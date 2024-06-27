7 интересных фактов о Новоорловском заказнике
Большой зеленый сосед
Лес в городе — настоящая ценность: это и чистый воздух, и отличный отдых. Одна из крупнейших зеленых зон на севере Петербурга — молодой Новоорловский заказник. В нашем материале мы расскажем то, что вы наверняка не знали о нем. А еще — как поселиться рядом с ним.
Тяните влево
Зеленый покров заказника сравнительно молод
В Новоорловском заказнике растет смешанный лес
В 1955 году территория получила статус лесопарка, а с 2015 года стала заказником
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Здесь нет крупных животных
На территории есть заброшенная ветка промышленной железной дороги
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Рядом с заказником — всего в 3 минутах ходьбы — можно поселиться
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Когда-то на этом месте располагался Орловский лес — владение графа с тройной фамилией Орлов-Денисов-Никитин
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У нового проекта от застройщика Setl Group необычное название. Бионика — это наука о том, как совместить современные технологии и устройство окружающего мира. Она вдохновляет человека на создание инновационных решений, заимствованных у самой природы. Идея Ж К «Бионика Заповедная» — гармонично совместить естественность и современные технологии строительства. Результатом станет принципиально новое жизненное пространство: спокойное, комфортное и эргономичное.
Наука жить в гармонии
В среднем поездка на машине до центра Петербурга займет час.
Жилой комплекс расположен в престижном Приморском районе. О его транспортной доступности можно судить по времени в пути на автомобиле:
Точка на карте
В 2028 году после завершения строительства первой очереди комплекса будет введен в эксплуатацию Орлово-Денисовский проспект. Он соединит Суздальское шоссе и Шуваловский проспект, улучшив транспортное сообщение в районе.
Дома будут расположены прямо напротив Новоорловского заказника, где можно каждый день заниматься бегом и наслаждаться лесными прогулками. А шесть водоемов поблизости, в числе которых — Суздальские озера, Шуваловский карьер и река Каменка, позволят освоить вейкборд, вейксерф, просто позагорать на песчаном пляже или устроить барбекю.
Также мы оценили дорогу до популярных мест отдыха:
выезд на КАД — около 10 минут
Пляж «Ласковый» — 30 минут
«Охта-Парк» — 45 минут
Елагин остров — около 45 минут
дорога до ЗСД — примерно 15 минут
метро «Проспект Просвещения» и «Озерки» — около 10–15 минут
метро «Комендантский проспект» — примерно 20 минут
Первая очередь проекта, продажа квартир в которой уже открыта, состоит из четырех корпусов. У одного из домов жителей и гостей будет встречать фонтан «Бионика»: оригинальная композиция из стали с растительным мотивом и чашей из белой гальки символизирует единство природных материалов — воды, камня и металла. Она напоминает о главной идее проекта — гармоничный союз технологий и естественной среды.

Попасть на территорию можно будет через единые входные группы в авторском стиле. Их украшением станут комфортные зоны ожидания для гостей с креслами и книжными полками для чтения и обмена книгами.

Пройдя через холл, жители окажутся в закрытых дворах-патио, где не будет посторонних. Сердце проекта — всесезонный «Заповедный парк», размеры которого впечатляют: 23 000 квадратных метров.

Для Setl Group уже стало стандартом оснащать жилые комплексы системой «Умный дом». В «Бионике Запаведной» она будет включать в себя автоматический сбор данных со счетчиков воды, тепла и электроэнергии, контроль внутренних датчиков, IP-домофонию, онлайн-коммуникацию с управляющей компанией. В корпусах установят многоступенчатую систему очистки водопроводной воды.

Проектом предусмотрен отапливаемый подземный паркинг со станцией «пит-стоп», где можно будет подкачать спустившееся колесо или почистить салон автомобиля.
ЖК «Бионика Заповедная»
Главное о проекте
Квартал: 12 зданий
Высота домов: 12 этажей
Квартирография: от студий
до трехкомнатных
Планировки: классические и евро
Отделка: есть
«Заповедный парк»: 23 000 кв. м
Сдача I очереди: III квартал 2026 г.
Шаговая доступность: что в квартале и рядом с ним
«Бионика Заповедная» строится в квартале со сложившейся застройкой. Это несомненный плюс: в округе уже есть необходимые для жизни сервисы. Но проект обретет и собственную функциональную инфраструктуру. Ее перечень определили после анализа локации.

Так, рядом с домами построят детский сад с бассейном на 350 мест и школу с двумя бассейнами и стадионом на 825 учеников.

Медицинскую помощь жители будут получать в офисе врачей общей практики.
Для общения в «Бионике Заповедной» создадут комьюнити-центр. Здесь получится с пользой провести время, не покидая квартала. Уже известно, что в здании разместятся детский клуб, студия творчества и фитнеса, а также коворкинг, где можно будет выпить кофе, провести встречу или поработать за ноутбуком.

