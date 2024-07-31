«ВЗРОСЛЫЕ — ЭТО БОЛЬШИЕ ДЕТИ»
Нужно ли устраивать «Диснейленд» во дворах новостроек
Традиционно центром активной жизни во дворах новостроек становятся детские площадки. Но превращать все пространство в сплошной «диснейленд» девелоперы считают излишним: стоит учитывать интересы жильцов всех возрастов. Кому-то нужен спорт, а кому-то — тишина и отдых. А чтобы не перегружать пространство, часть функций вполне можно вынести за пределы двора, чтобы им могли пользоваться все жители квартала или микрорайона.
О том, как благоустроить территорию новостроек, чтобы она была комфортна и детям, и взрослым, рассказали девелоперы и эксперты рынка недвижимости на круглом столе городского портала «Фонтанка.ру».
О том, как благоустроить территорию новостроек, чтобы она была комфортна и детям, и взрослым, рассказали девелоперы и эксперты рынка недвижимости на круглом столе городского портала «Фонтанка.ру».
Площадка для развития
Двор сегодня воспринимается как «крепость», куда можно выпустить ребенка погулять даже в тревожные времена — тем более, что большинство из них закрыто для посторонних.
— В последнее время российские девелоперы часто создают во дворах буквально «диснейленд». Но некоторые из них забывают о таком понятии, как «контрастность пространств» — это показатель того, насколько эмоционально ярким и шумным должно быть пространство в жилом районе и насколько общественная функция сочетается с жилой. По мнению ряда урбанистов, двор должен быть минимально контрастным — то есть, скорее, тихим и предназначенным для спокойного отдыха. А вот городскую площадь, бульвар или торговую улицу нужно максимально насыщать яркими и шумными событиями.
руководитель направления разработки продукта ГК «А101»
в Санкт-Петербурге
в Санкт-Петербурге
Он привел в пример современные дворы в европейских городах: они несут множество функций, но, скорее, утилитарных и не создающих напряжения для жильцов: хранение велосипедов, промежуточная точка сбора мусора, ящик с игрушками, песочница или небольшая детская площадка — и все. Тогда как в России, по ощущениям, игровые зоны становятся все больше и больше, вытесняя все остальные функции.
ЖК «Прокшино» ГК «А101»
“
— Конечно, детские площадки оставались и остаются главным и самым востребованным общественным элементом во дворах. Но, во-первых, важно, какими они будут. Кроме того, девелопер должен заботиться о наличии во дворе других функций для разных целевых аудиторий, делая дворы более уютными. И, наконец, самые большие и яркие объекты для детей и взрослых из нескольких домов можно выносить за пределы дворов, — высказал мнение
Булат Мирзаханов.
Булат Мирзаханов.
Сергей Софронов, коммерческий директор ГК «ПСК», также согласился с тезисом, что многие застройщики активно насыщают свои площадки различным игровым и спортивным оборудованием, а также начали наконец выделять место для взрослых, где они могут спокойно провести время.
Рендеры ЖК Respeсt. ГК «ПСК»
При этом он отметил, что наряду с проектами комплексного освоения территории застройщики строят и более камерные дома, где площадь двора просто не позволит создать много разных площадок и насытить их функциями. В первую очередь, это касается премиальных проектов, где требуется индивидуальный подход.
— Например, в нашем проекте на Петроградской стороне мы создали площадку, которая станет, возможно, одним из хитов в этом классе.
А на Пулковском шоссе, где проект масштабный, создаем «пешеходный город» с центральным бульваром, а весь автомобильный транспорт выносим за периметр. При этом внутри дворов мы оставляем только площадки для самых маленьких и для отдыха взрослых, а различные игровые активности расположатся в пространстве между домами, чтобы не создавать лишний шум в закрытых дворах. В центре квартала будет большой плей-хаб, где смогут собираться и взрослые, и дети, никому не мешая.
А на Пулковском шоссе, где проект масштабный, создаем «пешеходный город» с центральным бульваром, а весь автомобильный транспорт выносим за периметр. При этом внутри дворов мы оставляем только площадки для самых маленьких и для отдыха взрослых, а различные игровые активности расположатся в пространстве между домами, чтобы не создавать лишний шум в закрытых дворах. В центре квартала будет большой плей-хаб, где смогут собираться и взрослые, и дети, никому не мешая.
Рендеры ЖК «Plus Пулковский» ГК «ПСК»
— Важно грамотно подходить к проектированию детских площадок, чтобы не перегрузить двор избыточным количеством игровых зон и не помешать другим возрастным категориям отдыхать. Также значимо, чтобы двор соответствовал потребностям всей целевой аудитории. Поэтому мы выносим основные спортивные активности за пределы закрытых дворов.
