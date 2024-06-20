Едем в Выборг: рыцарские бои, баталии XVIII века и развлечения для всей семьи
Анненские укрепления в Выборге станут настоящим порталом во времена средневековых ристалищ и баталий XVIII века, в мир прекрасных дам и невероятных боев. С 4 по 6 июля в главном рыцарском городе России пройдет Слёт ИСБ России — самый масштабный фестиваль года, который устраивает Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация исторического средневекового боя России. В нём примут участие мастера из России, Китая, Сербии, Аргентины, Казахстана и Белоруссии.
За 417 лет — от первого каменного укрепления на Замковом острове до взятия этого неприступного города Петром I — Выборг повидал немало сражений. Фестиваль покажет, что через 728 лет со дня основания крепости рыцари по-прежнему живут среди нас и участвуют в турнирах. Организаторы фестиваля планируют с головой окунуть зрителей в насыщенный исторический контекст. Это место силы для тех, кто любит доспехи, стальные мечи, обожает историю и хочет наглядно показать её детям.
Главным событием рыцарских дней в Выборге станет «Битва Хоругвей» — сражение больших батальонов. В этом году организаторы уже заявляют о рекорде: в самой массовой части фестиваля примут участие 400 человек.
Но слёт — это не только бойцы, любители истории, атлеты в доспехах, но еще и реконструкторы самых разных бытовых сфер — от кузнечного мастерства до пошива одежды, от танцев до стрельбы из лука.
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— Фестивали проходят в Выборге больше 20 лет. В этот раз мы постарались объединить всех, кто увлечён военно-исторической реконструкцией, дали понять, что фестиваль, погружающий в настоящую рыцарскую историю, доступен каждому. Праздник на Анненских высотах в начале июля — это возможность ощутить, увидеть новое как для участников движения, так и для зрителей. Никакой постановки в действиях спортсменов нет. Потому что всё, что мы делаем на ристалище, — по-настоящему,
Для зрителей всех возрастов вход бесплатный!
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