«Умный дом» может управлять видеодомофонией: из любой точки квартиры, хоть с дивана, принимать видеозвонки, открывать двери и предоставлять разовый доступ гостям. Все это можно делать из приложения — и дополнительного оборудования не нужно.



Кроме того, «умный дом» работает и с паркингом: въезд и выезд контролируют датчики, которые работают с беспроводными UHF-метками. Конечно, можно получить доступ туда и по карте собственника, но проще это сделать, как на ЗСД: автомобиль подъехал — шлагбаум на въезде и скоростные подъемно-секционные ворота открыли доступ к парковочному месту. Важно: карточку собственника можно потерять, а метку на машине для «умного дома» — нет.