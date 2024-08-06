привычных удобств не очень-то и хочется. Увы, злоумышленник действительно может подделать ваши документы, попытаться заменить сим-карту и получить доступ к вашим данным. Но есть кое-что, что точно помешает ему. Это

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Опция от билайна сработает оперативно. Как только мошенник попытается заменить сим-карту, вам придет дополнительный запрос с кодом подтверждения, что это делаете именно вы. Без этого кода злоумышленник с липовой доверенностью или поддельным паспортом останется с носом. Чтобы повысить безопасность данных ваших карт, паролей от соцсетей и всего остального, подключите дополнительную защиту

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