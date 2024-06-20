Едем в Выборг: рыцарские бои, баталии XVIII века и развлечения для всей семьи

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— Фестивали проходят в Выборге больше 20 лет. В этот раз мы постарались объединить всех, кто увлечён военно-исторической реконструкцией, дали понять, что фестиваль, погружающий в настоящую рыцарскую историю, доступен каждому. Праздник на Анненских высотах в начале июля — это возможность ощутить, увидеть новое как для участников движения, так и для зрителей. Никакой постановки в действиях спортсменов нет. Потому что всё, что мы делаем на ристалище, — по-настоящему,