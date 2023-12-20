Как гаджеты делают жизнь проще
Про «умный дом» слышал практически каждый, но далеко не все представляют себе, как этот комплекс работает и что умеет. А ведь современные технологии умеют подстраиваться под потребности и предпочтения всех обитателей квартиры — и делать жизнь удобной даже в мелочах. Рассказываем на примере одного из новых жилых комплексов Петербурга — «Мануфактура James Beck» на Петроградской стороне.
Начнем с определения: «умный дом» — автоматизированная система управления всеми приборами в квартире, которые объединены в единую экосистему. Система может выполнять поставленные задачи без участия человека, на основании заданного пользователем алгоритма и сценариев, а хозяева — настраивать ее и управлять ей дистанционно: с помощью специальных гаджетов, мобильных приложений или «умных» колонок.
Что такое «умный дом»
Главный в «умном доме» — контроллер или, по-другому, хаб. Именно он собирает все сигналы с датчиков, которые поставлены в квартире, и с планшета или приложения в руках у человека — и обеспечивает взаимодействие между ними. Действие в приложении заставляет срабатывать соответствующие датчики и происходит нужное действие: включается или выключается свет, открывается домофон или даже перекрывается водоснабжение.
Фантастика? Нет, все эти и некоторые другие опции уже доступны в новейших жилых комплексах Петербурга. Обычно разработчики планируют, что владельцы получат базовые опции «умного дома» при заселении и затем смогут использовать их «из коробки» или ставить те дополнительные датчики и настраивать такие функции, которые им нужны.
Посмотрим, что умеет этот дом и для каких сценариев его возможности можно использовать.
Посмотрим, что умеет этот дом и для каких сценариев его возможности можно использовать.
ЖК «Мануфактура James Beck»
Все под контролем: и домофон, и паркинг
«Умный дом» может управлять видеодомофонией: из любой точки квартиры, хоть с дивана, принимать видеозвонки, открывать двери и предоставлять разовый доступ гостям. Все это можно делать из приложения — и дополнительного оборудования не нужно.
Кроме того, «умный дом» работает и с паркингом: въезд и выезд контролируют датчики, которые работают с беспроводными UHF-метками. Конечно, можно получить доступ туда и по карте собственника, но проще это сделать, как на ЗСД: автомобиль подъехал — шлагбаум на въезде и скоростные подъемно-секционные ворота открыли доступ к парковочному месту. Важно: карточку собственника можно потерять, а метку на машине для «умного дома» — нет.
Кроме того, «умный дом» работает и с паркингом: въезд и выезд контролируют датчики, которые работают с беспроводными UHF-метками. Конечно, можно получить доступ туда и по карте собственника, но проще это сделать, как на ЗСД: автомобиль подъехал — шлагбаум на въезде и скоростные подъемно-секционные ворота открыли доступ к парковочному месту. Важно: карточку собственника можно потерять, а метку на машине для «умного дома» — нет.
Если за воротами есть препятствие — например, припаркованное такси, сломавшийся автомобиль или гора снега, — специальные датчики временно заблокируют ворота или шлагбаум, включат запрещающий сигнал светофора и предупредят диспетчера и охранника о происшествии.
Эта часть «умного дома» настроена так, что метку нельзя передать другому автомобилисту. Но гостя на машине можно всегда пригласить на гостевую парковку, на которой есть зарядка для электромобилей.
Эта часть «умного дома» настроена так, что метку нельзя передать другому автомобилисту. Но гостя на машине можно всегда пригласить на гостевую парковку, на которой есть зарядка для электромобилей.
Безопасное пространство
«Умный дом» обеспечивает и безопасность жильцов: может показывать онлайн-трансляцию с домовых и дворовых камер. Если же собственник хочет, он может установить дома и подключить камеры и датчики движения в квартире.
Видеонаблюдение во дворе поможет присмотреть за детьми, которые самостоятельно играют на детской площадке, а домашнее — например, дистанционно следить за квартирой в отпуске, за детьми, оставшимися с няней, или за домашними животными.
Видеонаблюдение во дворе поможет присмотреть за детьми, которые самостоятельно играют на детской площадке, а домашнее — например, дистанционно следить за квартирой в отпуске, за детьми, оставшимися с няней, или за домашними животными.
В приложении можно удобно посмотреть показания счетчиков воды, тепла и электричества, а также статистику потребления. С дополнительным оборудованием есть возможность быстро перекрыть воду перед отпуском. А если поставить еще и датчики протечек, то возможно автоматическое аварийное перекрытие водоснабжения.
«Умный дом» можно научить менять освещение и климат в квартире в зависимости от условий, управлять охранной сигнализацией, автоматически приглушать звук и отключать уведомления после 23:00 и так далее. И еще в приложении есть общедомовой чат и быстрая связь с управляющей компанией.
