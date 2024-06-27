7 интересных фактов о Новоорловском заказнике
Большой зеленый сосед
Лес в городе — настоящая ценность: это и чистый воздух, и отличный отдых. Одна из крупнейших зеленых зон на севере Петербурга — молодой Новоорловский заказник. В нашем материале мы расскажем то, что вы наверняка не знали о нем. А еще — как поселиться рядом с ним.
Тяните влево
Когда-то на этом месте располагался Орловский лес — владение графа с тройной фамилией Орлов-Денисов-Никитин
Здесь были его охотничьи угодья. Приближенные к императорскому двору вельможи начали получать эти живописные земли в окрестностях Петербурга при Елизавете и Екатерине II.
И даже в начале XX века территория будущего заказника была еще почти целиком покрыта лесом. На ней также встречались сенокосы и пастбища. А вот в середине прошлого столетия зеленый массив, увы, практически полностью вырубили.
И даже в начале XX века территория будущего заказника была еще почти целиком покрыта лесом. На ней также встречались сенокосы и пастбища. А вот в середине прошлого столетия зеленый массив, увы, практически полностью вырубили.
В 1955 году территория получила статус лесопарка, а с 2015 года стала заказником
Таким образом, это одна из самых молодых особо охраняемых природных зон в Петербурге. Ее площадь почти 140 га. Среди задач создания заказника — сохранение и восстановление «биологического и ландшафтного разнообразия». В границах памятника природы запрещено строительство и проведение массовых мероприятий.
Экотропы здесь нет, зато много тропинок и широких дорожек. Места хватит всем: и пешим туристам, и велосипедистам, и семьям с колясками.
Экотропы здесь нет, зато много тропинок и широких дорожек. Места хватит всем: и пешим туристам, и велосипедистам, и семьям с колясками.
Зеленый покров заказника сравнительно молод
Например, средний возраст сосен составляет 50–60 лет. Деревьев старше 80 лет здесь нет. Это связано с массовыми вырубками середины XX века. Сейчас биологическое разнообразие постепенно восстанавливается.
В Новоорловском заказнике растет смешанный лес
В основном это сосны и березы, однако можно встретить и рябину, осину, клен, посадки дуба. По берегам Каменки живописно растут черная ольха, белая и ломкая ивы.
Но самое главное здесь — настоящий лесной воздух: влажный и с таким узнаваемым запахом. За пару часов прогулки по тропинкам Новоорловского заказника можно насобирать грибов или просто побыть наедине с природой, отдохнув от ритма мегаполиса.
Но самое главное здесь — настоящий лесной воздух: влажный и с таким узнаваемым запахом. За пару часов прогулки по тропинкам Новоорловского заказника можно насобирать грибов или просто побыть наедине с природой, отдохнув от ритма мегаполиса.
Здесь нет крупных животных
Встреча с лосем или волком вряд ли произойдет. Однако на территории заказника насчитывается 14 видов небольших млекопитающих, характерных для города.
А еще здесь обитают 76 видов птиц, включая перелетных. Например, певчий дрозд, который славится своими потрясающими трелями. Так что, гуляя по лесным тропинкам, обязательно прислушайтесь!
А еще здесь обитают 76 видов птиц, включая перелетных. Например, певчий дрозд, который славится своими потрясающими трелями. Так что, гуляя по лесным тропинкам, обязательно прислушайтесь!
На территории есть заброшенная ветка промышленной железной дороги
Ее построили в 20–30-х годах прошлого века для аэродрома и предприятий в Приморском районе. Также по заказнику пролегает Заповедная улица, где ходит общественный транспорт и ездят автомобили. Она делит зеленую зону на две части: северную и южную. Последняя считается более «дикой».
Рядом с заказником — всего в 3 минутах ходьбы — можно поселиться
Такая возможность есть благодаря строительству жилого комплекса «Бионика Заповедная». Каждый житель нового квартала обретет здесь не просто квартиру, а собственное заповедное место. Об этом и других преимуществах такого выбора мы расскажем более подробно.
