У экспонатов расположены таблички с описанием и QR-кодом. Если его отсканировать, можно прослушать аудиорассказ. Смотрители музея помогут отыскать потайные комнаты и поведают удивительные истории о любимых персонажах. А во время экскурсии, на которую можно попасть по предварительной записи, посетители узнают еще больше интересного о сказочных жителях особняка.



После путешествия все желающие могут поделиться впечатлениями в уютном кафе на первом этаже.

