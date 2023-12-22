Предлагаем заглянуть в 2050 год и представить, какими к тому времени станут Петербург, окружающие нас технологии и общение с их помощью. Среди самых смелых предположений — чтение мыслей и голографический смартфон. А о том, что станет реальностью в ближайшие годы, мы узнали у компании «МегаФон».
Образ будущего
Как жизнь и город изменятся через 30 лет?
В генплане предусмотрены строительство и реконструкция 120 объектов метрополитена — станций и вестибюлей. В целом протяженность метро должна вырасти на 148 км. Кроме того, в транспортную систему добавят новые трамвайные линии, путепроводы, тоннели, пять переправ через Неву, Широтную магистраль скоростного движения, высокоскоростную железную дорогу до Москвы и трассу М-7.
Город
Больше метро
и речных переправ
и речных переправ
Известно, что город будет расти — в основном, за счет бывших колхозных полей. Некоторые уже застроенные территории пройдут реновацию, а промзонам добавят научных объектов, чтобы можно было запускать высокотехнологичные производства. При этом превращать серый пояс в жилые кварталы не планируют: Петербургу нужны не только квадратные метры, но и промышленность.
Трансформация мегаполиса, даже в отдаленной перспективе, — не тема для футуристических прогнозов, а вполне конкретный план.
Точнее — генплан. Он есть и у Петербурга: изменения прописаны до 2050 года.
Точнее — генплан. Он есть и у Петербурга: изменения прописаны до 2050 года.
Прогресс телеком-индустрии также планируется на официальном уровне, но на более короткие сроки: последняя стратегия развития отрасли — до 2035 года.
Согласно ей, уже через шесть лет в городах с населением от 10 тысяч человек почти у каждого должен быть доступ к гигабитным каналам связи. Еще через пять сетевой интернет со скоростью 1 Гбит/с доберется до 98% россиян, а половина пользователей сможет подключиться к 10-гигабитному соединению.
Согласно ей, уже через шесть лет в городах с населением от 10 тысяч человек почти у каждого должен быть доступ к гигабитным каналам связи. Еще через пять сетевой интернет со скоростью 1 Гбит/с доберется до 98% россиян, а половина пользователей сможет подключиться к 10-гигабитному соединению.
Связь
6G и исчезновение смартфонов
Что касается мобильной связи, отказ от стандарта 3G планируют завершить к 2027 году, а развертывание сетей 5G и 6G-Ready начнется в 2030-м. В итоге к финальной дате стратегии доступ к 5G на отечественном оборудовании должен появиться во всех городах с населением свыше 100 тыс. человек. Предполагается, что средняя скорость мобильного интернета к этому моменту составит не менее 125 Мбит/с.
«Уверен, что клиенты МегаФона, как и все мы в компании, ждут внедрения 5G. В сетях пятого поколения порог скорости поднят до 10 Гбит/с, причем на практике эти цифры уже достигались и даже превышались. МегаФон еще в 2017 году продемонстрировал оборудование, способное выдавать до
35 Гбит/с. А в течение последних двух лет мы опробовали различные варианты практического применения технологии как для частных абонентов, так и для корпоративных и государственных заказчиков.
Зона совместного использования 4G и 5G развернута на площади 10 кв. км в районе Невского проспекта, — напоминает эксперт. — Это одна из самых широких тестовых площадок с доступом к услугам класса 5G в России без ограничений по количеству абонентов. Тестирование проводится в частотных диапазонах действующих сетей 4G (FDD) и в новом миллиметровом диапазоне. Максимально возможная скорость мобильного интернета в сочетании различных полос частот составляет до 1 Гбит/с в существующих диапазонах и до 4.1 Гбит/с в новом миллиметровом диапазоне. Абоненты могут оценить меньшее время отклика — оно сократилось в полтора раза.
Рынок 5G находится на начальной стадии развития. Коммерчески привлекательное для операторов количество абонентских устройств с поддержкой технологии появится на рынке только к 2025 году. Поэтому, например, сплошное покрытие стандартом всей страны сейчас не нужно ни государству, ни операторам, ни клиентам. Сети пятого поколения будут развиваться эволюционно — в первую очередь там, где высока концентрация трафика, то есть точечно. Скорее всего, в мегаполисах и на крупных промышленных объектах».
35 Гбит/с. А в течение последних двух лет мы опробовали различные варианты практического применения технологии как для частных абонентов, так и для корпоративных и государственных заказчиков.
Зона совместного использования 4G и 5G развернута на площади 10 кв. км в районе Невского проспекта, — напоминает эксперт. — Это одна из самых широких тестовых площадок с доступом к услугам класса 5G в России без ограничений по количеству абонентов. Тестирование проводится в частотных диапазонах действующих сетей 4G (FDD) и в новом миллиметровом диапазоне. Максимально возможная скорость мобильного интернета в сочетании различных полос частот составляет до 1 Гбит/с в существующих диапазонах и до 4.1 Гбит/с в новом миллиметровом диапазоне. Абоненты могут оценить меньшее время отклика — оно сократилось в полтора раза.
