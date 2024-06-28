Как реставрировали единственное в Петербурге здание культового конструктивиста
Раритет Чернихова
Может ли заводской корпус быть произведением искусства? Вполне — если его спроектировал авангардист Яков Чернихов. Речь идет о Канатном цехе с водонапорной башней, в начале 30-х построенном для ленинградского завода «Красный гвоздильщик» и лишь недавно восстановленном после долгих лет разрухи. Рассказываем, почему это производственное здание — важная петербургская достопримечательность и кто такой «советский архитектор» Чернихов.
Звезда арт-рынка и помощник прораба
Так выглядит в денежном выражении творческая репутация Чернихова. Ценители авангардизма, архитекторы и художники знают его как теоретика конструктивизма и архитектурного графика, автора футуристичных фантазий и геометрических композиций. После того, как Канатный цех с водонапорной башней был признан объектом культурного наследия, его имя начало обретать более широкую известность. Со временем рост интереса к петербургскому конструктивизму обязательно поставит этого архитектора в один ряд с известными зодчими, работавшими в стиле барокко и классицизм.
Когда в 2006 году стало известно, что из московского архива РГАЛИ пропало около 700 рисунков Якова Чернихова, эксперты оценили потерю в несколько миллионов долларов. Вскоре после этого Росохранкультура нашла на антикварном рынке 274 из исчезнувших работ, стоимость которых обозначили в 1,3 млн долларов.
Строительство канатного цеха и водонапорной башни завода «Красный гвоздильщик», 1929 год
Родился в Павлограде, окончил Одесское художественное училище. В 1914 году приехал в Петроград и поступил в Академию художеств, где сначала числился на живописном факультете, но потом перешел на архитектурный. Призван на военную службу в 1916 году, демобилизовался лишь через десять лет, но при этом сумел в 1925-м закончить Вхутеин (бывшую Академию) как архитектор-художник.
Яков Чернихов (1889–1951)
Несмотря на высшее образование, Чернихов решил начать работу в строительстве с самых низов. Он успел побывать рабочим, десятником, помощником прораба. Что касается архитектуры, здесь его специализацией стали промышленные здания.
К ленинградской части его биографии относятся и три книги знаменитых архитектурных фантазий: «Основы современной архитектуры» (1929–1930), «Конструкции архитектурных и машинных форм» (1931) и «Архитектурные фантазии. 101 композиция» (1933).
Искусство вымысла и взгляд в будущее
Специалисты отмечают виртуозную технику рисунков, воплощающую романтику и пафос технического прогресса. В анонсе одной из выставок Чернихова говорилось, что фантазии соединяют «гибкую ритмику модерна с конструктивистской футурологией либо с мифопоэтическими грезами архитектурного экспрессионизма».
Для неискушенного зрителя графика Чернихова выглядит неожиданно современной и динамичной, несмотря на отсутствие живых существ или движения. В ней есть гармония и приятная глазу декоративность. Некоторые из изображенных зданий отчетливо напоминают о советской архитектуре 70-х и 80-х, а «Город гигантов-небоскребов в композиции, выраженной по вертикали» определенно выглядит как высотный жилой комплекс наших дней.
Полное собрание конструктивистской графики архитектор показал широкой публике на выставке «2222 архитектурные фантазии», которая открылась в Ленинграде в 1933 году. Через некоторое время Чернихову предложили преподавать в Московском архитектурном институте (МАрхИ), так что в 1936 году он навсегда покинул невские берега и переселился в столицу.
Завод «Красный гвоздильщик», для которого Яков Чернихов спроектировал Канатный цех с водонапорной башней, располагался на участке, ограниченном 25-й линией Васильевского острова и Масляным каналом, тогда еще не засыпанным. С 1857 года здесь работали предприятия, так или иначе связанные с металлом. Все началось с Чугунолитейного и бронзового завода, созданного французом Феликсом Шопеном. Его изделия украшали Зимний дворец, Исаакиевский собор и дома состоятельных петербуржцев: бронзовые часы, подсвечники и торшеры тогда были в моде.
