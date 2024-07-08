Управление бизнесом

Современная программа по менеджменту также строится на серьезном изучении экономики, однако фокус сделан на большом количестве практических примеров.

Принимать верные решения помогает экономическое мышление, которому и будут учиться студенты бакалавриата. «Я делаю так, потому что мне так захотелось» — такой подход в бизнесе уже не работает. Топ-менеджер должен опираться на что-то большее, чем интуиция.



Кого ждут на новом направлении? Тех, кому интересно организовать бизнес и при этом глубоко понимать процессы, которые в нем происходят.

«Это управленческая программа, которая готовит будущих руководителей бизнеса, — рассказывает Савва Томский, академический руководитель программы «Управление бизнесом». — Понятно, мы не гарантируем, что после четвертого курса все студенты будут генеральными директорами, однако полученные знания позволят нашим выпускникам сразу стать специалистами хорошего уровня и быстро продвигаться по карьерной лестнице. Все обучение нацелено на то, чтобы учить студентов анализировать любую бизнес-задачу, взвешивать риски и принимать обоснованные решения».

Савва Томский, академический руководитель программы «Управление бизнесом»

Уникальная особенность Питерской Вышки — «Кейс-клуб»

Это сообщество мотивированных студентов, которые хотят развиваться в консалтинге, бизнес-аналитике, продукт-менеджменте и т.д. Участники вместе готовятся к кейс-чемпионатам и кейс-интервью от крупных отечественных компаний. На сегодняшний день это одно из самых больших подобных вузовских объединений в России.

У студенческого клуба большие планы: открыть кейс-школу, которая объединит молодых специалистов не только Вышки, но и других вузов Петербурга.

Владимир Майоров, руководитель клуба, студент второго курса НИУ ВШЭ