директор по развитию ГК «ЕДИНО» (СК «ЛенРусСтрой»)
По его словам, только комплексный подход, учитывающий потребности всех жителей, позволит создать по-настоящему комфортную, функциональную и гармоничную дворовую и рекреационную среду — и это возможно на больших территориях в проектах КОТ, которыми, в частности, занимается ГК «ЕДИНО».
По словам Дмитрия Комендантова, руководителя проектов комфорт-класса, департамента развития Setl Group, потребности покупателей растут, планка требований к ЖК все выше, поэтому появилась необходимость в стандартизации. Это не означает, что все объекты сделаны «под копирку» — стандарты распространяются, скорее, на качество.
По словам Дмитрия Комендантова, руководителя проектов комфорт-класса, департамента развития Setl Group, потребности покупателей растут, планка требований к ЖК все выше, поэтому появилась необходимость в стандартизации. Это не означает, что все объекты сделаны «под копирку» — стандарты распространяются, скорее, на качество.
— Именно стандарт детских площадок мы создали одним из первых: SetlKids («СэтлКидс») — это территория для умных и активных, — пояснил эксперт. — К разработке наших детских комплексов были привлечены психологи, проводились опросы среди родителей, а результатом общей работы стала реализация эксклюзивного авторского оборудования площадок.
ЖК «Солнечный город. Резиденции» Setl Group
При этом компания старается сегодня создавать комбинацию детских и спортивных площадок, чтобы часть «лазалок» была детской, а другую могли использовать подростки. Детские комплексы зонируются по возрастам 0–3, 3–7 и 7–12 лет — в соответствии с потребностями: самым маленьким нужны развивающие и тактильные элементы, детям постарше — место для физического развития, а после семи — место для групповых игр, социализации.
— Для совсем маленьких жителей требуется песочница, качели с небольшой амплитудой движения, невысокие горки. Более старшим нужны различные безопасные спортивные снаряды: турники, игровые городки. Дети не будут мешать друг другу, и старшие в игре не навредят случайно младшим.
директор управления маркетинговых коммуникаций
«Л1 Строительная Компания №1»
«Л1 Строительная Компания №1»
Так или иначе, детям, независимо от возраста, необходимы прогулки на свежем воздухе. Кроме того, в отличие от взрослых, малышам сложно занять себя самим. Игровая зона решает эту проблему, а еще игры — это способ развития ребенка, отметила она.
По словам Оксаны Понаморенко, важно помнить, что площадки должны соответствовать прописанным в ГОСТ Р 52169–2012 нормам по оборудованию и покрытию детских игровых площадок.
По словам Оксаны Понаморенко, важно помнить, что площадки должны соответствовать прописанным в ГОСТ Р 52169–2012 нормам по оборудованию и покрытию детских игровых площадок.
Подпись ЖК «Байрон» . «Л1 Строительная Компания №1»
- директор управления маркетинговых коммуникаций
«Л1 Строительная Компания №1»— Нормативы касаются всех элементов игрового городка, от материалов до углов наклона лестниц и ширины отверстий между элементами. Нарушение требований технических регламентов, недостоверное декларирование соответствия продукции влечёт административную ответственность, — говорит эксперт.
- коммерческий директор холдинга «РСТИ»— В нормах обозначены требования к площади детских площадок, но нет перечня оборудования. Таким образом, наполнение и внешний вид детских площадок отдаются на усмотрение застройщика. Дети любят горки, качели, эстафеты, оборудование для лазанья и, конечно, традиционные «классики». Особенности развития ребенка на разных этапах взросления отражены в размерах оборудования и его сложности. Хорошо, когда у жилого комплекса большая территория. Например, в объекте холдинга «РСТИ» ЖК «БелАрт» появится целый «Арт-бульвар» — прогулочный променад с красивым озеленением, арт-объектами, спортивными площадками, разнообразием детских площадок и развлечений
- коммерческий директор Группы Аквилон в Санкт-Петербурге и ЛО— Многие помнят детские площадки прежних лет: горка, турник, на земле в лучшем случае — песок из песочницы, но обычно это тот же асфальт, об который мы царапали коленки. К счастью, подходы к созданию детских площадок изменились. На смену пришли экологичные материалы, безопасное покрытие на земле, а главное — более разумный подход к зонированию пространств.
В проектах Группы Аквилон локации также разделяются по возрастам.
— Малышам очень понравится играть в горке-улье, который мы сделаем в «Аквилон Leaves». Это целая игровая станция, которая адаптирована под их рост, — добавила она. — Дети постарше смогут заняться более активными играми в мини-городке, по которому можно побегать.
- руководитель отдела продукта и аналитики GloraX— Очень многое зависит от того, где находится земельный участок. Одно дело — это точечная застройка в городе, где двор — единственное пространство, чтобы разместить весь функционал: для спорта, маленьких и больших детей и для отдыха взрослых. Другое дело — комплексное освоение территории, где можно вынести все шумные и активные функции за пределы дворов.
