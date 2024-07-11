Глава РАД также отмечает существенное увеличение конкуренции и итоговых цен на торгах: средний коэффициент превышения (показатель роста начальной цены) вырос примерно на 20% по сравнению с первым полугодием 2023-го. Для владельцев недвижимости это означает выгодные продажи.

«Итоги торгов РАД говорят о растущей инвестиционной привлекательности Санкт-Петербурга как места приложения капитала и о дефиците предложения по самому широкому кругу объектов. Спросом пользуются и участки под жилье, и производственно-складской и офисный сегменты, здания и помещения большого и малого формата, — отмечает генеральный директор РАД Андрей Степаненко. — Никакой корректировки стоимости квадратного метра коммерческих площадей в сторону снижения не происходит, торгов с дисконтом нет. Напротив, торги практически во всех сегментах коммерческой недвижимости идут с ростом цены».