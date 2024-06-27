Первая очередь проекта, продажа квартир в которой уже открыта, состоит из четырех корпусов. У одного из домов жителей и гостей будет встречать фонтан «Бионика»: оригинальная композиция из стали с растительным мотивом и чашей из белой гальки символизирует единство природных материалов — воды, камня и металла. Она напоминает о главной идее проекта — гармоничный союз технологий и естественной среды.



Попасть на территорию можно будет через единые входные группы в авторском стиле. Их украшением станут комфортные зоны ожидания для гостей с креслами и книжными полками для чтения и обмена книгами.



Пройдя через холл, жители окажутся в закрытых дворах-патио, где не будет посторонних. Сердце проекта — всесезонный «Заповедный парк», размеры которого впечатляют: 23 000 квадратных метров.



Для Setl Group уже стало стандартом оснащать жилые комплексы системой «Умный дом». В «Бионике Запаведной» она будет включать в себя автоматический сбор данных со счетчиков воды, тепла и электроэнергии, контроль внутренних датчиков, IP-домофонию, онлайн-коммуникацию с управляющей компанией. В корпусах установят многоступенчатую систему очистки водопроводной воды.



Проектом предусмотрен отапливаемый подземный паркинг со станцией «пит-стоп», где можно будет подкачать спустившееся колесо или почистить салон автомобиля.