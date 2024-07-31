Среди гипотез, которые хочется протестировать для взрослой аудитории, он назвал создание плейхабов — больших пространств для детей и взрослых, которые совмещали бы игровые и спортивные функции. Здесь могут располагаться большие детские площадки без заранее запрограммированных игровых моделей, а также зоны для воркаута и для активных игр взрослых, которым тоже иногда хочется попрыгать на батутах, поиграть в настольный теннис или побегать после рабочего дня.



Мысль о том, что «взрослые — это большие дети», поддержала и Мария Кукса. Среди вариантов отдыха для них в дворовом пространстве проектов GloraX она перечислила «зеленые кабинеты» с доступом к wi-fi, где можно комфортно поработать, зарядить телефон, а также зоны, где можно поваляться на шезлонгах или эко-креслах и принять солнечные ванны. Еще один элемент — амфитеатры, на ступеньках которых можно сидеть, общаться, пить кофе. Такой инфраструктурный элемент помогает налаживать добрососедские отношения, что стало очень важным в последнее время.



Кроме того, Мария Кукса отметила, что GloraX активно продолжает разработки совершенно новых подходов к формированию продукта. Так, в мае в структуре компании появилась уникальная продуктовая лаборатория GloraX Lab, где работают эксперты параллельных рынков, не имеющие отношения к недвижимости: психологи, нейропроектировщики, врачи-аллергологи, специалисты в области спорта.