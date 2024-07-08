Развитие технологий меняет систему образования. После консультации с партнерами — крупными российскими компаниями — Питерская Вышка запустила новые программы бакалавриата по экономике и менеджменту. Они сочетают академический подход с реальными потребностями бизнеса. Получив глубокие знания вместе с практическим опытом, выпускники начнут строить успешную карьеру сразу после получения диплома.
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Какое образование получить, чтобы сделать успешную карьеру в бизнесе
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Главный тренд развития образования сегодня — междисциплинарность, то есть комбинация двух или более областей знаний. На всех программах Школы экономики и менеджмента НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург (ШЭМ) студенты будут изучать математику, экономику, менеджмент и IT, но в разных пропорциях, подобранных с учетом запросов рынка труда. Четыре бакалаврские программы с различными профессиональными треками и дисциплинами по выбору (minor) позволяют построить учебную траекторию под свои таланты и желания.
Это направление для тех, кто хочет понимать, как работают экономические механизмы, как они связаны с поведением людей и организаций. Студенты будут изучать много математики и многочисленные инструменты анализа данных. После окончания вуза у выпускников будет широкий выбор: работать аналитиками экономических данных в индустрии, в бизнесе — от IT-компаний до медицины или ритейла, — в государственных органах. Или продолжать обучение в магистратуре и аспирантуре.
Аналитика в экономике
Экономику часто относят к гуманитарному направлению, поскольку это социальная наука. Однако она опирается на математические модели и методы в сочетании с эмпирической базой, которую дают данные. Микроэкономика, макроэкономика, поведенческая экономика, теория игр, математический анализ, машинное обучение и искусственный интеллект, различные финансовые инструменты и многие другие предметы, которые будут изучаться на программе «Аналитика в экономике», говорят о том, что это сочетание усиливает подготовку специалистов в области аналитики данных в экономической сфере.
После получения диплома выпускники смогут устроиться на должности экономиста-исследователя, экономиста-аналитика, бизнес-аналитика, финансового аналитика, экономиста, аналитика данных.
Может возникнуть вопрос: зачем глубокое знание точных наук в эпоху, когда «рулит» искусственный интеллект? У преподавателей Питерской Вышки есть ответ на этот вопрос.
«Конечно, искусственный интеллект возьмет на себя много рутинных процессов с четким алгоритмом, в том числе в экономике, — и это хорошо. Но постановка задач, подготовка данных и, главное, интерпретация того, что они «говорят», а также принятие решений остается привилегией и ответственностью людей, профессионалов в предметной области. Для того, чтобы грамотно работать с данными, прогнозировать экономические явления, поведение и ожидания людей, создавать структуру стимулов для оптимальных решений, нужно фундаментальное образование в экономике и математике, — уверена Татьяна Алексеева, академический руководитель программы «Аналитика в экономике». — Например, нейронные сети, которые широко используются в машинном обучении, — это математический объект со сложной структурой. Для описания и управления таким объектом нужно владеть довольно сложным математическим аппаратом на уровне и моделирования, и анализа данных».
Абитуриенты, выбравшие это направление, должны быть готовы к решению сложных проблем и нестандартных задач. Каких именно — можно узнать здесь.
Татьяна Алексеева, академический руководитель программы «Аналитика в экономике»
Управление бизнесом
Современная программа по менеджменту также строится на серьезном изучении экономики, однако фокус сделан на большом количестве практических примеров.
Принимать верные решения помогает экономическое мышление, которому и будут учиться студенты бакалавриата. «Я делаю так, потому что мне так захотелось» — такой подход в бизнесе уже не работает. Топ-менеджер должен опираться на что-то большее, чем интуиция.
Кого ждут на новом направлении? Тех, кому интересно организовать бизнес и при этом глубоко понимать процессы, которые в нем происходят.
Кого ждут на новом направлении? Тех, кому интересно организовать бизнес и при этом глубоко понимать процессы, которые в нем происходят.
«Это управленческая программа, которая готовит будущих руководителей бизнеса, — рассказывает Савва Томский, академический руководитель программы «Управление бизнесом». — Понятно, мы не гарантируем, что после четвертого курса все студенты будут генеральными директорами, однако полученные знания позволят нашим выпускникам сразу стать специалистами хорошего уровня и быстро продвигаться по карьерной лестнице. Все обучение нацелено на то, чтобы учить студентов анализировать любую бизнес-задачу, взвешивать риски и принимать обоснованные решения».
Савва Томский, академический руководитель программы «Управление бизнесом»
Уникальная особенность Питерской Вышки — «Кейс-клуб»
Это сообщество мотивированных студентов, которые хотят развиваться в консалтинге, бизнес-аналитике, продукт-менеджменте и т.д. Участники вместе готовятся к кейс-чемпионатам и кейс-интервью от крупных отечественных компаний. На сегодняшний день это одно из самых больших подобных вузовских объединений в России.
У студенческого клуба большие планы: открыть кейс-школу, которая объединит молодых специалистов не только Вышки, но и других вузов Петербурга.
Владимир Майоров, руководитель клуба, студент второго курса НИУ ВШЭ
«Вместе с Samokat.tech мы провели кейс-чемпионат, в котором участвовало больше четырехсот человек, — приводит пример руководитель клуба Владимир Майоров, студент второго курса НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. — Ребятам предложили реальную задачу, которая стояла в листе ожидания компании. В течение двух недель участники ее решали, а победителям предложили реализовать ее на практике уже в профессиональной команде. Также у нас в активе есть коллаборация с Совкомбанком: он поставил перед студентами реальные задачи, но ранее решенные собственными работниками. В этом случае испытание было направлено скорее на то, чтобы найти новых сотрудников в компанию».