У нового проекта от застройщика Setl Group необычное название. Бионика — это наука о том, как совместить современные технологии и устройство окружающего мира. Она вдохновляет человека на создание инновационных решений, заимствованных у самой природы. Идея Ж К «Бионика Заповедная» — гармонично совместить естественность и современные технологии строительства. Результатом станет принципиально новое жизненное пространство: спокойное, комфортное и эргономичное.
Наука жить в гармонии
В среднем поездка на машине до центра Петербурга займет час.
Жилой комплекс расположен в престижном Приморском районе. О его транспортной доступности можно судить по времени в пути на автомобиле:
Точка на карте
В 2028 году после завершения строительства первой очереди комплекса будет введен в эксплуатацию Орлово-Денисовский проспект. Он соединит Суздальское шоссе и Шуваловский проспект, улучшив транспортное сообщение в районе.
Дома будут расположены прямо напротив Новоорловского заказника, где можно каждый день заниматься бегом и наслаждаться лесными прогулками. А шесть водоемов поблизости, в числе которых — Суздальские озера, Шуваловский карьер и река Каменка, позволят освоить вейкборд, вейксерф, просто позагорать на песчаном пляже или устроить барбекю.
Также мы оценили дорогу до популярных мест отдыха:
выезд на КАД — около 10 минут
Пляж «Ласковый» — 30 минут
«Охта-Парк» — 45 минут
Елагин остров — около 45 минут
дорога до ЗСД — примерно 15 минут
метро «Проспект Просвещения» и «Озерки» — около 10–15 минут
метро «Комендантский проспект» — примерно 20 минут
Первая очередь проекта, продажа квартир в которой уже открыта, состоит из четырех корпусов. У одного из домов жителей и гостей будет встречать фонтан «Бионика»: оригинальная композиция из стали с растительным мотивом и чашей из белой гальки символизирует единство природных материалов — воды, камня и металла. Она напоминает о главной идее проекта — гармоничный союз технологий и естественной среды.
Попасть на территорию можно будет через единые входные группы в авторском стиле. Их украшением станут комфортные зоны ожидания для гостей с креслами и книжными полками для чтения и обмена книгами.
Пройдя через холл, жители окажутся в закрытых дворах-патио, где не будет посторонних. Сердце проекта — всесезонный «Заповедный парк», размеры которого впечатляют: 23 000 квадратных метров.
Для Setl Group уже стало стандартом оснащать жилые комплексы системой «Умный дом». В «Бионике Запаведной» она будет включать в себя автоматический сбор данных со счетчиков воды, тепла и электроэнергии, контроль внутренних датчиков, IP-домофонию, онлайн-коммуникацию с управляющей компанией. В корпусах установят многоступенчатую систему очистки водопроводной воды.
Проектом предусмотрен отапливаемый подземный паркинг со станцией «пит-стоп», где можно будет подкачать спустившееся колесо или почистить салон автомобиля.
Попасть на территорию можно будет через единые входные группы в авторском стиле. Их украшением станут комфортные зоны ожидания для гостей с креслами и книжными полками для чтения и обмена книгами.
Пройдя через холл, жители окажутся в закрытых дворах-патио, где не будет посторонних. Сердце проекта — всесезонный «Заповедный парк», размеры которого впечатляют: 23 000 квадратных метров.
Для Setl Group уже стало стандартом оснащать жилые комплексы системой «Умный дом». В «Бионике Запаведной» она будет включать в себя автоматический сбор данных со счетчиков воды, тепла и электроэнергии, контроль внутренних датчиков, IP-домофонию, онлайн-коммуникацию с управляющей компанией. В корпусах установят многоступенчатую систему очистки водопроводной воды.
Проектом предусмотрен отапливаемый подземный паркинг со станцией «пит-стоп», где можно будет подкачать спустившееся колесо или почистить салон автомобиля.
