Сколько потратили инвесторы на городскую недвижимость за полгода
Спрос на Петербург
Компании все активнее покупают землю под застройку и квадратные метры «коммерции» — растет и количество приобретенного, и объем вложенных денег. Российский аукционный дом поделился цифрами за шесть месяцев 2024 года, которые показывают, насколько увеличился спрос на Петербург.
Всего за первое полугодие на торгах РАД было продано 763 лота на общую сумму 8,41 млрд рублей: корпоративное, банковское и проблемное имущество, а также активы, реализованные в рамках региональной приватизации. Если сравнивать с аналогичным периодом 2023-го, объем продаж в денежном выражении вырос на 59%.
Недвижимость Петербурга на торгах РАД
млрд рублей
Инвесторы потратили на недвижимость в Петербурге 7,81 млрд рублей
7,81
93%
В общей сумме продаж РАД по Петербургу доля недвижимости составила 93%
По данным Российского аукционного дома за январь — июнь 2024 года
За полгода было реализовано 502 лота из категории «Недвижимость»
лота
502
Глава РАД также отмечает существенное увеличение конкуренции и итоговых цен на торгах: средний коэффициент превышения (показатель роста начальной цены) вырос примерно на 20% по сравнению с первым полугодием 2023-го. Для владельцев недвижимости это означает выгодные продажи.
«Итоги торгов РАД говорят о растущей инвестиционной привлекательности Санкт-Петербурга как места приложения капитала и о дефиците предложения по самому широкому кругу объектов. Спросом пользуются и участки под жилье, и производственно-складской и офисный сегменты, здания и помещения большого и малого формата, — отмечает генеральный директор РАД Андрей Степаненко. — Никакой корректировки стоимости квадратного метра коммерческих площадей в сторону снижения не происходит, торгов с дисконтом нет. Напротив, торги практически во всех сегментах коммерческой недвижимости идут с ростом цены».
Андрей Степаненко, генеральный директор РАД
Дорогие покупки:
наследие «Метростроя» и не только
наследие «Метростроя» и не только
Крупнейшие сделки пришлись на объекты, реализованные в рамках банкротства компании «Метрострой». Самая масштабная из них — земельный участок 6,2 га под редевелопмент на улице Ивана Черных в Кировском районе. Покупателем выступило ООО «Специализированный застройщик «ЛСР Северо-Запад 2», заплатившее за лот 2,8 млрд рублей — на 367 млн больше начальной цены.
Также в топ наиболее дорогих объектов вошли действующий спорткомплекс на Левашовском проспекте, три производственно-складских комплекса, принадлежавших «Метрострою», и еще один — реализованный по поручению «Газпромбанка». Последний занимает 5 гектаров в промзоне «Предпортовая» в Московском районе. За этот объект боролись 8 претендентов, цена в ходе торгов выросла на 60%.
Крупнейшие сделки с недвижимостью на торгах РАД
2,8
млрд рублей
Земельный участок 6,2 га под редевелопмент на улице Ивана Черных
520
млн рублей
Складской комплекс площадью 12,5 тыс. кв. м с участком 4,2 га на Витебском проспекте
481,7
млн рублей
Действующий спортивный комплекс на Левашовском проспекте
480
млн рублей
Складской комплекс на участке 5 га в промзоне «Предпортовая»
470
млн рублей
Складской комплекс площадью 16,7 тыс. кв. м с участком 4,9 га на улице Маршала Говорова
328
млн рублей
Складской комплекс площадью 6 тыс. кв. м с участком 1,9 га в 5-м Рыбацком проезде
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квадраты от КИО для экономных
квадраты от КИО для экономных
По данным Российского аукционного дома за январь — июнь 2024 года
Самое большое число сделок было заключено со встроенными нежилыми помещениями, выставленными на продажу по поручению Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга (КИО). За полгода инвесторы купили 249 таких лотов на сумму 1,58 млрд рублей со средним коэффициентом превышения 1,47.
Во время торгов этот вид недвижимости всегда дорожал, но 2024 год, по наблюдениям генерального директора РАД, выделяется стабильностью роста цены и конкуренции практически во всех сегментах.
«Встроенные помещения от КИО всегда были востребованным товаром на рынке, — объясняет Андрей Степаненко. — Небольшая площадь и сравнительно невысокая цена делают их привлекательной альтернативой инвестициям в жилье. При минимальных вложениях в ремонт они быстро начинают приносить прибыль от аренды».
Рост коэффициента среднего превышения по лотам КИО
Превышение начальной цены у крупных лотов КИО
28%
Показатель увеличился на 28% для помещений с начальной ценой до 2 млн рублей и достиг 1,7 (в 2023 году —1,3)
18%
Показатель вырос на 18% для помещений с начальной ценой от 15 млн рублей и достиг 1,38 (в 2023 году — 1,17)
17%
Показатель вырос на 17% для помещений с начальной ценой от 2 до 15 млн рублей и достиг 1,35 (в 2023 году — 1,15)
100%
Офисное помещение формата стрит-ретейл площадью 610 кв. м на первом этаже многоквартирного дома на Богатырском проспекте продано за 102,99 млн рублей
60%
По данным Российского аукционного дома за январь — июнь 2024 года
4-этажное офисное здание площадью 545,7 кв. м с участком 7 соток на Верейской улице продано за 76,8 млн рублей
Рост коэффициента среднего превышения по лотам КИО
Превышение начальной цены у крупных лотов КИО
28%
Показатель увеличился на 28% для помещений с начальной ценой до 2 млн рублей и достиг 1,7 (в 2023 году —1,3)
18%
Показатель вырос на 18% для помещений с начальной ценой от 15 млн рублей и достиг 1,38 (в 2023 году — 1,17)
17%
Показатель вырос на 17% для помещений с начальной ценой от 2 до 15 млн рублей и достиг 1,35 (в 2023 году — 1,15)
100%
Офисное помещение формата стрит-ретейл площадью 610 кв. м на первом этаже многоквартирного дома на Богатырском проспекте продано за 102,99 млн рублей
60%
По данным Российского аукционного дома за январь — июнь 2024 года
4-этажное офисное здание площадью 545,7 кв. м с участком 7 соток на Верейской улице продано за 76,8 млн рублей
Предложить среднему и малому бизнесу Петербурга еще больше привлекательных помещений РАД сможет благодаря договору с Городским управлением инвентаризации и оценки недвижимого и движимого имущества (ГУИОН). По соглашению о сотрудничестве Российский аукционный дом организует торги по правам аренды 55 объектов на территории Апраксина Двора, одного из старейших коммерческих пространств города.
Реклама, АО «Российский аукционный дом», ИНН: 7838430413
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии: пресс-служба АО «Российский аукционный дом»
Другие источники фотографий: IStock
Дизайнер: Ольга Сергеева
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии: пресс-служба АО «Российский аукционный дом»
Другие источники фотографий: IStock
Дизайнер: Ольга Сергеева
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