Экспозиция архивных фотографий завода «Красный гвоздильщик»
Оборудование цеха, Магазинер, 1931 год
Бронза Шопена и советские гвозди
Все последующие производства были намного более утилитарными. Предприятия под разными названиями выпускали болты, винты, гвозди, проволоку, металлические канаты, стальной прокат и другую подобную продукцию со второй половины XIX по конец XX века. Последним воплощением промышленного духа здесь стало ООО «Сталепрокатный завод», созданное в 90-х и переставшее существовать к 2007 году.
Что касается «Красного гвоздильщика» — это название появилось на карте Петрограда в 1922-м. Позже, во время первой пятилетки, производство сильно перестроили. На территории возвели электростанцию и несколько новых цехов, в том числе канатный с водонапорной башней.
Почему конструктивизм — это красиво?
Признаемся, что авангардная архитектура 20-х и начала 30-х годов еще не стала визитной карточкой Петербурга. И для горожан, и для туристов это чаще всего непривычная красота, требующая особого взгляда. Несколько подсказок тем, кто готов открыть для себя эстетику конструктивизма.
Обращайте внимание на геометрические формы, из которых составлено здание
Необычные очертания и сочетания, ритм расположения, контраст между трехмерными фигурами разных типов и размеров — это те инструменты, с помощью которых конструктивисты «делали красиво».
Например, если когда-то это был завод с круговыми конвейерами, то фасады будут следовать за очертаниями производства. Архитектор обязательно старался показать, что именно происходит внутри.
Отмечайте, как функция здания выражена в его форме
Приглядитесь к тому, как сочетаются плоскости стен и поверхности остекления
При полном отсутствии декора окна — важное выразительное средство, которое конструктивисты охотно использовали. Они становились дополнительными геометрическими элементами и придавали зданию динамичность.
Конструктивизм — это не только архитектурное течение, но и часть истории. Того времени, когда прогрессивным считалось не готовить дома, а идти за обедом на гигантскую фабрику-кухню. Когда в передовых жилмассивах планировали квартиры без ванных комнат: предполагалось, что правильнее мыться в общественной бане на несколько тысяч человек.
Ищите приметы нового быта
Композиция здания, предложенная Черниховым, строилась на контрасте вертикального и горизонтального, массивного и легкого. Приземистый Канатный цех протянулся вдоль 25-й линии. На его фасаде чередовались прямоугольные железобетонные пилоны и широкие промышленные окна. На крыше этому ритму вторили поперечные фонари верхнего света. С узкой стороны здания архитектор расположил асимметричную комбинацию объемов разной высоты с большими плоскостями остекления.
План торцового фасада Канатного цеха с водонапорной башней завода «Красный гвоздильщик»
Компромиссный цех и идеальная башня
Водонапорная башня на углу 25-й линии и Масляного канала была задумана лаконичной, максимально обобщенной формы. Парящий цилиндр резервуара одним боком соединялся с узким высоким параллелепипедом основной части строения и опирался на него.
Но главный акцент был сделан на длинные стойки, поддерживающие бак с другой стороны. Здесь архитектор словно убрал часть здания — чтобы показать, как работает его конструкция, и сделать все сооружение более легким, устремленным вверх. Остекление следовало за геометрией, подчеркивая вертикаль башни и округлость резервуара.
Но главный акцент был сделан на длинные стойки, поддерживающие бак с другой стороны. Здесь архитектор словно убрал часть здания — чтобы показать, как работает его конструкция, и сделать все сооружение более легким, устремленным вверх. Остекление следовало за геометрией, подчеркивая вертикаль башни и округлость резервуара.
Так произошло и с Канатным цехом. Архитектор Фельгер и инженер Сахновский упростили здание, заменили поперечные фонари верхнего света одним продольным, добавили несвойственный авангарду фронтон. Они сохранили структуру, задуманную автором, но назвать построенное в 1930–1931 годах «100-процентным Черниховым» все-таки не получится.
Кроме того, здание было сильно повреждено во время Великой Отечественной войны. При восстановлении надстроили торцевые фасады и заложили большую часть оконных проемов со стороны Масляного канала.
Кроме того, здание было сильно повреждено во время Великой Отечественной войны. При восстановлении надстроили торцевые фасады и заложили большую часть оконных проемов со стороны Масляного канала.
Надо сказать, что большинство ленинградских проектов Чернихова, включая Канатный цех, существовали в нескольких версиях. Архитектор, разумеется, создавал чертеж, по которому здание полагалось строить. Но, сверх того, всегда отрисовывал идеальную версию — архитектурную графику в духе своих знаменитых фантазий. А ближе к строительству неизбежно наступал момент, когда коллеги дорабатывали проект Чернихова: добавляли утилитарности, убавляли конструктивизма.