ЖК «Бионика Заповедная»
Главное о проекте
Квартал: 12 зданий
Высота домов: 12 этажей
Квартирография: от студий
до трехкомнатных
до трехкомнатных
Планировки: классические и евро
Отделка: есть
«Заповедный парк»: 23 000 кв. м
Сдача I очереди: III квартал 2026 г.
Шаговая доступность: что в квартале и рядом с ним
«Бионика Заповедная» строится в квартале со сложившейся застройкой. Это несомненный плюс: в округе уже есть необходимые для жизни сервисы. Но проект обретет и собственную функциональную инфраструктуру. Ее перечень определили после анализа локации.
Так, рядом с домами построят детский сад с бассейном на 350 мест и школу с двумя бассейнами и стадионом на 825 учеников.
Медицинскую помощь жители будут получать в офисе врачей общей практики.
Так, рядом с домами построят детский сад с бассейном на 350 мест и школу с двумя бассейнами и стадионом на 825 учеников.
Медицинскую помощь жители будут получать в офисе врачей общей практики.
Для общения в «Бионике Заповедной» создадут комьюнити-центр. Здесь получится с пользой провести время, не покидая квартала. Уже известно, что в здании разместятся детский клуб, студия творчества и фитнеса, а также коворкинг, где можно будет выпить кофе, провести встречу или поработать за ноутбуком.
Часть территории жилого комплекса займет спортивный кластер: разработанная по стандартам девелопера площадка SetlSport, скейт-парк, зона настольного тенниса и тейкбола, большое игровое поле для командных игр.
Любителей шопинга наверняка порадует новый торговый комплекс в пределах квартала.
Часть территории жилого комплекса займет спортивный кластер: разработанная по стандартам девелопера площадка SetlSport, скейт-парк, зона настольного тенниса и тейкбола, большое игровое поле для командных игр.
Любителей шопинга наверняка порадует новый торговый комплекс в пределах квартала.
Доступный город: важные сервисы в 15 минутах от дома
Будет:
Детский сад
Школа с двумя бассейнами и стадионом
Медицинский центр
Комьюнити/детский центр
Торговый центр
Спортивный кластер
Уже есть:
Продуктовые сети
Магазины косметики и бытовой химии
Школа, детский сад
Аптека
Кафе/ресторан
Пункт выдачи заказов
Спорт/фитнес
Салон красоты
Зоотовары
Тема бионики нашла отражение и в дизайне. Акцентным элементом центрального корпуса станет латинская буква «V»: Vita значит «жизнь».
Фасадам придадут природные оттенки: светлую гамму серого и бежевого тонов разбавят терракотовые вставки. Отделку разнообразит сочетание керамогранита, фиброцемента, композитных панелей и декоративных металлических элементов.
Фасадам придадут природные оттенки: светлую гамму серого и бежевого тонов разбавят терракотовые вставки. Отделку разнообразит сочетание керамогранита, фиброцемента, композитных панелей и декоративных металлических элементов.
Природа в архитектуре
«Заповедный парк»
Сразу треть территории жилого комплекса займет всесезонный «Заповедный парк» — яркий пример бионического дизайна. Его украсят более 30 видов цветов, деревьев и кустарников. Впрочем, парк порадует не только пейзажными видами, но и разнообразием функциональных зон. В его пределах запланированы:
Площадь с елями:
здесь жители «Бионики» будут встречать Новый год, Рождество и другие праздники.
SetlKids («СэтлКидс»):
центральная детская площадка, разделенная на три зоны по возрастам с соответствующим игровым оборудованием. Так, для детей до 3 лет предусмотрена игровая зона с песочницей площадью 126 кв. м. Для детей 3−7 лет — «мишкина берлога», туннель внутри насыпного холма для пряток — и площадка для активных игр. Для детей от 7−12 лет — большой игровой комплекс с горкой-трубой.
«Зеленый лабиринт»:
По всей территории «Заповедного парка» установят дизайнерские перголы и удобные скамейки, где можно почитать книгу или спокойно пообщаться.
