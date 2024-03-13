Перерыв на весну
Школьники, признаем честно, всегда рады отдохнуть от уроков и домашних заданий. А для родителей пауза в учебе — возможность провести время с детьми: попробовать новое, узнать интересное или просто вместе повеселиться. Предлагаем гид-подсказку, который поможет папам и мамам сделать весенние каникулы увлекательными и полезными.
Куда сходить с детьми во время каникул
Путешествие в чудеса
Особняк-Небылица
В центре Петербурга, на улице Некрасова, распахнул двери сказочный музей «Особняк-Небылица». Здесь истончается грань между реальностью и вымыслом — и это создает невероятную атмосферу волшебства. Когда-то особняк принадлежал купчихе Целибеевой. Сегодня ворота в мир сказок охраняет загадочный персонаж фон Хеленверкофф.
Над созданием масштабных декораций интерактивного музея трудилась команда профессиональных бутафоров, декораторов и художников. Современные мультимедийные технологии помогают посетителям почувствовать себя в настоящей сказке.
Каждое пространство музея посвящено определенной теме. Гости гуляют по неведомым дорожкам заснеженного леса и фотографируются в волшебном саду, ищут секретные двери и отправляются в гости к гному, разглядывают сапоги-скороходы и хрустальную туфельку Золушки.
Каждое пространство музея посвящено определенной теме. Гости гуляют по неведомым дорожкам заснеженного леса и фотографируются в волшебном саду, ищут секретные двери и отправляются в гости к гному, разглядывают сапоги-скороходы и хрустальную туфельку Золушки.
У экспонатов расположены таблички с описанием и QR-кодом. Если его отсканировать, можно прослушать аудиорассказ. Смотрители музея помогут отыскать потайные комнаты и поведают удивительные истории о любимых персонажах. А во время экскурсии, на которую можно попасть по предварительной записи, посетители узнают еще больше интересного о сказочных жителях особняка.
После путешествия все желающие могут поделиться впечатлениями в уютном кафе на первом этаже.
После путешествия все желающие могут поделиться впечатлениями в уютном кафе на первом этаже.
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Некрасова, 14б
Тел.: + 7 921 189 00 00
Сайт: небылица.рф
ВК: vk.com/nebylitsamuseum
Реклама, ООО «НЕБЫЛИЦА», ИНН: 7842200204
Тел.: + 7 921 189 00 00
Сайт: небылица.рф
ВК: vk.com/nebylitsamuseum
Реклама, ООО «НЕБЫЛИЦА», ИНН: 7842200204
Фестиваль профессий
Полезный интерактив
Выбор профессии — это увлекательно и весело! С 24 по 31 марта в пространстве VOKZAL 1853 дети смогут попробовать себя в самых разных профессиональных сферах, а помогут им в этом приглашенные специалисты и спикеры из ИТМО и ГАСУ.
Школьники узнают о профессиях телеведущего, режиссера, актера, дизайнера, архитектора, врача, полицейского, пожарного, фотографа, издателя, библиотекаря, иллюстратора, модели, агронома, программиста, повара и других — и все это в захватывающем интерактивном формате мастер-классов и лекций!
Как вырастить огурец из семечки, вырезать цветок из помидора, как позировать и крутить фуэте, как снимать кино и брать интервью — программа будет насыщенной и любопытной как для детей, так и для родителей.
Как вырастить огурец из семечки, вырезать цветок из помидора, как позировать и крутить фуэте, как снимать кино и брать интервью — программа будет насыщенной и любопытной как для детей, так и для родителей.
Адрес: Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118
Время проведения: с 24 по 31 марта 2024 года
Вход: свободный
Сайт: www.vokzal1853.ru
Реклама, ООО «Посейдон», ИНН 7811305422
Время проведения: с 24 по 31 марта 2024 года
Вход: свободный
Сайт: www.vokzal1853.ru
Реклама, ООО «Посейдон», ИНН 7811305422
Компьютерная Академия ТОП
IT-каникулы
До летних каникул осталось всего ничего: четвёртая четверть — и вот у ребёнка много свободного времени. Как занять его с пользой? Вместо поездки за город отправьте детей в Компьютерную Академию ТОП.
Летняя программа Академии рассчитана на детей от 7 до 14 лет. Ребята изнутри узнают, как работает всё то, с чем они сталкиваются каждый день, и сами научатся создавать сайты, приложения, роботов, 3D-модели, игры и многое другое.
IT-каникулы — во всех отношениях хорошая идея, и вот почему:
Сочетание развлечений и знаний
Мастер-классы учитывают интересы детей, полезная информация усваивается в игровой форме.
Профориентация
Ребёнок пробует в себя в разных направлениях и понимает, интересна ли ему сфера IT.
Новое хобби
Все дети разные, и не каждый может и хочет стать разработчиком. Но в программировании есть множество возможностей для творчества.
Новые друзья
В группе ребята заводят знакомства и осваивают soft-skills: учатся обмениваться знаниями, делиться обратной связью и работать в команде.
Практикующие преподаватели
Специалисты Академии — это действующие разработчики, которые сами пишут код и реализуют проекты для заказчиков. А кто, как не практик, может интересно рассказать про IT?
IT-каникулы — во всех отношениях хорошая идея, и вот почему:
Сочетание развлечений и знаний
Мастер-классы учитывают интересы детей, полезная информация усваивается в игровой форме.
Профориентация
Ребёнок пробует в себя в разных направлениях и понимает, интересна ли ему сфера IT.
Новое хобби
Все дети разные, и не каждый может и хочет стать разработчиком. Но в программировании есть множество возможностей для творчества.
Новые друзья
В группе ребята заводят знакомства и осваивают soft-skills: учатся обмениваться знаниями, делиться обратной связью и работать в команде.
Практикующие преподаватели
Специалисты Академии — это действующие разработчики, которые сами пишут код и реализуют проекты для заказчиков. А кто, как не практик, может интересно рассказать про IT?
Сайт: spb-top-academy.ru/?erid=2SDnjdj6wViТелефон: +7 (812) 602-66-96
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №2709 от 2 февраля 2017 года.
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Лицензия на осуществление образовательной деятельности №2709 от 2 февраля 2017 года.
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