Последние проекты, которые GloraX запускал в Санкт-Петербурге и Ленобласти, в основном относятся как раз к категории КОТ. Поэтому нам удается проектировать тихие дворы — с площадками для мам с колясками и детей до 4-х лет, зонами для принятия солнечных ванн и занятий йогой. Более того, мы обратили внимание, что спортивные объекты во дворах часто простаивают, т.к. не все взрослые готовы заниматься под взглядами посторонних, поэтому мы стремимся делать совмещенный функционал, рассчитанный и на взрослых, и на детей.
Рендеры ЖК «GloraX Новоселье». GloraX
При этом она отметила проблему недостатка нестандартного оборудования для дворовой территории. Решением становится заказ МАФ по индивидуальному заданию. Например, для проектов GloraX таким путем приходится заказывать песочницы: где-то устанавливаются огромные, в которой помимо детей могут поместиться и родители — для совместной игры; в другом дворе устанавливаются варианты с широкими бортами, где мамы и папы могут коротать досуг, наблюдая за детьми. Кроме того, такое решение позволяет разнообразить наполнение дворов, не делая их все одинаковыми. Также вопрос решается и со спортивным оборудованием: в одном дворе можно играть в мини-гольф, в другом стоят шахматные столы, в третьем — теннисные и т.п.
- руководитель отдела продукта и аналитики GloraX— Таким образом, мы закрываем две задачи: делаем досуг жителей разнообразным и работаем над улучшением добрососедских отношений.
- директор по маркетингу LEGENDA Intelligent Development— При проектировании дворов мы работаем с детскими психологами. Двор должен не просто как-то занимать ребенка, он должен помогать ему развиваться. Обязательно нужно разделять двор по возрастам, потому что это, во-первых, разный уровень самостоятельности, во-вторых, разные способы познания мира. А если все на одной площадке, то старшим становится скучно, а младшим — дискомфортно.
Еще один важный момент — социализация детей. Сегодня есть проблема увлечения гаджетами, сокращения живого общения, но мир меняется и коммуникации тоже — чтобы дети умели общаться со сверстниками, им надо какое-то время проводить во дворе, а для этого там должно быть интересно.
ЖК «LEGENDA Комендантского» LEGENDA Intelligent Development
Ирина Межейникова, директор проекта «Юнтолово» компании «Главстрой Санкт-Петербург», отметила, что в последнее время изменилось отношение родителей к досугу:
— Мы видим потребность людей в здоровом образе жизни. Так что застройщики стремятся, чтобы зоны отдыха маленьких жителей удовлетворяли самым взыскательным требованиям взрослых. Наконец, трансформировалось представление о современном ЖК: клиенту важно совпадение его эстетического восприятия и внешнего облика, оснащения и наполнения жилого комплекса.
директор проекта «Юнтолово» компании
«Главстрой Санкт-Петербург»
«Главстрой Санкт-Петербург»
ЖК «Юнтолово». «Главстрой Санкт-Петербург»
Все это, по ее словам, выражается, во-первых, в междисциплинарном подходе к проектированию: к разработке концепции ЖК в целом и каждой зоны в частности привлекаются специалистов самых разных областей — от дизайнеров до психологов. Особое значение приобрела эстетика локации, стиль, архитектура, подбор цветов и их комбинаций, которые не перегружают пространство, смотрятся лаконично и выразительно. Комфорт, удобство и функциональность создаются с помощью безопасных и экологичных материалов. А оборудование, снаряды, иные объекты должны исключать риски, оставаться технологичными и простыми в использовании, заключила Ирина Межейникова.
- независимый эксперт по градостроительству— Взрослые могут использовать спортивные площадки и прогулочные зоны, которые находятся в пешей доступности от жилого комплекса. А детская площадка крайне важна на самой территории, потому что родитель с ребенком, особенно маленьким, маломобилен объясняет. И даже если детская площадка находится в пешей доступности, но нужно переходить дорогу — это усложняет процесс прогулки. А детская площадка во дворе — конечно же, фундаментальное требование к современному жилому комплексу. Причем преимущество у тех, в которых выделены игровые зоны под разные возрастные группы. Также более предпочтительны объекты, в которых предусмотрены зоны для самых маленьких детей, защищенные от осадков. Это может быть реализовано с помощью отдельных навесов или использования конфигурации здания: например, нависающие части на уровне третьего этажа выступают защитным козырьком для зоны детской площадки.
