Квест, SUP и фестиваль: что между ними общего?

Мы проверили на себе: SUP_Port_Quest действительно несложен, его дизайн поднимает настроение, а задания напоминают, что половина лета еще впереди и у вас еще масса времени для приключений. Вас ждут отличные призы, которые можно будет использовать уже сейчас и в будущем!