Часть территории жилого комплекса займет спортивный кластер: разработанная по стандартам девелопера площадка SetlSport, скейт-парк, зона настольного тенниса и тейкбола, большое игровое поле для командных игр.

Любителей шопинга наверняка порадует новый торговый комплекс в пределах квартала.
Доступный город: важные сервисы в 15 минутах от дома
Будет:
Детский сад
Школа с двумя бассейнами и стадионом
Медицинский центр
Комьюнити/детский центр
Торговый центр
Спортивный кластер
Уже есть:
Продуктовые сети
Магазины косметики и бытовой химии
Школа, детский сад
Аптека
Кафе/ресторан
Пункт выдачи заказов
Спорт/фитнес
Салон красоты
Зоотовары
Тема бионики нашла отражение и в дизайне. Акцентным элементом центрального корпуса станет латинская буква «V»: Vita значит «жизнь».

Фасадам придадут природные оттенки: светлую гамму серого и бежевого тонов разбавят терракотовые вставки. Отделку разнообразит сочетание керамогранита, фиброцемента, композитных панелей и декоративных металлических элементов.
Природа в архитектуре
«Заповедный парк»
Сразу треть территории жилого комплекса займет всесезонный «Заповедный парк» — яркий пример бионического дизайна. Его украсят более 30 видов цветов, деревьев и кустарников. Впрочем, парк порадует не только пейзажными видами, но и разнообразием функциональных зон. В его пределах запланированы:
Площадь с елями:
здесь жители «Бионики» будут встречать Новый год, Рождество и другие праздники.
SetlKids («СэтлКидс»):
центральная детская площадка, разделенная на три зоны по возрастам с соответствующим игровым оборудованием. Так, для детей до 3 лет предусмотрена игровая зона с песочницей площадью 126 кв. м. Для детей 3−7 лет — «мишкина берлога», туннель внутри насыпного холма для пряток — и площадка для активных игр. Для детей от 7−12 лет — большой игровой комплекс с горкой-трубой.
«Зеленый лабиринт»:
По всей территории «Заповедного парка» установят дизайнерские перголы и удобные скамейки, где можно почитать книгу или спокойно пообщаться.
классика садово-паркового искусства подарит настоящее эстетическое удовольствие и станет еще одним местом для прогулок, игр и развлечений.
«Таинственный сад»:
идеальное место для приватных бесед, уединения, созерцания и отдыха.
«Заповедный парк» — далеко не единственная точка притяжения «Бионики». На территории квартала также разместятся оригинальные арт-объекты, фотозона «Листья» и «Игровой городок» с живым деревом.

Команда девелопера также предложила жителям новинку — «Сенсорный сад», который не только порадует глаз, но и позволит получить тактильное удовольствие. Пространство сочетает в себе природные материалы с разными фактурами: песок, галька, мульча. А еще по саду будет «протекать» «сухой ручей» из округлых мелких камней.

Закрытые дворы-патио будут оборудованы перголами и детскими площадками с тихим оборудованием для детей 0−3 года.
Двор в пейзажной стилистике
В «Бионике» — жить
Квартирографию жилого комплекса отличает большая вариативность — есть и компактные студии, и большие семейные квартиры, и эксклюзивные предложения. Высота потолков в типовых квартирах стандартная — 2,75 м, однако на последних этажах есть лоты типа HighFlat («Хай Флэт») с трехметровыми потолками.

Есть в проекте и редкие для Петербурга сити-виллы с палисадниками и высотой потолков до 3,9 метров. Они находятся на первых этажах. Настоящая находка для тех, у кого нет дачи!
Во всех квартирах будет реализован проверенный застройщиком стандарт отделки NordLine. Он представлен в двух цветовых вариантах — White («Белый») и Silver («Серебряный»). Для тех, кто хочет максимально ускорить переезд, возможна покупка квартиры с полной меблировкой. Причем девелопер предлагает для удобства клиентов два варианта комплектации — для новосела и арендатора. По условиям сервиса «Квартира с уютом. От мебели до чашки» с момента передачи ключей до въезда в новую квартиру пройдет всего месяц.
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Реклама, ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость», ИНН: 7816094750, pn.ru. Подробности предложения по телефону +7 (812) 33-55555 или на сайте pn.ru.

ЖК «Бионика Заповедная»: г. Санкт-Петербург, пр-кт Орлово-Денисовский, кад. номер ЗУ 78:34:0004270:17641. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Сэтл Развитие», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Фактические элементы благоустройства, ландшафта территории, а также материалы отделки фасада, входных групп и других мест общего пользования, квартир и других помещений строящегося жилого дома могут отличаться от указанных.


Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Иллюстрации: Adobe Stock
Фотографии предоставлены ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость»
Другие источники фотографий: Istock
Дизайнер: Соня Осколкина

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