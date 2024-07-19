Квест, SUP и фестиваль: что между ними общего?
Откройте для себя digital-квест «SUP-port» от Мегамаркета
Квест «SUP-port» — это захватывающее онлайн-путешествие, где каждое задание приближает вас к пониманию и возможностям Мегамаркета. Он наполнен приключениями, подходящими для всех возрастов.
Чтобы получить доступ ко всем его функциям и призам, вам понадобится мобильный телефон и регистрация в приложении Мегамаркета.
Что такое SUP и чем он хорош?
SUP-доска не только легка в управлении, но и идеальна для отдыха на воде. На ней можно и загорать, и заниматься йогой, и делать красивые фотографии. Единственное, чего не стоит, — использовать ее как коврик на пляже из-за песка, который может повредить материал.
Теперь же мы откроем тайну: если у вас нет времени или возможности купить SUP-доску (например, в приложении Мегамаркет), вы можете выиграть ее бесплатно. Посмотрите, как это просто и увлекательно!
Прогулка на борту SUP замечательно тренирует баланс, мышцы рук, ног и корпуса, а также улучшает выносливость. А еще это отличная кардиоваскулярная тренировка, поскольку при движении по воде используются многие группы мышц. Даже накачивание его насосом – хорошее комплексное упражнение для рук и спины.
Квест! Квест! Квест!
Digital-квест «SUP-port» от Мегамаркета, который проводится перед большим городским SUP-фестивалем, дает отличный шанс не только повеселиться, выполняя простые задания, отвечая на вопросы и собирая пазлы онлайн, но и выиграть ценные призы.
Каждое выполненное задание приносит баллы, а их можно обменять на промокоды. И среди всех участников, включая тех, кто набрал не так много очков, будут разыграны три SUP-доски Konda.
Этот квест создан генеральным партнером Фонтанка SUP, и вручение призов состоится непосредственно перед началом фестиваля. Победители смогут не только получить свою SUP-доску до мероприятия, но и принять участие в заплыве 3 августа — если они заранее зарегистрировались на сайте.
digital-квест
Важные подсказки
(они помогут вам решиться на участие)
(они помогут вам решиться на участие)
Для участия понадобится мобильный телефон с установленным Telegram. Пройти квест в компьютере не получится.
«Фонтанка» прошла квест и делится с вами ценными советами:
Нажмите кнопку «Start» и выполняйте несложные инструкции. Для регистрации вам потребуется указать номер телефона, имя и фамилию и адрес электронной почты. Правила участия доступны непосредственно в боте.
Теперь, когда вы зарегистрировались, можете приступить к квесту, открыв веб-приложение.
Важно:
Любой этап квеста можно пропустить, но вернуться к нему нельзя.
На выполнение некоторых заданий отведено ограниченное время.
Некоторые ответы можно найти в мобильном приложении Мегамаркета, так что установите его заранее.
За каждое верно выполненное задание вы получите баллы. Они влияют на вашу позицию в рейтинге игроков, а еще их можно обменять на промокоды для покупок в Мегамаркете.
Помните: если вы получите промокоды, ваш рейтинг и шансы выиграть не изменятся.
Какими будут призы
SUP-доска Konda — отличный выбор для новичков.
Это надувная доска с заостренным носом и кормой, обеспечивающая отличное равновесие благодаря ширине 84 см и надежное сцепление благодаря антискользящему покрытию. На носовой сетке можно закрепить необходимый багаж. SUP-доска выдерживает вес до 150 кг, а регулируемое весло от 165 до 215 см подходит для любого роста.
В комплекте также идет легкий и прочный лиш, который можно легко прикрепить к SUP-доске, ремкомплект и насос. Все это удобно хранится в специальном чехле-рюкзаке, который также включен в комплект. Подробные характеристики можно сравнить с нашими критериями выбора.
Весело по-летнему
Мы проверили на себе: SUP_Port_Quest действительно несложен, его дизайн поднимает настроение, а задания напоминают, что половина лета еще впереди и у вас еще масса времени для приключений. Вас ждут отличные призы, которые можно будет использовать уже сейчас и в будущем!
Квест проходит с 12 по 26 июля 2024 года, а розыгрыш призов состоится 28 июля 2024 года.
А промокоды, безусловно, пригодятся для проведения летнего сезона — будь то пикник, отдых на природе, выезд на дачу или отпуск.
Организатор ООО «Маркетплейс»
Подробнее о правилах участия можно узнать при регистрации в квест-боте
Реклама, ООО «Маркетплейс», ИНН: 9701048328
Автор: Елена Виноградова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии IStock
Дизайнеры: Анастасия Гализина, Ольга Сергеева
Автор: Елена Виноградова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии IStock
Дизайнеры: Анастасия Гализина, Ольга Сергеева
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