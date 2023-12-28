Кому подойдет профессия администратора

Администратор, с одной стороны, профессия, рядовая. Иногда кажется, что у всех примерно похожий функционал и необязательно подробно описывать вакансию. А с другой, администратор должен любить сферу, в которой работает компания, или, как минимум, интересоваться ею, чтобы спокойно и быстро решать проблемные вопросы.



Это значит, что подойти к подбору администратора нужно тщательно. Потенциального кандидата нужно заинтересовать — не только зарплатой, но, скорее, условиями, потому что одинаковых вакансий для этой профессии много.

