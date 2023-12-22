«Уверен, что клиенты МегаФона, как и все мы в компании, ждут внедрения 5G. В сетях пятого поколения порог скорости поднят до 10 Гбит/с, причем на практике эти цифры уже достигались и даже превышались. МегаФон еще в 2017 году продемонстрировал оборудование, способное выдавать до

35 Гбит/с. А в течение последних двух лет мы опробовали различные варианты практического применения технологии как для частных абонентов, так и для корпоративных и государственных заказчиков.



Зона совместного использования 4G и 5G развернута на площади 10 кв. км в районе Невского проспекта, — напоминает эксперт. — Это одна из самых широких тестовых площадок с доступом к услугам класса 5G в России без ограничений по количеству абонентов. Тестирование проводится в частотных диапазонах действующих сетей 4G (FDD) и в новом миллиметровом диапазоне. Максимально возможная скорость мобильного интернета в сочетании различных полос частот составляет до 1 Гбит/с в существующих диапазонах и до 4.1 Гбит/с в новом миллиметровом диапазоне. Абоненты могут оценить меньшее время отклика — оно сократилось в полтора раза.



Рынок 5G находится на начальной стадии развития. Коммерчески привлекательное для операторов количество абонентских устройств с поддержкой технологии появится на рынке только к 2025 году. Поэтому, например, сплошное покрытие стандартом всей страны сейчас не нужно ни государству, ни операторам, ни клиентам. Сети пятого поколения будут развиваться эволюционно — в первую очередь там, где высока концентрация трафика, то есть точечно. Скорее всего, в мегаполисах и на крупных промышленных объектах».