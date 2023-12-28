Кому подойдет профессия администратора
Всем, кто не боится общения (почти весь рабочий день), — а еще отзывчивым и внимательным людям.
Новый проект «Фонтанки» и hh.ru
Карьерный вопрос
Плюсы и минусы работы
- Специальное образование не нужно, отсев по возрасту и полу со стороны компаний минимальный
- Спрос на хороших администраторов у бизнеса всегда высокий, а это значит, что вакансий много
- Профессия администратора помогает развить умение решать задачи нестандартно и быстро
- Легко найти работу близко к дому или учебе
- Компании часто предоставляют администраторам скидки на свою продукцию или услуги
- Легко вырасти по карьерной лестнице внутри компании
Зарплата
- Ответственность за сохранность вещей в заведении
- Надо улаживать конфликты между клиентами и работниками
- Претензии посетителей, которые надо решать
- Короткие сроки на выполнение заданий
В Петербурге зарплата администраторов кафе, салонов или магазинов колеблется от 45 977–68 966 руб.
Где искать работу
Работу администратора предлагают самые разные работодатели: от крупных продуктовых сетей, где все закупаются каждую неделю, до заправок, ресторанов и кафе, а также салонов красоты и магазинов одежды.
В общем, спрос на — особенно в крупных городах — очень велик: только за месяц в Петербурге работодателям понадобилось несколько тысяч администраторов.
А значит, искать работу или подработку в этой профессии очень просто:
В общем, спрос на — особенно в крупных городах — очень велик: только за месяц в Петербурге работодателям понадобилось несколько тысяч администраторов.
А значит, искать работу или подработку в этой профессии очень просто:
- Заходим на hh.ru
- В строке поиска вбиваем «администратор» или кликаем сюда
- Выбираем нужную вакансию в интересующей вас компании и сфере
Для тех, кто ищет администратора
Рассказать о компании: привлекаем тех, кто сможет разделить ваши ценности.
Администратор, с одной стороны, профессия, рядовая. Иногда кажется, что у всех примерно похожий функционал и необязательно подробно описывать вакансию. А с другой, администратор должен любить сферу, в которой работает компания, или, как минимум, интересоваться ею, чтобы спокойно и быстро решать проблемные вопросы.
Это значит, что подойти к подбору администратора нужно тщательно. Потенциального кандидата нужно заинтересовать — не только зарплатой, но, скорее, условиями, потому что одинаковых вакансий для этой профессии много.
Это значит, что подойти к подбору администратора нужно тщательно. Потенциального кандидата нужно заинтересовать — не только зарплатой, но, скорее, условиями, потому что одинаковых вакансий для этой профессии много.
Чтобы выделиться на фоне конкурентов, можно:
Коротко и понятно описать обязанности и условия. В 80% случаев люди ищут работу через мобильное приложение hh.ru, а значит, самое главное должно помещаться на один экран.
На странице компании или в вакансии показать преимущества работы в компании, фотографии коллектива, видео о компании, видеообращение директора и ключевых сотрудников. Одним словом, заняться брендированием страницы компании.
Отслеживать, что пишут про вас как компанию и как работодателя. Будущие сотрудники смотрят и отзывы о вашем бизнесе в целом. Упоминания на специализированных сайтах и «отзовиках» тоже влияют на желание кандидатов у вас работать. Здесь может прийти на помощь Dream Job.
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Автор: Полина Бережная
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Иллюстрации: Adobe Stock, IStock
Дизайнер: Гализина Анастасия
Автор: Полина Бережная
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Иллюстрации: Adobe Stock, IStock
Дизайнер: Гализина Анастасия
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