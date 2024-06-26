Безналичная оплата для любого бизнеса

«СДМ-Банк предлагает различные варианты подключения. Во-первых, интеграция с кассовыми системами: наш эквайринг легко подключается к популярным кассовым решениям для оплаты картой и QR-кодами. Во-вторых, интернет-экваринг, который позволяет принимать платежи онлайн через веб-интерфейсы. Наконец, оплата по QR-коду или NFC, для которой нужен только смартфон, что упрощает процесс для клиентов. Мы развиваем весь спектр решений, способствующий развитию вашего бизнеса с минимальными усилиями для подключения и использования»