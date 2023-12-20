С русским размахом
Куда пойти за праздничным настроением
Если в эти зимние дни душа хочет безудержного веселья, то варианта удачнее «Тройки» сложно придумать. За 45 лет ресторан с шоу-программой стал настоящей легендой Ленинграда и Петербурга.
Как туда попасть и что посмотреть:
Забронировать стол на сайте или по телефону
В день Х одеться понаряднее и приехать в ресторан
Удобно устроиться и сделать заказ. Вам утку или галантин из мяса цыпленка?
Насладиться первым отделением шоу-варьете
В антракте отведать блюда русской кухни в авторском прочтении
Получить удовольствие от второго отделения шоу
И, наконец, устроить фотосессию в русских костюмах. Хотя какой же это конец? Ведь есть еще...
...Танцы до упаду: диджей с саксофоном в этом поможет
Забронировать столик
Реклама, ООО «Ресторан «Тройка», ИНН 7825419807

Спецпроекты «Фонтанки.ру»

Почему зрение снижается после сорока лет и что с этим делать?
Megagroup.ru переписывает правила IT в интересах малого бизнеса
Огни Петербурга. Как освещался город на Неве — от фонарей Петра до наших дней
Почемучка для взрослых
Новогодняя почта «Лахта в арт-фокусе»
Профессия — водитель такси

Просмотров: 1173