...заниматься любимым делом!

Хорошим подарком к Новому году было бы, например, спланировать общую гостиную, где у каждого будет любимый уголок: удобное кресло, мягкий диванчик или даже ковер, на котором приятно играть в настольные игры или складывать пазлы. Кстати, ковер тоже неплохой вариант, рассмотрите, впишется ли он в интерьер!

Если папа непрерывно следит за актуальным событиями и никогда не пропускает последние комментарии аналитиков — ему пригодится безлимитный интернет со скоростью 200 Мбит/с. Сын-студент в свободное от учебы время увлекается компьютерными играми с тяжелой графикой — пожалуй, надо выбирать что-то покруче ! Такие тарифы и пакетные приложения можно найти у компании «Ростелеком». Заодно можно подключиться к игровой платформе от «Ростелекома» и подписать папу на самые актуальные каналы и подкасты.

Если мама — кулинар и кутюрье по необходимости, а по зову души натуралист или любитель экстремальных видов спорта, то пусть смотрит кулинарные шоу, чтобы творчески разнообразить меню, блоги стилистов и портных, а также и передачи о дикой природе и ее покорении. Ее наверняка порадует интерактивное ТВ: выбор не ограничен расписанием стандартных каналов, всегда можно поставить на паузу или перемотать назад, если домашние дела отвлекли от биографии каких-нибудь мартышек или требуется еще раз уточнить тонкости рецепта.

Да и Новый год же! По телевизору сейчас много хороших фильмов будут показывать, и старых советских, и совсем новых. Наверняка вся семья будет искать что-то для себя или для спонтанного общего просмотра. А среди тарифов «Ростелекома» есть и такие, в которые включено онлайн-телевидение.

Но есть и другой практически беспроигрышный рецепт: всем вместе в каникулы пойти куда-нибудь вкусно поесть и посмотреть развлекательную программу. В театрах и кино в каникулы тоже масса хороших спектаклей. Или выбирайтесь гулять — кататься с горок, валяться в снегу, пить горячий чай и веселиться. А любители теплых стран и купания могут все вместе отправиться в один из аквапарков города! Предварительно купив билеты онлайн с помощью нового интернета.