- директор по продажам Cтроительного холдинга «Сенатор»— Физическая активность и подвижность, взаимодействие с окружающей средой и коммуникация во время игр — универсальный инструмент развития детского мышления. Однако подход к детскому отдыху не ограничивается только наличием площадок. Важно также создавать разнообразные условия для игр и активного времяпрепровождения: например, спортивные площадки, зоны отдыха, зеленые насаждения и т.д.
Например, в благоустройстве территории комплекса «Морская Ривьера» холдинг в партнерстве с архитектурным бюро ludi_architects применил комплексный подход, учитывающий потребности и интересы детей разного возраста. А изюминкой комплекса станет круглогодичный бассейн под открытым небом.
Отдых для взрослых
Но если про детей все подумали, то как же взрослые? Им тоже хочется работать, учиться, отдыхать, созерцать — иногда, возможно, тоже запустить руки в песок.
— Почему-то принято считать, что скамейка как будто бы решает большинство задач для отдыха взрослых. Но, конечно, это не так — отдых взрослого человека ей не ограничивается. Если говорить о скамейках, то, как минимум, важно дополнять пространства для тихого отдыха зелеными зонами, создавая во дворах густые рощи, похожие на лес. А в лесу интересно и детям, и взрослым. Кроме того, важно снабдить те же скамейки возможностью для подзарядки мобильных устройств.
руководитель направления разработки продукта ГК «А101»
в Санкт-Петербурге
в Санкт-Петербурге
Среди гипотез, которые хочется протестировать для взрослой аудитории, он назвал создание плейхабов — больших пространств для детей и взрослых, которые совмещали бы игровые и спортивные функции. Здесь могут располагаться большие детские площадки без заранее запрограммированных игровых моделей, а также зоны для воркаута и для активных игр взрослых, которым тоже иногда хочется попрыгать на батутах, поиграть в настольный теннис или побегать после рабочего дня.
Мысль о том, что «взрослые — это большие дети», поддержала и Мария Кукса. Среди вариантов отдыха для них в дворовом пространстве проектов GloraX она перечислила «зеленые кабинеты» с доступом к wi-fi, где можно комфортно поработать, зарядить телефон, а также зоны, где можно поваляться на шезлонгах или эко-креслах и принять солнечные ванны. Еще один элемент — амфитеатры, на ступеньках которых можно сидеть, общаться, пить кофе. Такой инфраструктурный элемент помогает налаживать добрососедские отношения, что стало очень важным в последнее время.
Кроме того, Мария Кукса отметила, что GloraX активно продолжает разработки совершенно новых подходов к формированию продукта. Так, в мае в структуре компании появилась уникальная продуктовая лаборатория GloraX Lab, где работают эксперты параллельных рынков, не имеющие отношения к недвижимости: психологи, нейропроектировщики, врачи-аллергологи, специалисты в области спорта.
Мысль о том, что «взрослые — это большие дети», поддержала и Мария Кукса. Среди вариантов отдыха для них в дворовом пространстве проектов GloraX она перечислила «зеленые кабинеты» с доступом к wi-fi, где можно комфортно поработать, зарядить телефон, а также зоны, где можно поваляться на шезлонгах или эко-креслах и принять солнечные ванны. Еще один элемент — амфитеатры, на ступеньках которых можно сидеть, общаться, пить кофе. Такой инфраструктурный элемент помогает налаживать добрососедские отношения, что стало очень важным в последнее время.
Кроме того, Мария Кукса отметила, что GloraX активно продолжает разработки совершенно новых подходов к формированию продукта. Так, в мае в структуре компании появилась уникальная продуктовая лаборатория GloraX Lab, где работают эксперты параллельных рынков, не имеющие отношения к недвижимости: психологи, нейропроектировщики, врачи-аллергологи, специалисты в области спорта.
- руководитель отдела продукта и аналитики GloraX— Они не в курсе, какой марки и плотности должен быть бетон, размер кирпича и каковы нормативы по озеленению, но дают нам рекомендации, исходя из своих знаний, — рассказала она. — Приоткрою завесу тайны и расскажу, что одной из первых наработок лаборатории стали совместные семейные площадки формата папа-сын, мама-дочь, рассчитанные на сплочение отношений и совместный активный досуг. Я считаю, что это очень крутой тренд: не просто ставить брусья и турники для взрослых, а создать что-то подходящее для всей семьи. Например, широкие горки, общие качели и т.п.
- коммерческий директор холдинга «РСТИ»— Еще один способ организации совместного досуга для соседей — это амфитеатры и сцена. Здесь можно просто посидеть теплым летним вечером, а можно организовать целый детский спектакль или концерт и показать его всему дому! Каждый проект имеет свою особенность и предлагает разные формы контактирования для людей. Так, в ЖК «Кинопарк» можно будет организовать совместный просмотр фильмов на улице, а в ЖК Eleven будут созданы «общественные гостиные» под открытым небом. И, конечно, в каждом проекте «РСТИ» есть елка, которая высаживается для новогодних праздников.