Рынок 5G находится на начальной стадии развития. Коммерчески привлекательное для операторов количество абонентских устройств с поддержкой технологии появится на рынке только к 2025 году. Поэтому, например, сплошное покрытие стандартом всей страны сейчас не нужно ни государству, ни операторам, ни клиентам. Сети пятого поколения будут развиваться эволюционно — в первую очередь там, где высока концентрация трафика, то есть точечно. Скорее всего, в мегаполисах и на крупных промышленных объектах».
Петр Солодовник, директор по реализации проектов инфраструктуры ПАО «МегаФон» на территории Северо-Запада
Эксперт МегаФона убежден, что 5G сильно повлияет на развитие ключевых сфер городской жизни: образования, здравоохранения, ЖКХ. И также значительно изменит экономику — от розничной торговли до промышленности и энергетики, где появятся сложные интеллектуальные системы управления.
Если все-таки заглянуть в предполагаемое будущее телекома сразу на 30 лет вперед, обнаруживаешь следующее поколение связи — 6G, которое вполне может быть внедрено к 2050 году. При этом некоторые говорят о радикально новых возможностях, таких как голографические звонки или тактильный интернет.
Еще одна популярная гипотеза, привязанная к этой дате, — полное исчезновение смартфонов. Их заменит новый интерфейс: например, висящее в воздухе трехмерное изображение, с которым пользователь сможет взаимодействовать голосом и через прикосновения.
Еще одна популярная гипотеза, привязанная к этой дате, — полное исчезновение смартфонов. Их заменит новый интерфейс: например, висящее в воздухе трехмерное изображение, с которым пользователь сможет взаимодействовать голосом и через прикосновения.
Наша речь непрерывно меняется вместе с окружающей реальностью. Так, только в 2023 году в орфографический словарь Института русского языка РАН добавили более 100 слов, в числе которых коптер, мини-отель, нейросеть, почтомат, тайм-код и фотовидеофиксация.
общение
Идеальный перевод
и чтение мыслей
и чтение мыслей
Появление новых каналов общения также меняет язык. Лингвисты отмечают, что комментарии, чаты и текстовые сообщения создали новый его тип — письменный устный. То есть в соцсетях и мессенджерах мы болтаем так, как делали бы это при личной встрече или в компании, но с помощью букв на экране.
Сегодня, по данным исследования МегаФона, люди 17–25 лет чаще используют Telegram, где тратят 42% от всего трафика. WhatsApp достается 18% гигабайтов. Пользователи старше 50 лет предпочитают Viber. Этот мессенджер быстрее других набирает популярность: на него в 2023 году абоненты израсходовали на 200% больше трафика, чем в прошлом. Вырос и WhatsApp — через него прошло на 38% больше гигабайтов.
Но вернемся к самому языку и общению. В этой области среди трендов будущего называют совершенствование письменного и голосового перевода, а также создание языковых карт мозга.
Первое, гипотетически, позволит людям, говорящим на разных языках, легко общаться, не переходя на один общий. Второе может привести к созданию технологий, позволяющих коммуницировать вовсе без использования речи, то есть по сути «читать мысли» друг друга.
Первое, гипотетически, позволит людям, говорящим на разных языках, легко общаться, не переходя на один общий. Второе может привести к созданию технологий, позволяющих коммуницировать вовсе без использования речи, то есть по сути «читать мысли» друг друга.
Сервис назывался EMISARI, что расшифровывалось как «Информационные системы управления чрезвычайными ситуациями и справочный индекс» (Emergency Management Information Systems and Reference Index). Сервис создали для правительства США, чтобы государственные служащие могли быстро связываться друг с другом.
Первый мессенджер появился в 1971 году в США
Финский программист Яркко Ойкаринен разработал сервис, ставший прототипом последующих. В середине 90-х на рынке появились MSN и ICQ, которые вызвали настоящий бум в этом сегменте телекома. К началу 2010 года количество активных учетных записей в ICQ уже составляло 47,9 млн!
Первый гражданский мессенджер создали в 1988 году
В 1995 год на выставке «Норвеком-1995» компания — на тот момент «Северо-Западный GSM» — первой в России продемонстрировала отправку SMS (Short Message Service) и мобильный интернет со скоростью 9,6 кбит/с. А уже в 2012 году первой среди операторов ввела в коммерческую эксплуатацию сеть 4G, которая была доступна в 76 городах России.
МегаФон с самого начала активно участвовал в развитии новых способов общения, меняющих язык
Пользователи получили AIM, Yahoo! Messenger, iChat от Apple, Talk от Google и WhatsApp, который в 2021 году стал самым популярным в мире. В 2010 году в Америке запустили Viber, а через год стали доступны китайский WeChat и Facebook Messenger. И только в 2013 году Павел Дуров представил Telegram.
В нулевых на рынок вышли знакомые нам мессенджеры
Реклама, ПАО «Мегафон», ИНН: 7812014560
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии IStock
Дизайнеры: Анастасия Гализина
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии IStock
Дизайнеры: Анастасия Гализина
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