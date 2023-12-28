Цифровой мегаполис
Почему большой город живет благодаря мобильной связи
Сегодня мы используем телеком-технологии, почти не задумываясь: звоним по работе и просто так, общаемся в мессенджерах, «листаем» интернет-страницы. Но на самом деле мобильная связь проникла и в нашу повседневность, и в реальность Петербурга намного глубже, чем можно представить. Вместе с компанией «МегаФон» мы выяснили, как технологии связи делают лучше жизнь горожан и всего мегаполиса.
Чтобы пользователи могли собрать полные корзины, а курьеры все это им успешно привезли, нужен быстрый интернет с хорошим покрытием. Когда же шопинг становится особенно оживленным, мобильная связь трансформируется, чтобы упростить процесс для всех участников. По крайней мере, так происходит в сети МегаФона.
Например, во время последней Черной пятницы и примыкавшего к ней уикенда распродаж оператор обнулил стоимость трафика при использовании 10 популярных торговых платформ. Абоненты могли изучать товары и совершать покупки, не расходуя гигабайты. Ну а самые предусмотрительные уже выбирали новогодние подарки — заранее, не торопясь и по привлекательным ценам.
Например, во время последней Черной пятницы и примыкавшего к ней уикенда распродаж оператор обнулил стоимость трафика при использовании 10 популярных торговых платформ. Абоненты могли изучать товары и совершать покупки, не расходуя гигабайты. Ну а самые предусмотрительные уже выбирали новогодние подарки — заранее, не торопясь и по привлекательным ценам.
Помогают закупиться на распродажах
62%
17 000
По данным МегаФона, в 2023 году во время Черной пятницы мобильный интернет-трафик в крупнейших маркетплейсах и онлайн-магазинах был на 62% выше, чем во время распродаж 2022 года
Более 17 тыс. гигабайтов интернета потратили петербургские абоненты МегаФона во время Черной пятницы 2023 года
1/3
Одежда и обувь возглавили рейтинг популярных товаров: этой категорией интересовалась треть россиян, совершавших покупки на распродажах
Те, кто вовремя получил свои покупки в ноябре, скорее всего, не догадывались, что с этим им помогли технологии связи. Дело в том, что на время высокого сезона МегаФон «включил» для водителей такси и курьеров ускоренный мобильный интернет pre-5G, благодаря которому их профессиональное приложение стало работать быстрее. В результате они смогли более оперативно принимать и выполнять заказы, а также оставаться на связи там, где нагрузка на сеть была максимальной.
Горожане привыкли, что офлайн- и онлайн-сервисы общаются с ними с помощью уведомлений. Ожидаете такси — получите сообщение, покупка прибыла в пункт выдачи — снова ловите SMS. И даже программы лояльности в продуктовых магазинах работают по этой технологии.
Некоторые уведомления — и, надо сказать, весьма важные — оказываются в телефонах абонентов благодаря компании «МегаФон». Например, SMS от «Службы 122» — о том, что заявка на вызов врача принята, и о любых изменениях по ней. Напомним, что этот популярный голосовой сервис также позволяет горожанам записаться на прием в поликлинику, получить консультацию по вопросам ЖКХ, общественного транспорта, выплат и льгот. Только за ноябрь 2023 года служба обработала более 1,3 млн обращений, в среднем — по 45 тыс. в день. Самыми популярными были вопросы об уборке снега и вакцинации.
Некоторые уведомления — и, надо сказать, весьма важные — оказываются в телефонах абонентов благодаря компании «МегаФон». Например, SMS от «Службы 122» — о том, что заявка на вызов врача принята, и о любых изменениях по ней. Напомним, что этот популярный голосовой сервис также позволяет горожанам записаться на прием в поликлинику, получить консультацию по вопросам ЖКХ, общественного транспорта, выплат и льгот. Только за ноябрь 2023 года служба обработала более 1,3 млн обращений, в среднем — по 45 тыс. в день. Самыми популярными были вопросы об уборке снега и вакцинации.
Сообщают о записи к врачу
78 500
Столько SMS за год помог отправить МегаФон по номеру 122 в Петербурге и Ленобласти
В наши дни мобильная связь нужна не только людям, но и их жилью. Тарифы для умного дома становятся такими же привычными, как и тарифы для смартфона. Интернет требуется розеткам, чтобы хозяин мог дистанционно выключать и включать электроприборы. Лампочкам — чтобы менять интенсивность освещения в зависимости от времени суток и ситуации. Камере видеонаблюдения — чтобы из офиса или даже из отпуска проверять, все ли дома в порядке. А есть еще датчики, сообщающие о протечках и задымлениях, и даже шторы, которые задвигаются и раздвигаются по команде.
