В наши дни мобильная связь нужна не только людям, но и их жилью. Тарифы для умного дома становятся такими же привычными, как и тарифы для смартфона. Интернет требуется розеткам, чтобы хозяин мог дистанционно выключать и включать электроприборы. Лампочкам — чтобы менять интенсивность освещения в зависимости от времени суток и ситуации. Камере видеонаблюдения — чтобы из офиса или даже из отпуска проверять, все ли дома в порядке. А есть еще датчики, сообщающие о протечках и задымлениях, и даже шторы, которые задвигаются и раздвигаются по команде.



По данным МегаФона, в Петербурге спрос на товары для умного дома в 2023 году вырос на 40% по сравнению с 2022-м. Продажи розеток увеличились в два раза, датчиков температуры и влажности — на 30%,устройств для экономии электричества — на 46%. А в категории «Умная техника для кухни» быстрее всего росли продажи интеллектуальных... чайников.