Она добавила, что, разрабатывая концепцию благоустройства каждого проекта, компания думает и о занятиях спортом.
— И это не только тренажеры, но и столы для тенниса, где можно будет проводить внутридомовой чемпионат.
В состав благоустройства включаем «городские сады», а иными словами — специальные грядки и клумбы, которые подготовлены для садоводов, которые с удовольствием засаживают их, ухаживают за растениями и общаются.
- директор управления маркетинговых коммуникаций
«Л1 Строительная Компания №1»— Для взрослых важно организовать две разных зоны: одна для активного отдыха, занятий спортом. Другая — для пассивного, где можно посидеть, почитать, позагорать. Нередко люди принимают активное участие в благоустройстве: сами высаживают цветы или делают что-то еще. Например, в нашем ЖК «Лондон парк» жильцы организовывают сбор картона, на вырученные средства приобретают декоративные растения и сами их высаживают. Это не только способствует украшению двора, но и сближает жильцов.
Иногда взрослым хочется просто посидеть на свежем воздухе, посозерцать, отметил Всеволод Глазунов.
— Если территория жилого комплекса позволяет, важно обустроить площадки для футбола и баскетбола — командные игры довольно востребованы, — продолжил он. — Если складывается активное сообщество, то взрослые могут проводить совместные мероприятия на свежем воздухе или в беседках — мастер-классы, йогу. Должны быть и места тихого отдыха — для чтения или настольных игр. Задача девелопера — создать такую среду, чтобы в ней было комфортное пространство для общения и отдыха для жителей всех возрастов.
директор по маркетингу LEGENDA Intelligent Development
ЖК «Институтский. 16» LEGENDA Intelligent Development
Досуг взрослых — это всегда разнополярные и разнообразные интересы. Но за счет большой территории проектов можно реализовать практически любую идею. В первую очередь, в любом дворе для жителей размещаются зоны отдыха, где можно почитать книгу, поработать, встретиться с друзьями в спокойной обстановке, потому что большие детские игровые или спортивные комплексы, как правило, вынесены за пределы дворов. Для этих же целей подходят беседки для встреч, где есть столик для работы с ноутбуком. У каждого проекта холдинга есть свои «фишки»: например, в ЖК «Прайм Приморский» предусмотрена большая летняя беседка-коворкинг и лаундж-зона на крыше, а в проекте «Астра Марин» — ротонда с качелями с видом на озеро.
ЖК «Солнечный город. Резиденции» Setl Group
- руководителя проектов комфорт-класса, департамента развития
Setl Group— В некоторых больших проектах предусматривается барбекю-зона, но, опять же, мы выносим их за пределы дворов поближе к какому-либо живописному пространству. Помимо SetlKids («СэтлКидс») у нас есть и другие стандарты, которые помогают сделать досуг жителей приятнее и разнообразнее. Например, в каждом проекте мы создаем спортивные площадки SetlSport («СэтлСпорт») с фитнес-станцией, оснащенной оборудованием для кардио-, силовых, функциональных и базовых тренировок. Такие фитнес-зоны — прекрасная альтернатива походу в спортзал. Еще одной из важнейших потребностей для жителя мегаполиса становится возможность быть ближе к природе. Стандарт озеленения SetlPark («СэтлПарк») помогает создать на территории жилых комплексов приятное и комфортное пространство для прогулок и отдыха.
- директор проекта «Юнтолово» компании» «Главстрой Санкт-Петербург»— Взрослые, как правило, уже сформировали свои хобби и увлечения либо имеют представление, чем бы новым хотели заниматься в свободное время, поэтому в организации досуга для них многое зависит от деятельности застройщика: удалось ли ему верно определить ЦА и закрыть в рамках реализации проекта все потребности жильцов. Что можно сказать о юнтоловчанах: это проактивные, любознательные и инициативные люди, которые любят природу, движение, совместную деятельность с семьей, друзьями и единомышленниками. Поэтому и соседские сообщества сложились в экорайоне вокруг йоги, гребли, цветоводства, домашних животных и т.д.
Как девелопер может помочь жителям в полной мере реализовать свои увлечения? Предусмотреть пространства для их проведения.
— А если удастся сделать их уникальными и знаковыми не только для жителей ЖК — так получилось с гребным клубом «Причал’Ю», — такая площадка станет любимым местом для людей и визитной карточкой проекта, — добавила она.
Гребной клуб «Причал’Ю» в ЖК «Юнтолово». «Главстрой Санкт-Петербург»
Сергей Софронов подтвердил, что еще какое-то время назад весь функционал инфраструктуры для взрослых состоял из скамейки и турника.
