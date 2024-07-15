Как понизить ставку по кредиту и сократить расходы
Рефинансирование для любого бизнеса
Компании любого масштаба используют заемные средства, чтобы работать и развиваться. Однако часто оказывается, что ставка взятого кредита выше рыночной, а расходы на выплату процентов слишком велики. В таком случае бизнесу стоит задуматься о рефинансировании — например, по программе «13.31» СДМ-Банка.
Что можно сделать с помощью программы «13.31»?
Уменьшить процентную ставку
Объединить несколько кредитов в один
Снизить размер ежемесячных платежей
Увеличить срок кредита
Установить индивидуальный график погашения кредита
Рефинансирование займов в СДМ-Банке создано с учетом потребностей бизнеса. Подробную консультацию можно получить по телефону или в офисе. Подать заявку очень легко на сайте, и она будет рассмотрена всего за один рабочий день. За каждым клиентом закреплен менеджер, который поможет решить любые вопросы.
Условия программы «13.31»:
Кредит для юридических лиц от 20 до 100 млн рублей на срок 24 месяца*
Ставка второго года: ключевая ставка Центрального банка РФ + 3% годовых
Обеспечение: поручительство владельцев бизнеса или залог имущества (индивидуально по решению банка)
Ставка первого года: 13,31% годовых по кредиту, 14,41% годовых по кредитной линии
График погашения: по кредиту — последние 10 месяцев равными частями, по кредитной линии — без графика
Обслуживание: перевод 80% выручки и зарплатного проекта в банк, начиная с четвертого месяца кредитования
Срок действия программы: 6 месяцев
Комиссии: в соответствии с условиями программы**
Воспользоваться программой поддержки могут предприятия различных сфер, включая производство, торговлю и сферу услуг, а также соответствующие риск-профилю банка.
*Подробнее об условиях кредитования по программе «13.31» можно узнать в отделениях СДМ-Банка, на сайте или по телефону 8 (800) 200-02-23
**Комиссия за выдачу — 1,5% от лимита кредита или кредитной линии. Комиссия за неиспользованный лимит в случае открытия кредитной линии — 1% годовых
Реклама, ПАО «СДМ-Банк», ОГРН 1027739296584, ИНН 7733043350, генеральная лицензия Банка России № 1637
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Источники иллюстраций: IStock
Дизайнер: Анастасия Гализина
**Комиссия за выдачу — 1,5% от лимита кредита или кредитной линии. Комиссия за неиспользованный лимит в случае открытия кредитной линии — 1% годовых
Реклама, ПАО «СДМ-Банк», ОГРН 1027739296584, ИНН 7733043350, генеральная лицензия Банка России № 1637
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Источники иллюстраций: IStock
Дизайнер: Анастасия Гализина
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