билайна (кроме Чукотского АО) только через офиц. приложения. Звонки только на номера билайна.
«Общий баланс» – для ряда абонентов билайна. Подключ. к общему балансу (ОБ) можно от 1 до 29 доп. номеров билайна с положительным балансом. С ОБ возможна оплата только услуг с периодической платой.
«Общий баланс» – для ряда абонентов билайна. Подключ. к общему балансу (ОБ) можно от 1 до 29 доп. номеров билайна с положительным балансом. С ОБ возможна оплата только услуг с периодической платой.
Рабочий день был напряженный, а тут еще и звонок. Представились сотрудником билайна и оповестили, что договор связи заканчивается — его надо продлить. Вы сразу испугались, что номер заблокируют, поэтому впопыхах назвали код к своему личному кабинету, как и просили на том конце провода. Осознание, что всё это странно и оператор обычно не запрашивает такие данные, пришло минутой позже. А что, если это мошенники?
Посоветуюсь с коллегой — кажется, у него была такая ситуация и удалось избежать списаний денег с карты. Может, и мне подскажет что-то дельное.
Пойду серфить информацию в интернете — там точно расскажут, что делать в таких случаях.
Позвоню в группу быстрого реагирования оператора и опишу ситуацию им — они точно знают, что делать.
Вопрос 6
За скорость реакции вас можно только похвалить, но всё же лучше направить усилия в другое русло — например, позвонить по номеру 0611 группе быстрого реагирования билайна. Сотрудники поддержки помогут оперативно обезопасить себя, своих близких и средства на карте, если это будет необходимо. Подробнее о том, как и когда связываться со специалистами, — на сайте.
Вера в людей — это прекрасно, но не всегда надежно и быстро, а в таких ситуациях важна оперативность. Вам не помешает подстраховка в виде звонка по номеру 0611 группе быстрого реагирования билайна. Ее сотрудники помогут оперативно обезопасить себя, своих близких. Подробнее о том, как и когда связываться со специалистами, — на сайте.
С вами сложно поспорить, да и нужно ли? Сотрудники поддержки билайна помогут обезопасить себя и своих близких не только в вопросах связи, но и подскажут, как защитить аккаунты в банках, на Госуслугах и в мессенджерах. Главное — не забыть и не перепутать номер, по которому звоните, — 0611. Подробнее о том, как и когда связываться со специалистами, — на сайте.
Иногда по доброте душевной вы попадаете в казусные ситуации и ловушки кибермошенников — еще бы, они ведь так изобретательны. Но и вы будете не промах. Если лучше познакомитесь с актуальными сервисами от билайна, сможете обойти все неприятности стороной.
Сделать это можно прямо на сайте — здесь всё о новых актуальных сервисах, которые помогут защититься от виртуальных мошенников и сделать цифровую среду безопаснее. Не забудьте поделиться с друзьями и близкими.
Сделать это можно прямо на сайте — здесь всё о новых актуальных сервисах, которые помогут защититься от виртуальных мошенников и сделать цифровую среду безопаснее. Не забудьте поделиться с друзьями и близкими.
Результат: 1 балл
Результат: 1 балл
В следующий раз, встретившись с киберугрозой, вы будете иметь больше шансов разоблачить мошенника раньше, чем он успеет навредить. Главное — будьте бдительны и не стесняйтесь осторожничать с личными данными на просторах интернета. Или заручитесь поддержкой экспертов в вопросах безопасности — сервисы билайн в разных ситуациях помогут не попасться на уловки злоумышленников и помогут чувствовать себя безопасно в различных ситуациях.
Иногда по доброте душевной вы попадаете в казусные ситуации и ловушки кибермошенников — еще бы, они ведь так изобретательны. Но и вы будете не промах. Если лучше познакомитесь с актуальными сервисами от билайна, сможете обойти все неприятности стороной.
Сделать это можно прямо на сайте — здесь всё о новых актуальных сервисах, которые помогут защититься от виртуальных мошенников и сделать цифровую среду безопаснее. Не забудьте поделиться с друзьями и близкими.
Сделать это можно прямо на сайте — здесь всё о новых актуальных сервисах, которые помогут защититься от виртуальных мошенников и сделать цифровую среду безопаснее. Не забудьте поделиться с друзьями и близкими.
Результат: 1 балл
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В следующий раз, встретившись с киберугрозой, вы будете иметь больше шансов разоблачить мошенника раньше, чем он успеет навредить. Главное — будьте бдительны и не стесняйтесь осторожничать с личными данными на просторах интернета. Или заручитесь поддержкой экспертов в вопросах безопасности — сервисы билайн в разных ситуациях помогут не попасться на уловки злоумышленников и помогут чувствовать себя безопасно в различных ситуациях.
Иногда по доброте душевной вы попадаете в казусные ситуации и ловушки кибермошенников — еще бы, они ведь так изобретательны. Но и вы будете не промах. Если лучше познакомитесь с актуальными сервисами от билайна, сможете обойти все неприятности стороной.
Сделать это можно прямо на сайте — здесь всё о новых актуальных сервисах, которые помогут защититься от виртуальных мошенников и сделать цифровую среду безопаснее. Не забудьте поделиться с друзьями и близкими.
Сделать это можно прямо на сайте — здесь всё о новых актуальных сервисах, которые помогут защититься от виртуальных мошенников и сделать цифровую среду безопаснее. Не забудьте поделиться с друзьями и близкими.
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В следующий раз, встретившись с киберугрозой, вы будете иметь больше шансов разоблачить мошенника раньше, чем он успеет навредить. Главное — будьте бдительны и не стесняйтесь осторожничать с личными данными на просторах интернета. Или заручитесь поддержкой экспертов в вопросах безопасности — сервисы билайн в разных ситуациях помогут не попасться на уловки злоумышленников и помогут чувствовать себя безопасно в различных ситуациях.
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