— Сейчас все это развивается: мест для отдыха взрослых становится больше, а спортивные площадки — насыщеннее, — комментирует он. — Мы видим 4 жизненных сценария использования дворовых пространств взрослыми, которые мы по-разному удовлетворяем в своих проектах. В первую очередь, это спорт — как правило, в виде хороших уличных тренажеров или спортивных площадок.
Частично этот тренд подтолкнул ковид несколько лет назад. Площадка во дворе стала очень востребована, потому что спортзалы закрылись, и люди начали выходить на улицу и даже приглашать туда своих тренеров.
Частично этот тренд подтолкнул ковид несколько лет назад. Площадка во дворе стала очень востребована, потому что спортзалы закрылись, и люди начали выходить на улицу и даже приглашать туда своих тренеров.
Второй запрос — на тихий отдых в стороне от детей (а может быть, и от других взрослых). Он удовлетворяется строительством амфитеатров, уютных зон с гамаками, лежаками и скамейками, закрытых от основного движения по территории. Например, для этого может использоваться эксплуатируемая кровля.
Рендеры ЖК Respect. ГК «ПСК»
Третий запрос — на рабочие зоны, в том числе и на улице. Иногда, особенно в хорошую погоду, хочется выйти поработать или почитать книгу, для чего нужна также инфраструктура и упомянутые выше розетки.
Четвертый запрос — это объединение взрослых и детей вместе в игровую активность.
Четвертый запрос — это объединение взрослых и детей вместе в игровую активность.
— К сожалению, на рынке игрового оборудования действительно нет чего-то базового, что можно предложить взрослым, кроме спортивного оборудования и базовых скамеек или лежаков.
В любом каталоге МАФов взрослым отведено пара строчек, а все остальное — для детей. Но мы находим способы так построить зоны отдыха, чтобы людям всех поколений было комфортно там находиться.
В любом каталоге МАФов взрослым отведено пара строчек, а все остальное — для детей. Но мы находим способы так построить зоны отдыха, чтобы людям всех поколений было комфортно там находиться.
Еще один важный для взрослых аспект — это коммерческая инфраструктура на первых этажах. В тех же самых кафе, расположенных рядом с плей-хабом, родители могут проводить время, пока дети гуляют.
— Для взрослой аудитории важна выстроенная концепция предлагаемых на территории ЖК сервисов. То есть застройщику важно не просто сделать набор помещений под аренду на первых этажах с пятью продуктовыми магазинами, а заранее продумать концепцию с выделенными зонами под ритейл, общепит, спа-салон или салон красоты, спортивные секции.
независимый эксперт по градостроительству
В идеале, такая концепция должна закрывать и деловую нишу: коворкинги и заведения для проведения деловых встреч. Это могут быть небольшие по площади объекты, но эта функция сейчас очень востребована.
“
— Чем более шире градиент арендаторов встроенных помещений, который сможет продумать застройщик, тем объект будет привлекательнее на вторичном рынке, — резюмировал Роман Курзенер. — Образовательные студии и школы для детей, максимальная вариативность по спортивным объектам (от спортзала, бассейна, спа — до йоги и бокса), рестораны, кафе — все эти сегменты работают на успешность жилого комплекса.
Для объектов бизнес- и премиум-сегментов, в свою очередь, необходимо придумать какую-то изюминку. И это может быть совершенно разный функционал, в зависимости от общей идеологии комплекса: например, арт-объект или пространство, где для жителей будут устраиваться музыкальные концерты раз в неделю. Может быть, какой-то ботанический сад, приводит пример эксперт — что-то такое, что подчеркивает эксклюзивность этого жилого комплекса.
— Важно, чтобы благоустройство было не просто красивым, но и функциональным. Поэтому мы включаем в наши проекты как традиционные элементы, так и новые решения, связанные с экологичностью, раздельным сбором мусора и другими актуальными трендами.
По его словам, важный тренд — сценарный подход к организации пространства.
— Сценарий, который позволяет жителям по-разному взаимодействовать с пространством, — это ключ к эффективному благоустройству, — объясняет он. — Идея заключается в том, чтобы продумать и воплотить определенный «сюжет», который будет побуждать людей к разнообразным действиям и коммуникации. Это может быть сюжет игры, путешествия, театрального представления и т.д. Например, во дворе могут быть организованы «декорации» и «реквизит» для сюжетно-ролевых игр детей или расставлены объекты, которые стимулируют к активному исследованию пространства. Например, в нашем ЖК «ЛесART» мы делаем дворовые пространства по мотивам авангардистов и абстракционистов, будем проводить передвижные выставки современных художников. Все это будет способствовать развитию и поддержке сообществ наших жителей.
По его словам, важный тренд — сценарный подход к организации пространства.
