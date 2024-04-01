генеральный директор СРО А «Объединение строителей СПБ

— Пригороды важны для тех людей, у которых в приоритете здоровье, комфорт, наличие лесов, рек — всего того, чего мы в силу территориальной организации Петербурга, во многом лишены, — согласился Алексей Белоусов. — Они даже готовы тратить час, чтобы добраться до работы, и полтора часа, чтобы вернуться обратно. К тому же уровень качества строительства, оснащения жилья необходимыми элементами инфраструктуры в области и городе постоянно сближается. Еще буквально лет 10 назад мы понимали, насколько разительно отличается жилье в Ленобласти: дома стояли среди полей, рядом ничего не было — ни дорог, ни детских садов, ни магазинов. А сейчас то, что раньше было для области какой-то опцией, становится нормой.

