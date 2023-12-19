100 лет «Обуховскому вестнику»
О чем весь век писали в заводской газете
У корпоративной газеты «Обуховский вестник» предприятий группы «Алмаз-Антей» 19 декабря — юбилей. Одно из старейших заводских изданий в России празднует 100-летие.
За вековую историю издание менялось много раз вместе с предприятием, страной и даже русским языком — от стенгазеты до многотиражки.
«Фонтанка» вчиталась в номера разных лет и выяснила, о чем писала газета в течение века. Рассказываем, как менялась риторика материалов, какие проблемы попадали в поле зрения редакции, на каком языке газета говорит с заводчанами сейчас. Спойлер: мы собрали много интересных материалов.
1923 год
Проба пера
К 1923 году завод «Большевик» (в то время так именовался Обуховский) считался одним из крупнейших орудийных и сталелитейных предприятий в России и Европе. Здесь собрали первые советские тракторы, один из первых танков и первый советский авиационный мотор.
19 декабря 1923 года рабочие увидели первое печатное слово предприятия. Пробу пера отпечатали в типографии завода небольшим тиражом — всего 75 экземпляров. Количество это было не случайным: «Стенную газету «Известия Большевика» вывесили во всех отделах и цехах завода. Участвовать в создании номера мог каждый рабочий: высказать пожелания, поделиться опытом или даже покритиковать начальника.
19 декабря 1923 года рабочие увидели первое печатное слово предприятия. Пробу пера отпечатали в типографии завода небольшим тиражом — всего 75 экземпляров. Количество это было не случайным: «Стенную газету «Известия Большевика» вывесили во всех отделах и цехах завода. Участвовать в создании номера мог каждый рабочий: высказать пожелания, поделиться опытом или даже покритиковать начальника.
В первом же номере газеты рабочий Вершинин затронул важную тему — предложил усилить единственный на предприятии медпункт аптечками для хранения бинтов, ваты и лекарств:
Стенгазету рабочие встретили с восторгом, и второй номер издания увидел свет уже через две недели.
«Ни один из нас не застрахован от различного рода поранений или ушибов. И само собой разумеется, что без этого учреждения, где можно получить первую необходимую помощь, обойтись нельзя. Но не только иметь один, но их надо рассыпать как можно больше, в особенности на «гигантах. Если затронуть вопрос основательно, нужно открыть при каждом отделе или мастерской маленькую аптечку».
1928 год
«От ударных бригад к ударным цехам и заводам!»
Осенью 1928 года с легкой руки токаря Константина Воробья на заводе создали ударную молодежную бригаду. Забегая вперед, отметим, что к 1930 году под лозунгом «От ударных бригад к ударным цехам и заводам!» в досрочном выполнении пятилетки соревновались все молодые рабочие. В феврале 1930 г. заводу было присвоено звание ударного завода.
В 1928 году газету было решено назвать по имени завода — «Большевик».
В 1928 году газету было решено назвать по имени завода — «Большевик».
1929 год
Заводская многотиражка
С 1929 года в редколлегии заводской газеты трудились семь человек. Расширился и тираж — до 4500 экземпляров (это достаточно много для того времени и технической оснащенности типографий). «Большевик» вывешивали в цехах и отделах, стали распространять и по подписке. В начале 30-х газета выходила уже 8 раз в месяц. Статьи в редакцию писали рабочие, инженеры и служащие завода.
1933 год
Рассказать первыми о заслугах заводчан
В 30-е годы завод осваивал производство нового вооружения, участвовал в строительстве Магнитогорского и Кузнецкого комбинатов, поставлял тюбинги, эскалаторы и проходческие щиты для Московского метрополитена. Эмблемы «Серп и Молот» с вкраплением самоцветных камней для первых звезд Кремля тоже родились на ленинградском заводе, здесь же собрали каркасы для этих символов советской власти. Не отставала и оптическая мастерская: собирала водомеры, бинокли и оптико-механические приборы.
8 февраля 1939 года завод был награжден Орденом Ленина. А уже на следующий день его газета опубликовала полный текст указа Президиума Верховного совета СССР о награждении Орденом Ленина и шестерых заводчан: главного инженера Льва Гонора, главного конструктора Ильи Иванова, слесаря-лекальщика Николая Поваляева, секретаря парткома Василия Рябикова, директора завода Дмитрия Устинова и сталевара Даниила Щучкина. «За успешное выполнение первых пятилеток и развитие отечественного машиностроения» тем же указом удостоили трех орденов и двух медалей еще 110 рабочих предприятия.
С 1933 года «Большевик» стал выходить каждый день и превратился в массовую многотиражку, отражающую жизнь предприятия и страны.
1941 год
Поддержать дух рабочих
В первый же день войны около 6000 работников завода ушли на фронт. Мужчин у станков заменили женщины, подростки и ветераны. За июль-август 1941 года сталевары выплавили металла столько же, сколько за первое предвоенное полугодие.
Зимой 1941-1942 годов стало особенно тяжело: остановились прокатка, кузница, сталефасонный и мартеновский цеха. Как никогда рабочим нужна была поддержка. Пришла на подмогу заводская газета: «Большевик», переименованный в «Боевой тыл», четыре раза в неделю сообщал о главных новостях с фронта, решал не только производственные вопросы, но и проблемы «культурно-бытового» обслуживания заводчан.