— Сценарий, который позволяет жителям по-разному взаимодействовать с пространством, — это ключ к эффективному благоустройству, — объясняет он. — Идея заключается в том, чтобы продумать и воплотить определенный «сюжет», который будет побуждать людей к разнообразным действиям и коммуникации. Это может быть сюжет игры, путешествия, театрального представления и т.д. Например, во дворе могут быть организованы «декорации» и «реквизит» для сюжетно-ролевых игр детей или расставлены объекты, которые стимулируют к активному исследованию пространства. Например, в нашем ЖК «ЛесART» мы делаем дворовые пространства по мотивам авангардистов и абстракционистов, будем проводить передвижные выставки современных художников. Все это будет способствовать развитию и поддержке сообществ наших жителей.
директор по развитию ГК «ЕДИНО» (СК «ЛенРусСтрой»)
Рендеры ЖК «ЛесART». ГК «ЕДИНО» (СК «ЛенРусСтрой»)
Согласно исследованиям аналитического отдела Группы Аквилон, зоны отдыха для взрослых занимают первое место по популярности среди вариантов благоустройства во дворе.
- коммерческий директор Группы Аквилон в Санкт-Петербурге и ЛО— Особенно остро эту потребность в «своем месте» все мы прочувствовали в пандемию. У взрослых тоже есть запрос на отдых рядом с домом, и мы на него отвечаем. Например, во время работы над проектом «Аквилон Leaves» мы пригласили архитектурное бюро MEGABUDKA и вместе спроектировали пространство двора, в которое вписали беговые дорожки, места для занятия йогой, площадки для воркаута с уличными тренажерами и турниками. Помимо активностей, предусмотрели и места для отдыха: беседки с навесами, зоны с шезлонгами, где можно просто отдохнуть или почитать книгу. Такой подход мы практикуем при создании всех проектов, ведь взрослым тоже очень важно проводить время на свежем воздухе.
- директор по продажам Cтроительного холдинга «Сенатор»— В современном мире все большее количество людей предпочитает удаленный формат работы, поэтому повышается спрос на многофункциональную жилую среду, насыщенную не только необходимыми благами, но и «фишками» конкретного жилого комплекса. Например, на территории комплекса «Морская Ривьера» у нас расположен подогреваемый бассейн под открытым небом, который будет радовать жителей и гостей комплекса с поздней весны до ранней осени. Вблизи бассейна — уютный бар, где можно побаловать себя свежевыжатым соком, холодными и горячими напитками и коктейлями. Для здорового образа жизни — теннисный корт, зона для йоги с деревянными настилами, зона для workout с уличными тренажерами, велодорожки и велопаркинг с зарядкой для электросамокатов и гаджетов.
Рендеры ЖК «Морская Ривьера». Холдинг «Сенатор»
Из инфраструктуры, которая пригодится для досуга, он выделил также беговые и велосипедные маршруты, а значит, и устройство доступных велопарковок, зоны барбекю и места для пикников и встреч с друзьями, специальные места для игры в шахматы, нарды и другие настольные игры, кинотеатры для просмотра фильмов и спортивных трансляций и т.п.
— Эти активности могут варьироваться в зависимости от конкретного ЖК и его инфраструктуры. Важно учитывать интересы и предпочтения жителей, чтобы предложенные занятия были действительно востребованы.
директор по продажам Cтроительного холдинга «Сенатор»
Неудобные подростки
Подростки уже не дети, хоть и любят пошуметь, но еще и не взрослые. Но, как правило, их не выделяют в отдельную категорию, поэтому они часто мешают всем остальным.
Подпись ЖК «Лондон Парк». «Л1 Строительная Компания №1»
- директор управления маркетинговых коммуникаций
«Л1 Строительная Компания №1»— Они нередко могут вести себя деструктивно: ломать оборудование на площадках, рвать цветы, разрисовывать стены домов. Для многих это — способ самовыражения. И важно, чтобы подростки могли направить энергию в мирное русло. Для этого, в первую очередь, необходимы площадки для активных игр: например, волейбольная или баскетбольная площадка, ролледром, теннисный стол. Но такие активности требуют довольно большого пространства, что далеко не всегда можно устроить в условиях городской застройки. В нашем «английском» квартале, состоящем из ЖК «Лондон Парк», «Шекспир», «Байрон» и «Поэт» такая возможность есть. Внутри квартала находится дворовое пространство площадью свыше 10 тыс. кв.м. Здесь расположатся зоны отдыха, спортивные и детские площадки, беговые и велосипедные дорожки и многое другое.
- директор по маркетингу и продукту LEGENDA Intelligent Development— Подростки занимаются, прежде всего, протестным самовыражением, как им и положено, — то есть они делают все не так, как вы планировали. Поэтому, в первую очередь, это должно быть оборудование, которое способно выдерживать «удаль молодецкую».
