«Дорогие друзья! Вы держите в руках первый номер обновленной заводской газеты «Обуховский вестник», выпуск которой был прекращен в трудные для всех нас дни начала 90-х годов. С сегодняшнего дня мы постараемся сделать так, чтобы каждый месяц вы могли читать очередной номер газеты с описанием жизни предприятия, событий, касающихся его деятельности, другой важной, интересной и полезной информацией», — пообещала редакция издания в первом после перерыва номере.



На тот момент редколлегия состояла всего из двух человек, они же отвечали за пиар. Как и в былые времена, в подготовке материалов в номер подключились заводчане. «Мы нуждаемся в ваших рассказах, новостях, историях из жизни! Вы всегда можете обратиться в редакцию и рассказать, например, о достижениях вашего цеха, дне рождения заслуженного коллеги, сделать объявление или принести плоды собственного творчества. Чем активнее вы будете участвовать в наполнении «Обуховского вестника», тем интереснее остальным будет его читать».



Обновился и завод. После вхождения в состав Концерна ПВО (ныне — ВКО) «Алмаз- Антей» его практически построили во второй раз. Все предприятия Северо-Западного регионального центра, который начали строить в 2008 году, получили новые корпуса, у них обновили инженерно-технические коммуникации, заменили большую часть оборудования.