Новая программа готовит специалистов, понимающих, как поддержать работу компании и управлять ею с помощью IT. Бизнес-информатик умеет анализировать информационные потоки, ставит задачи для автоматизации процессов в компании и может оценить эффективность задействованных «железных» ресурсов. Студенты бакалавриата получат серьезные знания по программированию, но выпустятся из вуза не «классические» айтишники, а те, кто хорошо чувствует потребности бизнеса.
Бизнес-информатика
Обучение в этом направлении стоит на двух «китах»: менеджменте и IT. Среди нужных для студентов навыков — не только знание основных языков программирования, но и умение коммуницировать. Ведь выпускникам программы придется не только предлагать решения по оптимизации бизнес-процессов, но и много общаться, выявлять даже скрытые потребности, чтобы IT-решения принесли компании максимальную пользу.
«Бизнес и IT разговаривают на разных языках, договориться между собой им не всегда легко, — отмечает Ольга Стоянова, академический руководитель программы «Бизнес информатика». — Бизнес-информатик — это тот человек, который должен понимать язык бизнеса и язык айти. Его уникальность именно в мультиязычности. Считается, что предприятиям не хватает программистов, но в разговорах с топ-менеджерами компаний мы слышим, что еще больше не хватает именно бизнес-информатиков».
Ольга Стоянова, академический руководитель программы «Бизнес информатика»
Международный бакалавриат по бизнесу и экономике
Программа — не новая, но о ней стоит рассказать по нескольким причинам. Она уникальна тем, что вместо основного и дополнительного содержит два полноценных ядра подготовки — по экономике и менеджменту. Это, кстати, удобно тем абитуриентам, которые после школы не могут сделать выбор между двумя направлениями. Программа дает возможность получить обе квалификации.
Еще одна отличительная черта — то, что обучение полностью проходит на английском языке, универсальном для мирового бизнеса. Также у студентов есть возможность изучать второй иностранный — китайский или испанский.
«В работе международного бизнеса есть свои особенности, понимать их помогает специализация «Международный бизнес» в рамках этой программы бакалавриата, — отмечает Николай Телятников, заместитель декана Школы экономики и менеджмента (ШЭМ). — Плюс нужно владеть английским, а хорошо бы — еще и вторым иностранным языком. Второй трек — «Финансы и инвестиции» — изучает прикладные финансы для того, чтобы их использовать в компаниях, в том числе международных».
«Здесь как в спорте: чтобы достичь амбициозных целей, нужно постоянно тренироваться и преодолевать препятствия, — считает Николай Телятников. — Поэтому учеба действительно потребует труда от ребят. Зато потом, когда наши выпускники придут на работу в компании и столкнутся с реальными серьезными задачами, им будет все по плечу».
После прохождения учебы выпускники смогут занять позиции менеджера по международному развитию, финансового менеджера, инвестиционного менеджера, аудитора.
Учитывая особенность направления — программа по экономике на английском, — можно предположить: учеба будет насыщенной и напряженной. Но это не должно пугать.
Учитывая особенность направления — программа по экономике на английском, — можно предположить: учеба будет насыщенной и напряженной. Но это не должно пугать.
Николай Телятников, заместитель декана Школы экономики и менеджмента
Мы не знаем, где студенты Питерской Вышки берут свободное время, но факт остается фактом: в университете очень яркая внеучебная деятельность. Одна из самых любимых студенческих традиций — начинать лето элегантным Балом Школы экономики и менеджмента. На паркет самых красивых залов Петербурга выходят более ста пар. К этому событию они готовятся два месяца.
От квеста до стартапа
Студенты с удовольствием занимаются спортом: традиционную физкультуру в зале заменили парусный спорт, академическая гребля, футбол, волейбол, баскетбол и даже шашки с шахматами — кому что нравится.
Два раза в год, летом и зимой, студенческий актив Школы экономики и менеджмента проводит благотворительные ярмарки в пользу петербургских фондов, в ходе которых удается собрать до 100 тысяч рублей. Есть и много других мероприятий.
«Поскольку я сам выпускник ШЭМ, могу сказать точно: внеучебная деятельность на нашем факультете дает очень много социальных связей. Сегодня вы вместе участвуете в квесте, завтра — создаете стартап или открываете свой магазин одежды», — отмечает менеджер Школы экономики и менеджмента Геннадий Маничев.
Геннадий Маничев, менеджер Школы экономики и менеджмента
Как сделать обучение доступным
Образование в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург — это инвестиция, которая точно окупится.
В 2024 году в Школе экономики и менеджмента чуть более 200 бюджетных мест. Но, конечно, желающих получить качественное образование в престижном университете гораздо больше. В Питерскую Вышку можно поступить на коммерческой основе, и есть варианты, как сделать обучение более доступным.
Скидки на обучение
выпускники с высокими баллами ЕГЭ могут сэкономить до 70% стоимости по договору на первом курсе. Подробности — здесь.
Образовательный кредит
с государственной поддержкой — возможность оформить заем с низкой процентной ставкой.
Налоговый вычет компенсирует часть расходов на обучение
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № Л035-00115-77/00617297 от 24 мая 2017 года.
Реклама, ФГАОУВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, ИНН 7714030726
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены ФГАОУВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург
Дизайнер: Соня Осколкина
Реклама, ФГАОУВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, ИНН 7714030726
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены ФГАОУВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург
Дизайнер: Соня Осколкина
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