И, конечно, нужен спорт — именно уличный, — чтобы выплеснуть энергию.
— Подростки не станут сложной категорией, если у них будет своя часть двора, где они могут вести себя по возрасту: что-то нарисовать, наклеить и т.п. Проблемы возникают, если совмещать их с маленькими детьми или со взрослыми, — пояснил он.
— Даже если производитель оборудования предусматривает, что оно технически подходит и для малышей, и для подростков, последних стандартные детские развлечения уже не заинтересуют. Многие начинают заниматься взрослым спортом — кроссфитом, например.
В этом случае более востребовано фитнес-оборудование.
В этом случае более востребовано фитнес-оборудование.
Пользуются популярностью и роллердромы, где можно ездить на скейтах и самокатах, скалодромы, теннисные столы, столы для текбола (это нечто среднее между футболом и настольным теннисом).
“
— Они любят проводить время активно: прыгать, отжиматься, слушать музыку. Всегда добавляет азарта некий соревновательный эффект, — добавил Дмитрий Комендантов. — Для этого важно предусматривать пространства, спортивные зоны, баскетбольные и футбольные площадки. И необходимо учитывать, что это довольно шумный досуг, поэтому мы стараемся выносить такие зоны активного отдыха за пределы дворов
С точки зрения социализации для подростков подойдут и комьюнити-центры, которые планирует создавать в новых проектах Setl Group: они смогут здесь, в частности, арендовать комнату для встречи с друзьями — например, чтобы поиграть в видеоигры.
- коммерческий директор холдинга «РСТИ»— Наступает момент, когда дети вырастают и в подростковом возрасте теряют интерес к горкам и качелям, перемещаясь на спортивные площадки. Подросткам нужно место, где можно встретиться компанией, погонять на велосипедах, прокатиться на скейте. Взрослым нравятся беседки, удобные скамьи, шезлонги, качели.
- руководитель направления разработки продукта ГК «А101»
в Санкт-Петербурге— Подростки — это самая сложная категория для работы с благоустройством. Проектируя общественные пространства, мы пользуемся так называемой матрицей соседства для разных категорий, где каждая целевая аудитория оценивает соседство с другой. Так вот буквально все остальные категории заявляют, что соседство с подростками — это проблема. Почему? Это шум, их высокая активность, но при этом уже не маленькие дети, которые слушаются взрослых, а человек, который весит 60–70 кг и считается опасным, когда прыгает и бегает. А еще подростки начинают отрицать авторитет взрослых…
Исходя из психологии подростков, в ГК «А101» придумали для них специальные зоны. Это беседки, позволяющие тусоваться даже в непогоду и подзаряжать гаджеты — важную часть их жизни. Или некий аналог скамеек, сконструированный исходя из желания подростков сидеть на спинках скамеек или на турниках.
ЖК «Скандинавия» ГК «А101»
- руководитель направления разработки продукта
ГК «А101» в Санкт-Петербурге— Ничего страшного нет в том, что подростки хотят уединяться и прятаться от контроля взрослых. И я считаю, что нужно предоставлять им такую возможность. Кроме того, важно создать в районе образовательную среду, предложить им курсы, мастер-классы. Важна и спортивная составляющая, но спроектированная с учетом интересов возраста. Как правило, это самые громкие площадки — скейт-парки, роллердромы и тому подобное. Но это то место, где подросток главный. И это надо всячески поддерживать.
- коммерческий директор Группы Аквилон в Санкт-Петербурге и ЛО— Во-первых, необходимо создавать во дворе места притяжения — стильные, «инстаграмные», — где подростки могли бы проводить время. Например, в «Аквилон FoRest» мы построили беседку в эко-стиле — подросткам нравится проводить там время, и они никому не мешают. Во-вторых, наши площадки для активного отдыха разделены по возрастам, чтобы всем было удобно на них играть, и никто друг друга не беспокоил. Площадки для воркаута подходят для подростков — так мы создаем условия для появления здоровой привычки к занятию спортом. На них можно заниматься вместе с взрослыми, всей семьей.
- директор проекта «Юнтолово» компании» «Главстрой Санкт-Петербург»— Зоны отдыха и досуга подростков должны быть современными и актуальными во всех смыслах — и в части идеи, и в том, что касается наполнения. При этом юноши и девушки должны чувствовать себя собой. Поэтому, действительно, сложно спроектировать единое пространство, учитывающее индивидуальные особенности каждого. На наш взгляд, активности для ребят постарше должны быть обязательно в удалении от жилых домов. К примеру, в «Юнтолово» это плейхаб и скейт-парк. На территории двора предпочтительней оставить беседки, гамаки, иные места для сидения, «зеленые» зоны — медитативный отдых в одиночестве тоже крайне важен для подрастающего поколения.