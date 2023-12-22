Среди целей цифровых мошенников на первом месте, конечно, деньги. По данным из внешних источников, в прошлом году 71% всех атак на бизнес был связан с финансовой мотивацией.



Специалисты также отмечают, что растет количество киберугроз для цепочек поставок. То есть преступники выбирают небольшую и плохо защищенную компанию, которая связана договорами и, следовательно, обменом данными с более крупной, и сначала атакуют поставщика, а из его сети уже проникают в инфраструктуру главной своей цели. То есть «проводник» денег может не потерять (хотя вряд ли), но на его репутации такой инцидент наверняка скажется не лучшим образом.



Эксперты сообщили, что сейчас к вымогательству вернулись и многие из действовавших в прошлом году хактивистов — злоумышленников, которые не требовали выкупа, а просто хотели нанести ущерб стабильности и непрерывности российского бизнеса.