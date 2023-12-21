Новый год — время, когда нас с головой накрывает вопрос выбора подарков. Особенно сложно это, если вместе живет большая семья — и собираются встречать праздник все-все-все домочадцы, включая кошек и собак.
Подарок для семьи:
Что положить под елочку, чтобы всех порадовать
И в самый последний момент, когда все уже куплено и даже красиво упаковано, приходит мысль: всем по отдельности подарки есть, а что бы такого купить всем вместе? Чтобы каждый мог порадоваться и применить дар для собственной пользы.
И что же это может быть? Все, что угодно: от билетов в театр на всех или книги, которую можно читать вслух семейными вечерами, до… нового оптоволоконного интернета и тарифа с разнообразными дополнительными возможностями.
Возьмем для примера большую петербургскую семью, которая недавно съехалась в большую квартиру, но пока еще не окончательно там освоилась.
Итак, праздник — это…
...заниматься любимым делом!
Хорошим подарком к Новому году было бы, например, спланировать общую гостиную, где у каждого будет любимый уголок: удобное кресло, мягкий диванчик или даже ковер, на котором приятно играть в настольные игры или складывать пазлы. Кстати, ковер тоже неплохой вариант, рассмотрите, впишется ли он в интерьер!
Если папа непрерывно следит за актуальным событиями и никогда не пропускает последние комментарии аналитиков — ему пригодится безлимитный интернет со скоростью 200 Мбит/с. Сын-студент в свободное от учебы время увлекается компьютерными играми с тяжелой графикой — пожалуй, надо выбирать что-то покруче! Такие тарифы и пакетные приложения можно найти у компании «Ростелеком». Заодно можно подключиться к игровой платформе от «Ростелекома» и подписать папу на самые актуальные каналы и подкасты.
Если мама — кулинар и кутюрье по необходимости, а по зову души натуралист или любитель экстремальных видов спорта, то пусть смотрит кулинарные шоу, чтобы творчески разнообразить меню, блоги стилистов и портных, а также и передачи о дикой природе и ее покорении. Ее наверняка порадует интерактивное ТВ: выбор не ограничен расписанием стандартных каналов, всегда можно поставить на паузу или перемотать назад, если домашние дела отвлекли от биографии каких-нибудь мартышек или требуется еще раз уточнить тонкости рецепта.
Да и Новый год же! По телевизору сейчас много хороших фильмов будут показывать, и старых советских, и совсем новых. Наверняка вся семья будет искать что-то для себя или для спонтанного общего просмотра. А среди тарифов «Ростелекома» есть и такие, в которые включено онлайн-телевидение.
Но есть и другой практически беспроигрышный рецепт: всем вместе в каникулы пойти куда-нибудь вкусно поесть и посмотреть развлекательную программу. В театрах и кино в каникулы тоже масса хороших спектаклей. Или выбирайтесь гулять — кататься с горок, валяться в снегу, пить горячий чай и веселиться. А любители теплых стран и купания могут все вместе отправиться в один из аквапарков города! Предварительно купив билеты онлайн с помощью нового интернета.
...вместе смотреть кино
Доступ в хороший онлайн-кинотеатр решает массу проблем с семейным досугом и с предпочтениями каждого. Если дочь-школьница не мыслит жизни без корейских сериалов, от которых не в восторге ее брат, то пусть смотрит их и исторические костюмные драмы у себя в комнате.
Бабушка предпочитает смотреть и обсуждать с подругами турецкие мелодрамы — и не с ноутбука, а с телевизора? Выбирайте такой кинотеатр, к которому можно подключить несколько устройств. Например, к Wink от «Ростелекома» можно добавить пять. И это тоже входит в один из тарифов.
Самым же младшим в семье покажут мультфильмы — есть возможность ограничить время просмотра и доступ к более взрослому контенту. А еще можно взять любимое кино с собой в отпуск: просто загрузить все, что вы хотите посмотреть, на ноутбук или планшет и взять с собой. Интернет не потребуется.
Кстати, о семейных просмотрах. Очень часто бывает так: собравшись вместе, семья никак не может решить, а что, собственно, смотреть. И на выбор часто тратится гораздо больше времени (и нервов), чем на сам фильм. Иногда даже возникает конфликт. Решить такую проблему поможет умная система рекомендаций Wink.
...устраивать семейные чтения
Подарите всей семье доступ в онлайн-библиотеку или запишите в библиотеку настоящую. Сейчас это не просто лабиринты стеллажей с книгами, но и общественные пространства, где можно поработать, отдохнуть, всей семьей сходить на лекцию или встречу с интересным человеком, а заодно выбрать хорошую книгу на вечер, чтобы читать вслух.
Но как быть, если все очень любят слушать, а читать никто не рвется? Есть отличный вариант с тем же Wink: он умеет и аудиокниги воспроизводить.
…быть в безопасности и на связи. Даже с котиками
Для общего спокойствия хорошо бы подключить услугу видеонаблюдения с хранением записей до 7 дней. Не надо выбирать среди тысяч предложений в маркетах — можно довериться выбору профессионалов из «Ростелекома», поставить внутреннюю или внешнюю камеру, подключить к тарифу и смотреть, что творится дома, с работы, из командировки и из отпуска. Видео с камеры можно выводить на телевизор с помощью голосового помощника.
Возможности сервиса радуют: можно посмотреть запись или прямую трансляцию с камер удаленно, получать уведомление о движении или звуках дома, включать сирену (в случаях исключительных, конечно), а можно общаться с теми, кто остался дома (например, контролировать няню, оставшуюся с ребенком, и давать ей советы).
Последнее оценят владельцы домашних животных: им не только хочется наблюдать, не напроказил ли кот, не воет ли от скуки собака, как там рыбки плавают и не сбежала ли из террариума игуана, а из вольера енот, но и поговорить с питомцем, успокоить, отвлечься от работы… Кстати, видео с камеры можно сохранять, редактировать и выкладывать в соцсети — контент про котиков помогает заводить друзей, поддерживать социальную активность и удаленно общаться с другими родственниками на безопасные темы!
Еще стоит добавить в тариф антивирус, чтобы ни один кибермошенник не пробрался в домашнюю сеть, посмотреть уроки сетевой безопасности и . И заодно — подключить мобильную связь для всех членов семьи: удобно же оплачивать все раз в месяц.
Реклама, ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388
Автор: Алена Синицина
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии IStock
Дизайнеры: Ольга Сергеева
Автор: Алена Синицина
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии IStock
Дизайнеры: Ольга Сергеева
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