Кому подойдет профессия официанта?

Средний размер зарплаты официанта, по данным hh.ru, 37 471 – 91 954 рубля. Но зачастую доход зависит от заведения, в котором человек работает. В ресторанах оплата труда может быть больше, чем в кафе. Значимую часть дохода приносят чаевые — комплименты от гостей. Поэтому чем профессиональнее и дружелюбнее будет официант, тем больше сможет получать.



А еще зарплаты официантов зависят от города проживания и могут отличаться в 2 и даже 3 раза. Например, доходы мастеров своего дела достигают 100 000 – 150 000 рублей и более. При этом набраться опыта можно достаточно быстро: нарастить доход с 37 000 до 100 000 и больше вполне реально за 2−3 года активной работы.

