Материк
остров?
Где поселиться, если хочется жить в центральных районах Петербурга
Историческая часть города привлекает красотой, уникальной атмосферой и статусом. И, разумеется, — комфортной средой. Здесь не нужно ждать, пока откроется станция метро или появится первая поликлиника: все необходимое уже готово.
Но перед каждым, кто выбирает жилье в исторической части города, неизбежно встает вопрос: что предпочесть — материковый Петербург или один из его знаковых островов? Предлагаем разобраться на примере двух жилых кварталов, которые возводит компания ПИК. Один из них в Василеостровском районе, другой — в Адмиралтейском.
Тихая гавань у залива
Проект «Шкиперский 19»* строится на «старой земле» Васильевского острова — неподалеку от Галерной гавани, одного из мест, где начинался Петербург. Здесь до сих пор живет память о его основателе и первом архитекторе: искусственный водоем для гребного флота начали создавать по указу Петра I в 1721 году, а проектировал его Доменико Трезини. Если прогуляться вдоль Шкиперского канала до залива, можно посмотреть на более привычный формат его творчества — здания кроншпицев (сторожевых башен, защищавшие когда-то вход в порт).
Гавань — особая часть Васильевского острова. Она расположена чуть в стороне от самых шумных, многолюдных и туристических улиц и наверняка понравится поклонникам спокойной и размеренной жизни. Дополнительный плюс для жителей проекта «Шкиперский 19» — близость к водной глади, по которой ходили когда-то петровские галеры, и живописному Финскому заливу.
Гавань — особая часть Васильевского острова. Она расположена чуть в стороне от самых шумных, многолюдных и туристических улиц и наверняка понравится поклонникам спокойной и размеренной жизни. Дополнительный плюс для жителей проекта «Шкиперский 19» — близость к водной глади, по которой ходили когда-то петровские галеры, и живописному Финскому заливу.
При всем сказанном из тихой Гавани удобно добираться и до знаменитых дворцов и музеев, и до модного общественного пространства на Кожевенной линии, известного своими концертами, вечеринками и выставками. От квартала «Шкиперский 19» за 20 минут можно дойти до станции метро «Приморская». Поездка на машине до Невского проспекта занимает около 15 минут, а на ЗСД автомобилисты попадут примерно за 12 минут, а к упомянутому выше общественному пространству — за 7.
В компании ПИК предполагают, что проект привлечет, прежде всего, независимых молодых специалистов, которые выбирают первую квартиру. Жить в Гавани будет удобно и студентам, которые учатся на Васильевском, ведь это настоящий образовательный центр Петербурга!
Здесь расположены ключевые вузы — от СПбГУ и Академии художеств до РАНХиГС и Горного университета. Если же вчерашний карьерист или студент захочет создать семью, ему пригодится окружающая социальная инфраструктура. Помимо воспитательных и учебных заведений, которые уже работают неподалеку, у «Шкиперского 19» будет собственный детский сад на 280 малышей, а рядом с ним — школа на 825 учеников.
На перекрестке славы и поэзии
Историческая идентичность места, где возводится квартал «Лермонтовский 54»,* несколько моложе Галерной гавани и напрямую связана со знаменитым Измайловским полком. Он был создан императрицей Анной Иоанновной в 1730 году и квартировал здесь в особой слободе с 1743-го. Поэтому от Обводного канала новый жилой проект компании ПИК отделяют желтые корпуса Измайловских провиантских магазинов (то есть складов), построенных в начале XIX века по проекту Василия Стасова.
С противоположной стороны идут многочисленные Красноармейские улицы, которые до революции назывались Ротами. Вдоль них располагались казармы, а ближе к Фонтанке, на нынешнем Троицком проспекте, стоит некогда полковой Троице-Измайловский собор авторства того же Стасова. Кстати, его ярко-голубые купола с золотыми звездами будут хорошо видны из квартир на верхних этажах проекта «Лермонтовский 54».
С противоположной стороны идут многочисленные Красноармейские улицы, которые до революции назывались Ротами. Вдоль них располагались казармы, а ближе к Фонтанке, на нынешнем Троицком проспекте, стоит некогда полковой Троице-Измайловский собор авторства того же Стасова. Кстати, его ярко-голубые купола с золотыми звездами будут хорошо видны из квартир на верхних этажах проекта «Лермонтовский 54».
Надо ли говорить, что расположение квартала ПИК откроет его жильцам свободный доступ в самое сердце Петербурга? До Московского проспекта отсюда — всего 2 минуты на машине, до Невского — 8 минут, а до площади Восстания — 12. К услугам пешеходов — станция метро «Балтийская». До нее можно дойти через Обводный за 5 минут по Ново-Петергофскому или Митрофаньевскому мосту.
К проекту «Лермонтовский 54» стоит приглядеться семейным петербуржцам, которые планируют улучшить жилищные условия, но не согласны ради этого покидать центр. Для них будет незаменима развитая инфраструктура Адмиралтейского района. Но особым аргументом за переезд в новый квартал может стать уникальная школа рядом с ним. Она откроется в 2024 году в старинном здании Николаевского кавалерийского училища, которое окончил когда-то Михаил Лермонтов.