По данным МегаФона, в Петербурге спрос на товары для умного дома в 2023 году вырос на 40% по сравнению с 2022-м. Продажи розеток увеличились в два раза, датчиков температуры и влажности — на 30%,устройств для экономии электричества — на 46%. А в категории «Умная техника для кухни» быстрее всего росли продажи интеллектуальных... чайников.
По данным МегаФона, в Петербурге спрос на товары для умного дома в 2023 году вырос на 40% по сравнению с 2022-м. Продажи розеток увеличились в два раза, датчиков температуры и влажности — на 30%,устройств для экономии электричества — на 46%. А в категории «Умная техника для кухни» быстрее всего росли продажи интеллектуальных... чайников.
Экономят электричество
Разумеется, интернет вещей (IoT) работает и за пределами квартир, помогая городским службам и бизнесу организовывать жизнь мегаполиса. Управляющим компаниям он позволяет собирать и анализировать показатели счетчиков электроэнергии, тепла, холодной и горячей воды. Перевозчиками — в режиме реального времени контролировать работу автопарка: отслеживать маршруты движения, время отдыха водителей, расход топлива и другие параметры.
Технология способна даже заботиться об экологии: решения, построенные на основе IoT, могут контролировать состав и объем промышленных выбросов, качество воздуха, воды и почвы.
Технология способна даже заботиться об экологии: решения, построенные на основе IoT, могут контролировать состав и объем промышленных выбросов, качество воздуха, воды и почвы.
Контролируют работу транспорта и ЖКХ
Горожане вряд ли это замечают, но интернет вещей вокруг них непрерывно развивается. К примеру, МегаФон по итогам 2022 года подключил на 25% больше M2M SIM‑карт, чем в 2021-ом. А в этом году прирост составил еще 33%. В Петербурге технология наиболее востребована в ЖКХ, грузовых и общественных перевозках, особенно автобусных.
Интернет и голосовая связь нужны жителям мегаполиса не только на улицах и в домах, но и в парках. Прогуливаясь по дорожкам, можно неспешно беседовать по телефону, отправлять в соцсети фото особо живописных пейзажей или вести видеострим. Поклонникам спорта пригодится онлайн-доступ к музыке, чтобы слушать любимые треки во время побежек. А тем, кто пришел в парк впервые, будет полезна загрузка карт, помогающих построить маршрут. МегаФон собрал интересную статистику, которая показывает, какие парки популярны у петербургских абонентов в разное время года.
Позволяют быть на связи среди природы
Топ-5 парков Петербурга зимой
По количеству потраченного трафика и минут разговоров в месяц
№1
№2
Юсуповский сад
Таврический сад
более 7,5 тыс. часов
почти 5 тыс. часов
37 тыс. Гб
16 тыс. Гб
№3
Михайловский сад
3 тыс. часов
12 тыс. Гб
№4
Парк «Тихий отдых»
2,8 тыс. часов
10 тыс. Гб
№5
Парк им. Кирова
3,6 тыс. часов
Парк 300-летия Санкт-Петербурга
9,7 тысяч Гб
Менее популярны зимой
Приморский парк Победы
Сосновка
А что же летом?
№1
Таврический сад
№3
№2
Парк им. Кирова
Летний сад
№5
Парк 300-летия Санкт-Петербурга
№4
Приморский парк Победы
46
В 46 раз возрастает число посетителей парков в Петербурге по сравнению с зимой
20%
Голосовой трафик в парках падает на 20% по сравнению с зимними месяцами
Петербург привлекает многочисленных туристов, которые охотно делятся впечатлениями с помощью смартфонов. В исторических районах и рядом с достопримечательностями качественная связь особенно нужна, поэтому в 2023 году МегаФон усилил сеть в центре города, в том числе на Васильевском и Крестовском островах, в Александровском парке, на улице Некрасова.
Не забыл оператор и о тех местах, куда гости города отправляются ради знаменитых дворцово-парковых ансамблей. В прошедшем году МегаФон повысил скорость интернета и уровень сигнала в Красном селе, Павловске и Гатчине.
Не забыл оператор и о тех местах, куда гости города отправляются ради знаменитых дворцово-парковых ансамблей. В прошедшем году МегаФон повысил скорость интернета и уровень сигнала в Красном селе, Павловске и Гатчине.
Делают город гостеприимнее
На базовых станциях в Пушкине установили новое оборудование, которое позволило увеличить емкость сети. Для усиления сигнала там, куда чаще всего отправляются туристы, задействовали высокочастотный диапазон, чтобы больше абонентов могли пользоваться быстрым интернетом.
Реклама, ПАО «Мегафон», ИНН: 7812014560
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии: IStock
Дизайнер: Соня Осколкина
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии: IStock
Дизайнер: Соня Осколкина
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