Учитывая все эти изменения, еще большую ценность обрела водонапорная башня — единственное в Петербурге сооружение, изначально возведенное согласно замыслу Чернихова и не подвергавшееся переделкам. В 2001 году ее значение впервые было признано официально. КГИОП включил весь ансамбль под названием «Канатный цех с водонапорной башней завода «Красный гвоздильщик» в «Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность». А в 2014 цех и башня вошли в перечень объектов культурного наследия регионального значения.
После того, как в нулевых годах сталелитейный завод окончательно перестал функционировать, здание Канатного цеха постепенно разрушалось. Долгое время оно стояло заброшенным и обветшало настолько, что находиться в нем стало опасно для жизни. В 2021 году к его реставрации и приспособлению под современное использование — в качестве офисно-делового центра — приступил холдинг Setl Group, занимающийся строительством в этой части Васильевского острова. Потребовалось почти три года и около 3 млрд рублей собственных средств компании, чтобы вернуть достопримечательность в городское пространство.
Время, деньги
и шлакобетон
и шлакобетон
«Нам здание досталось в удручающем состоянии, — признался Владислав Шипунов, руководитель дирекции специальных проектов холдинга. — Основной сложностью при реставрации оказались стены — монолитный шлакобетон, которым они были заполнены, местами разрушился, и пришлось разработать метод для его реставрации».
Некачественные строительные материалы — известная проблема ленинградского конструктивизма 20-х и начала 30-х годов. Идейно тогдашние архитекторы были, конечно, в авангарде, но вот воплощались проекты в не самом лучшем шлако- и железобетоне. В итоге восстанавливать их шедевры бывает намного сложнее, чем, к примеру, реставрировать доходные дома.
В случае Канатного цеха пришлось делать так называемую вычинку: удалять разрушенные части стены и заменять их на новые, но из материала, соответствующего оригинальному. В башне потребовалось оголить пришедшую в негодность арматуру, чтобы укрепить ее современным металлом, в потом заново «замоноличить». Также пришлось реставрировать конструктив железобетона.
Сложные и дорогие работы завершились к концу 2023 года. Башня Чернихова больше не напоминает декорацию к фильму о постапокалипсисе и высится над Масляным каналом во всей своей слегка инопланетной красе. Подниматься сюда теперь можно не только по металлической лестнице, как прежде, но и на удобном лифте.
Сохраненная история и полезная современность
Внутреннее пространство цеха разделили на три этажа, однако его центральную часть оставили свободной. Получившийся широкий атриум, по замыслу реставраторов, даст посетителям прочувствовать объем и масштаб бывшего промышленного здания. Открытое пространство, заполненное воздухом и светом, выражает исходную идею Якова Чернихова.
Воссоздан исторический фасад Канатного цеха, протянувшийся вдоль 25-й линии. Здесь сохранено изначальное архитектурное решение Чернихова, включая расположение, форму и размер окон, а также их дробное остекление. Крыше вернули продольный световой фонарь во всю длину здания.
Выставка будет открыта по четвергам и пятницам с 16:00 до 20:00, а по субботам и воскресеньям — с 12:00 до 16:00. Осмотр возможен только в составе организованной экскурсионной группы по бесплатным билетам, оформленным на странице выставки.
С 4 июля по 4 августа в Канатном цехе с водонапорной башней на 25-й линии В.О., д. 6, к. 1 проходит выставка «Фильтр времени», посвященная его истории. Ее гости могут осмотреть отреставрированное здание и погрузиться в его историю: здесь она показана через призму восприятия простых людей, которые работали на заводе. Фотографии рабочих будней предприятия будут показаны широкой публике впервые.
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Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены ООО «Сэтл Групп», автор фото - Сергей Ермохин
Другие источники фотографий и иллюстраций: Istock, wikipedia.org, pastvu.ru
Дизайнер: Анастасия Гализина
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены ООО «Сэтл Групп», автор фото - Сергей Ермохин
Другие источники фотографий и иллюстраций: Istock, wikipedia.org, pastvu.ru
Дизайнер: Анастасия Гализина
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