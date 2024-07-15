Рефинансирование займов в СДМ-Банке создано с учетом потребностей бизнеса. Подробную консультацию можно получить по телефону или в офисе. Подать заявку очень легко на сайте, и она будет рассмотрена всего за один рабочий день. За каждым клиентом закреплен менеджер, который поможет решить любые вопросы.