Компания ПИК отреставрировала и реконструировала строение XIX века. При этом были бережно сохранены важные исторические детали и в то же время создано современное образовательное пространство с профильными классами, актовым и спортивным залами, библиотекой и кабинетом программирования роботов. Бывшая церковь превратилась в рекреационный зал, а зал для фехтования — в гардероб.
Также к школе пристроят бассейн — с основным зданием его соединит стеклянный атриум, внутри которого окажется полностью сохраненный исторический фасад. Рядом появится благоустроенная территория с газонами, кустарниками и деревьями, которая подойдет для прогулок и игр.
Что такое
«Серия плюс»?
«Серия плюс»?
Независимо от того, выберут ли будущие новоселы жизнь на острове или на большой земле Петербурга, в кварталах «Шкиперский 19» и «Лермонтовский 54» они будут чувствовать себя одинаково комфортно. Оба проекта принадлежат линейке ПИК «Серия плюс», в которой воплощены лучшие архитектурные и функциональные решения девелопера. Выбор самых удобных и развитых районов — один из признаков этого формата, о чем мы писали выше. Чем еще отличаются проекты «Серии плюс»?
Индивидуальная архитектура
У каждого квартала уникальный облик. Здания выглядят монументально и в то же время лаконично — их прямоугольные объемы аккуратно встраиваются в архитектурный контекст места. Выразительности фасадам придают невесомые прозрачные ограждения открытых балконов или динамичное чередование застекленных; террасы на верхних этажах или патио на первых. Последние предусмотрены, например, для нескольких квартир проекта «Лермонтовский 54». Каждый приватный дворик окружат живой изгородью и аккуратным забором. Здесь можно будет поставить столик и кресла, чтобы отдыхать на свежем воздухе.
Приватные дворы
Во дворах проектов девелопер разбивает небольшие парки, где приятно отдохнуть после работы или зарядиться энергией перед новым днем, почитать в тени или позаниматься йогой. Пространство организуется так, чтобы нашлось удобное место для разных занятий: спокойного созерцания и игр с детьми, работы за ноутбуком и бесед с соседями.
Дизайнерские лобби
В домах «Серии плюс» предусмотрены лобби, выполненные по специальному дизайн-проекту. Их отличают высокие потолки, стеклянные двери и вход на уровне земли. Для гостей и курьеров устроена удобная зона ожидания. В большинстве лобби есть помещения, где можно оставлять коляски, велосипеды и самокаты. Домашних любимцев ждут лапомойки: хозяева смогут не только привести собак в порядок после прогулки, но и помыть целиком.
Современные паркинги
Они располагаются на подземных этажах домов «Серии плюс», куда можно спуститься на лифте. Безопасность здесь обеспечивают надежные системы вентиляции и пожаротушения, а также круглосуточное видеонаблюдение. На этом же уровне девелопер предлагает жильцам индивидуальные кладовые, где можно хранить спортивный инвентарь, сезонные и крупные вещи. В паркинге квартала «Лермонтовский 54» дополнительно будут устроены парковочные места для электромобилей, а к инфраструктуре добавят усилители сотового сигнала.
Функциональные квартиры
Для линейки ПИК «Серия плюс» нормой стали высокие потолки и большие окна в пол — пространство становится больше и светлее. Разнообразные и продуманные планировки создаются так, чтобы квадратные метры использовались максимально эффективно. В квартирах, например, отсутствуют длинные коридоры, благодаря чему увеличивается площадь жилых комнат. В обоих петербургских проектах можно найти квартиры с кухнями-гостиными, двумя санузлами, гардеробными, постирочными и мастер-спальнями, у которых есть собственные ванные. А в «Лермонтовском 54» имеется довольно необычное предложение — ванные с окном в пол, которые смотрят на личную террасу.
Предчистовая отделка
Часть жилья в проектах «Лермонтовский 54» и «Шкиперский 19» будет доступна с предчистовой отделкой. В квартирах уже будут сделаны самые сложные и шумные строительные работы. Стены подготовят стены под поклейку обоев, оконные проемы — под покраску, выполнят гидроизоляцию и стяжку полов. Предусмотрена разводка систем отопления, кондиционирования, вентиляции и электричества. Покупателям останется только творческая часть ремонта: выбрать материалы, цвета и оформление.
Подбирать квартиру в «Лермонтовском 54» или «Шкиперском 19» удобно онлайн — на сайте компании ПИК. Процесс покупки расписан по шагам в личном кабинете, а если появятся вопросы, их можно отправить в чат. Помимо этого на сайте девелопера можно сразу же подать заявку на ипотеку. Статус анкеты и ход сделки будут видны в личном кабинете.
Реклама, ПАО «ПИК-специализированный застройщик», ИНН 7713011336
* ЖК «Шкиперский 19» — застройщик ООО «СЗ МОСКВОРЕЦКИЙ ДОМ», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК «Лермонтовский 54» — застройщик ООО «СЗ АЛЬМАНДИН», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены ПАО «ПИК-специализированный застройщик»
Дизайнер: Соня Осколкина
* ЖК «Шкиперский 19» — застройщик ООО «СЗ МОСКВОРЕЦКИЙ ДОМ», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК «Лермонтовский 54» — застройщик ООО «СЗ АЛЬМАНДИН», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены ПАО «ПИК-специализированный застройщик»
Дизайнер: Соня Осколкина
Спецпроекты «Фонтанки.ру»
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