«Умный дом» можно научить менять освещение и климат в квартире в зависимости от условий, управлять охранной сигнализацией, автоматически приглушать звук и отключать уведомления после 23:00 и так далее. И еще в приложении есть общедомовой чат и быстрая связь с управляющей компанией.
Все для спокойствия и уюта
Все эти умения можно использовать, создавая целые сценарии и запуская их одной кнопкой или по времени и другим условиям.
Например, для легкого подъема незадолго до срабатывания будильника «умный дом» открывает шторы и включает подсветку изголовья, постепенно повышая яркость. Из колонки при этом звучит, постепенно усиливаясь, запись природы, настраивающая на бодрость и легкий подъем. Одновременно повышается и температура в спальне.
А перед отходом ко сну сценарий может быть прямо противоположный: постепенно гаснет свет, включается запись расслабляющих и умиротворяющих звуков (шум волн, треск пламени в камине), перестают приходить уведомления «умного дома», а температура воздуха в комнате понижается.
Например, для легкого подъема незадолго до срабатывания будильника «умный дом» открывает шторы и включает подсветку изголовья, постепенно повышая яркость. Из колонки при этом звучит, постепенно усиливаясь, запись природы, настраивающая на бодрость и легкий подъем. Одновременно повышается и температура в спальне.
А перед отходом ко сну сценарий может быть прямо противоположный: постепенно гаснет свет, включается запись расслабляющих и умиротворяющих звуков (шум волн, треск пламени в камине), перестают приходить уведомления «умного дома», а температура воздуха в комнате понижается.
Запланирована вечеринка? «Умный дом» в нужное время приглушит музыку или переключит саундтрек на более спокойный. Смотрите всей семьей захватывающее кино? По вашему требованию выключится верхний свет, как бы сам собой настроится звук и отключатся все уведомления.
А если вы надолго уезжаете, «умный дом» переведет в специальный режим холодильник, обесточит розетки, отключит водоснабжение и автоматические сценарии освещения, включит систему охраны и даже программу, которая включает и выключает свет в квартире, как будто там кто-то есть.
А если вы надолго уезжаете, «умный дом» переведет в специальный режим холодильник, обесточит розетки, отключит водоснабжение и автоматические сценарии освещения, включит систему охраны и даже программу, которая включает и выключает свет в квартире, как будто там кто-то есть.
А если отключат интернет?
«Умный дом» может работать даже в том случае, если в квартире нет интернета. Это происходит тогда, когда он завязан в локальную внутридомовую самостоятельную автономную сеть и не зависит от интернета: видеодомофония и видеонаблюдение работают для жильцов всегда, когда они в квартире. Такие варианты уже можно встретить в Петербурге — например, в жилом комплексе «Мануфактура James Beck» на Петроградской стороне.
Как же сейчас выглядит
«умный дом»?
«умный дом»?
Архитектурное бюро «Студия 44» органично вписало облик дома в историческую застройку. Трудность в этом случае заключалась в том, что рядом находится промышленное здание и яркая доминанта — историческая фабричная труба. Дом с необычной скатной крышей и уникальной формой фасада как бы вырастает из среды и поддерживает «диалог» с окружающей застройкой. А переменная этажность от 6 до 9 этажей создает ощущение легкости и динамичности.
Справка
Жилой комплекс «Мануфактура James Beck» возводится на Петроградской набережной, в непосредственной близости от Невы, Большой Невки и Ботанического сада. Он назван в честь англичанина – основателя бумагопрядильной мануфактуры, одного из самых красивых промышленных зданий Петроградской стороны.
Здесь более 50 видов планировок: можно выбрать квартиру по количеству комнат, окон, высоте потолков, наличию дополнительных санузлов и гардеробных, а также одно- или двухуровневую с балконом или террасой.
В каждом подъезде запланированы колясочные, а в подземном паркинге на 203 машины дополнительно спроектированы келлеры для хранения. На закрытой внутренней территории — игровые и спортивные площадки, а также ландшафтный парк.
В каждом подъезде запланированы колясочные, а в подземном паркинге на 203 машины дополнительно спроектированы келлеры для хранения. На закрытой внутренней территории — игровые и спортивные площадки, а также ландшафтный парк.
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Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены ООО «Балтийская Коммерция»
Другие источники фотографий и иллюстраций: Istock
Дизайнеры: Соня Осколкина, Анастасия Гализина
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены ООО «Балтийская Коммерция»
Другие источники фотографий и иллюстраций: Istock
Дизайнеры: Соня Осколкина, Анастасия Гализина
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