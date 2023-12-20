С русским размахом
Куда пойти за праздничным настроением
Если в эти зимние дни душа хочет безудержного веселья, то варианта удачнее «Тройки» сложно придумать. За 45 лет ресторан с шоу-программой стал настоящей легендой Ленинграда и Петербурга.
Как туда попасть и что посмотреть:
В день Х одеться понаряднее и приехать в ресторан
Удобно устроиться и сделать заказ. Вам утку или галантин из мяса цыпленка?
Насладиться первым отделением шоу-варьете
В антракте отведать блюда русской кухни в авторском прочтении
Получить удовольствие от второго отделения шоу
И, наконец, устроить фотосессию в русских костюмах. Хотя какой же это конец? Ведь есть еще...
...Танцы до упаду: диджей с саксофоном в этом поможет
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