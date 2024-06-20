Что такое

«Серия плюс»?

Независимо от того, выберут ли будущие новоселы жизнь на острове или на большой земле Петербурга, в кварталах «Шкиперский 19» и «Лермонтовский 54» они будут чувствовать себя одинаково комфортно. Оба проекта принадлежат линейке ПИК «Серия плюс», в которой воплощены лучшие архитектурные и функциональные решения девелопера. Выбор самых удобных и развитых районов — один из признаков этого формата, о чем мы писали выше. Чем еще отличаются проекты «Серии плюс»?

Индивидуальная архитектура

У каждого квартала уникальный облик. Здания выглядят монументально и в то же время лаконично — их прямоугольные объемы аккуратно встраиваются в архитектурный контекст места. Выразительности фасадам придают невесомые прозрачные ограждения открытых балконов или динамичное чередование застекленных; террасы на верхних этажах или патио на первых. Последние предусмотрены, например, для нескольких квартир проекта «Лермонтовский 54». Каждый приватный дворик окружат живой изгородью и аккуратным забором. Здесь можно будет поставить столик и кресла, чтобы отдыхать на свежем воздухе.

Приватные дворы



Во дворах проектов девелопер разбивает небольшие парки, где приятно отдохнуть после работы или зарядиться энергией перед новым днем, почитать в тени или позаниматься йогой. Пространство организуется так, чтобы нашлось удобное место для разных занятий: спокойного созерцания и игр с детьми, работы за ноутбуком и бесед с соседями.



Дизайнерские лобби

В домах «Серии плюс» предусмотрены лобби, выполненные по специальному дизайн-проекту. Их отличают высокие потолки, стеклянные двери и вход на уровне земли. Для гостей и курьеров устроена удобная зона ожидания. В большинстве лобби есть помещения, где можно оставлять коляски, велосипеды и самокаты. Домашних любимцев ждут лапомойки: хозяева смогут не только привести собак в порядок после прогулки, но и помыть целиком.

Современные паркинги

Они располагаются на подземных этажах домов «Серии плюс», куда можно спуститься на лифте. Безопасность здесь обеспечивают надежные системы вентиляции и пожаротушения, а также круглосуточное видеонаблюдение. На этом же уровне девелопер предлагает жильцам индивидуальные кладовые, где можно хранить спортивный инвентарь, сезонные и крупные вещи. В паркинге квартала «Лермонтовский 54» дополнительно будут устроены парковочные места для электромобилей, а к инфраструктуре добавят усилители сотового сигнала.

Функциональные квартиры

Для линейки ПИК «Серия плюс» нормой стали высокие потолки и большие окна в пол — пространство становится больше и светлее. Разнообразные и продуманные планировки создаются так, чтобы квадратные метры использовались максимально эффективно. В квартирах, например, отсутствуют длинные коридоры, благодаря чему увеличивается площадь жилых комнат. В обоих петербургских проектах можно найти квартиры с кухнями-гостиными, двумя санузлами, гардеробными, постирочными и мастер-спальнями, у которых есть собственные ванные. А в «Лермонтовском 54» имеется довольно необычное предложение — ванные с окном в пол, которые смотрят на личную террасу.

Предчистовая отделка