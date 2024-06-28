Почему конструктивизм — это красиво?

Признаемся, что авангардная архитектура 20-х и начала 30-х годов еще не стала визитной карточкой Петербурга. И для горожан, и для туристов это чаще всего непривычная красота, требующая особого взгляда. Несколько подсказок тем, кто готов открыть для себя эстетику конструктивизма.

Обращайте внимание на геометрические формы, из которых составлено здание

Необычные очертания и сочетания, ритм расположения, контраст между трехмерными фигурами разных типов и размеров — это те инструменты, с помощью которых конструктивисты «делали красиво».

Например, если когда-то это был завод с круговыми конвейерами, то фасады будут следовать за очертаниями производства. Архитектор обязательно старался показать, что именно происходит внутри.

Отмечайте, как функция здания выражена в его форме

Приглядитесь к тому, как сочетаются плоскости стен и поверхности остекления

При полном отсутствии декора окна — важное выразительное средство, которое конструктивисты охотно использовали. Они становились дополнительными геометрическими элементами и придавали зданию динамичность.

Конструктивизм — это не только архитектурное течение, но и часть истории. Того времени, когда прогрессивным считалось не готовить дома, а идти за обедом на гигантскую фабрику-кухню. Когда в передовых жилмассивах планировали квартиры без ванных комнат: предполагалось, что правильнее мыться в общественной бане на несколько тысяч человек.