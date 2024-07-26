НА ЛЕРМОНТОВСКОМ ПОЯВИТСЯ ШКОЛА В ИСТОРИЧЕСКОМ ЗДАНИИ

В 1826-1827 годах перед главным корпусом был разбит сад, а в 1914 году в нем поставили бронзовые бюсты Мусоргского, Семенова-Тян-Шанского и Николая Слепцова.



Сейчас мало кто вспомнит, чем знаменит был последний — мы даже среди выпускников его не называли. А тогда имя героя Кавказской войны, проявившего в боях личное мужество и погибшего в одном из сражений, было еще на слуху.



Простояли скульптуры недолго: в 1926 году они были демонтированы и утрачены. Новые бюсты Мусоргского и Семенова-Тян-Шанского поставили в сквере в 1979-м. Бюст Слепцова решили не восстанавливать.