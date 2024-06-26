Удобный эквайринг, легкое подключение
Безналичная оплата для любого бизнеса
Клиенты любого бизнеса все чаще выбирают расплачиваться картами или бесконтактно – по QR-коду или NFC. А чтобы такая оплата прошла быстро, бизнесу нужно позаботиться об эквайринге — надежном, легком
в подключении, с лучшими условиями обслуживания.
в подключении, с лучшими условиями обслуживания.
Почему стоит обратить внимание на предложение СДМ-банка?
Оборудование для работы установят или заменят бесплатно. Также легко будет получать отчеты и статистику: всего в два клика, что позволит контролировать все операции без лишних усилий.
Договор также можно подписать онлайн
Подробную консультацию можно получить по телефону или в офисе
Поддержка клиентов — круглосуточно, 7 дней в неделю
Заявки принимают на сайте — это быстро и удобно
Подключение — всего 1 рабочий день
Гибкие тарифные планы* для любых видов бизнеса
Средства зачисляются день в день
«СДМ-Банк предлагает различные варианты подключения. Во-первых, интеграция с кассовыми системами: наш эквайринг легко подключается к популярным кассовым решениям для оплаты картой и QR-кодами. Во-вторых, интернет-экваринг, который позволяет принимать платежи онлайн через веб-интерфейсы. Наконец, оплата по QR-коду или NFC, для которой нужен только смартфон, что упрощает процесс для клиентов. Мы развиваем весь спектр решений, способствующий развитию вашего бизнеса с минимальными усилиями для подключения и использования»
Светлана Саюнова, директор дополнительного офиса СДМ-банка в Санкт-Петербурге.
*ознакомиться с тарифами можно на сайте Банка. Тарифный план зависит от выбранного типа эквайринга и ежемесячного оборота торговой точки.
Реклама, ПАО «СДМ-Банк», ОГРН 1027739296584, ИНН 7733043350 Генеральная лицензия Банка России № 1637
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены ПАО «СДМ-Банк»
Прочие источники фотографий и иллюстраций: Istock
Дизайнер: Анастасия Гализина
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены ПАО «СДМ-Банк»
Прочие источники фотографий и иллюстраций: Istock
Дизайнер: Анастасия Гализина
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