классика садово-паркового искусства подарит настоящее эстетическое удовольствие и станет еще одним местом для прогулок, игр и развлечений.
«Таинственный сад»:
идеальное место для приватных бесед, уединения, созерцания и отдыха.
«Заповедный парк» — далеко не единственная точка притяжения «Бионики». На территории квартала также разместятся оригинальные арт-объекты, фотозона «Листья» и «Игровой городок» с живым деревом.
Команда девелопера также предложила жителям новинку — «Сенсорный сад», который не только порадует глаз, но и позволит получить тактильное удовольствие. Пространство сочетает в себе природные материалы с разными фактурами: песок, галька, мульча. А еще по саду будет «протекать» «сухой ручей» из округлых мелких камней.
Закрытые дворы-патио будут оборудованы перголами и детскими площадками с тихим оборудованием для детей 0−3 года.
Команда девелопера также предложила жителям новинку — «Сенсорный сад», который не только порадует глаз, но и позволит получить тактильное удовольствие. Пространство сочетает в себе природные материалы с разными фактурами: песок, галька, мульча. А еще по саду будет «протекать» «сухой ручей» из округлых мелких камней.
Закрытые дворы-патио будут оборудованы перголами и детскими площадками с тихим оборудованием для детей 0−3 года.
Двор в пейзажной стилистике
В «Бионике» — жить
Квартирографию жилого комплекса отличает большая вариативность — есть и компактные студии, и большие семейные квартиры, и эксклюзивные предложения. Высота потолков в типовых квартирах стандартная — 2,75 м, однако на последних этажах есть лоты типа HighFlat («Хай Флэт») с трехметровыми потолками.
Есть в проекте и редкие для Петербурга сити-виллы с палисадниками и высотой потолков до 3,9 метров. Они находятся на первых этажах. Настоящая находка для тех, у кого нет дачи!
Есть в проекте и редкие для Петербурга сити-виллы с палисадниками и высотой потолков до 3,9 метров. Они находятся на первых этажах. Настоящая находка для тех, у кого нет дачи!
Во всех квартирах будет реализован проверенный застройщиком стандарт отделки NordLine. Он представлен в двух цветовых вариантах — White («Белый») и Silver («Серебряный»). Для тех, кто хочет максимально ускорить переезд, возможна покупка квартиры с полной меблировкой. Причем девелопер предлагает для удобства клиентов два варианта комплектации — для новосела и арендатора. По условиям сервиса «Квартира с уютом. От мебели до чашки» с момента передачи ключей до въезда в новую квартиру пройдет всего месяц.
Реклама, ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость», ИНН: 7816094750, pn.ru. Подробности предложения по телефону +7 (812) 33-55555 или на сайте pn.ru.
ЖК «Бионика Заповедная»: г. Санкт-Петербург, пр-кт Орлово-Денисовский, кад. номер ЗУ 78:34:0004270:17641. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Сэтл Развитие», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
Фактические элементы благоустройства, ландшафта территории, а также материалы отделки фасада, входных групп и других мест общего пользования, квартир и других помещений строящегося жилого дома могут отличаться от указанных.
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Иллюстрации: Adobe Stock
Фотографии предоставлены ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость»
Другие источники фотографий: Istock
Дизайнер: Соня Осколкина
ЖК «Бионика Заповедная»: г. Санкт-Петербург, пр-кт Орлово-Денисовский, кад. номер ЗУ 78:34:0004270:17641. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Сэтл Развитие», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
Фактические элементы благоустройства, ландшафта территории, а также материалы отделки фасада, входных групп и других мест общего пользования, квартир и других помещений строящегося жилого дома могут отличаться от указанных.
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Иллюстрации: Adobe Stock
Фотографии предоставлены ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость»
Другие источники фотографий: Istock
Дизайнер: Соня Осколкина
Спецпроекты «Фонтанки.ру»
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