Зимой 1941-1942 годов стало особенно тяжело: остановились прокатка, кузница, сталефасонный и мартеновский цеха. Как никогда рабочим нужна была поддержка. Пришла на подмогу заводская газета: «Большевик», переименованный в «Боевой тыл», четыре раза в неделю сообщал о главных новостях с фронта, решал не только производственные вопросы, но и проблемы «культурно-бытового» обслуживания заводчан.
Издание пестрело заголовками «Теплые вещи — воинам Красной Армии», «Больше оружия фронту», «Работаем за двоих». Публикации поднимали дух рабочих и рассказывали о подвигах «на местах».
Об одном из таких невидимых подвигов работницы завода Варвары Демьяновой редакция рассказала 4 декабря 1942 года. Зимой первого блокадного года женщина заметила, что двое 16-летних учеников ремесленного училища Миша и Ваня «крепко опустились: ходят грязные, обовшивели». Варвара «поселила их к себе на квартиру, обмыла, привела в порядок одежду, взяла на себя заботу о стирке белья, устроила ребят на рационное питание в цеховую столовую. Они зажили единой, дружной семьей». Как признался Ваня, «как только Родина освободится от гитлеровских разбойников, мы поедем домой, на Смоленщину, возьмем с собой тетю Варю, чтобы сказать родным: Смотрите, с какой любовью заботятся ленинградские женщины о подрастающем поколении».
За годы войны предприятие выпустило свыше 20 тысяч снарядов разного калибра, 125 тысяч мин, 11 тысяч деталей для станковых пулеметов, 90 тысяч деталей для реактивных снарядов, свыше трех миллионов саперных лопат. Завод построил 30 железнодорожных артиллерийских батарей, освоил серийный выпуск 100-мм противотанковой пушки Б-3 «Зверобой».
Об одном из таких невидимых подвигов работницы завода Варвары Демьяновой редакция рассказала 4 декабря 1942 года. Зимой первого блокадного года женщина заметила, что двое 16-летних учеников ремесленного училища Миша и Ваня «крепко опустились: ходят грязные, обовшивели». Варвара «поселила их к себе на квартиру, обмыла, привела в порядок одежду, взяла на себя заботу о стирке белья, устроила ребят на рационное питание в цеховую столовую. Они зажили единой, дружной семьей». Как признался Ваня, «как только Родина освободится от гитлеровских разбойников, мы поедем домой, на Смоленщину, возьмем с собой тетю Варю, чтобы сказать родным: Смотрите, с какой любовью заботятся ленинградские женщины о подрастающем поколении».
За годы войны предприятие выпустило свыше 20 тысяч снарядов разного калибра, 125 тысяч мин, 11 тысяч деталей для станковых пулеметов, 90 тысяч деталей для реактивных снарядов, свыше трех миллионов саперных лопат. Завод построил 30 железнодорожных артиллерийских батарей, освоил серийный выпуск 100-мм противотанковой пушки Б-3 «Зверобой».
Равнение на Стахановский подвиг
1945 год
Постепенно, еще до конца войны, военная продукция постепенно уступила место мирной. Уже в феврале 1945 года завод получил крупные заказы на изготовление сельскохозяйственной техники: барабаны для кукурузных машин, бороны, детали для ремонта тракторов и тракторные ролики.
Выполнить их было тем более трудно, что многие цеха были разрушены во время бомбежек и артобстрелов, и несколько послевоенных лет ушло на их капитальный ремонт.
Выполнить их было тем более трудно, что многие цеха были разрушены во время бомбежек и артобстрелов, и несколько послевоенных лет ушло на их капитальный ремонт.
Газета сразу после войны освещала самые разные вопросы жизни предприятия:
выборы в местные советы депутатов трудящихся;
состояние отопительной системы на заводе;
вопросы нарушения трудового законодательства;
работу детских садов;
пользу физической культуры.
Алексей Григорьевич Стаханов
Особое внимание уделялось материалам о выполнении плана по выпуску продукции: шла четвертая пятилетка восстановления и развития народного хозяйства СССР, нацеленная на возвращение к довоенному уровню показателей. Добавлял рабочим азарта и трудовой подвиг шахтера Алексея Стаханова, который со своей бригадой в 14 раз перевыполнил дневные нормы добычи угля. На него в то время старались равняться практически все предприятия СССР, это движение было названо стахановским. Призы победители социалистического соревнования получали символические, однако уважение коллег им было обеспечено.
Вот как писал «Боевой тыл» об успехах заводчан в первую годовщину Победы: «Строгальщик Н. Махаличев на обработке сложных деталей выполняет задание на 450 процентов. Токари-стахановцы Жуков, Калинин, Голованов и Тихонов систематически выполняют по две нормы. Стахановец-фрезеровщик Семенов и долбежник Исакович довели выработку до 250 процентов. Слесарь-комсомолец Петров добился выработки 340 процентов нормы и завоевал комсомольский вымпел».
Вот как писал «Боевой тыл» об успехах заводчан в первую годовщину Победы: «Строгальщик Н. Махаличев на обработке сложных деталей выполняет задание на 450 процентов. Токари-стахановцы Жуков, Калинин, Голованов и Тихонов систематически выполняют по две нормы. Стахановец-фрезеровщик Семенов и долбежник Исакович довели выработку до 250 процентов. Слесарь-комсомолец Петров добился выработки 340 процентов нормы и завоевал комсомольский вымпел».
1953 год
Курс на космос
В феврале 1953 года по решению парткома заводская многотиражка получила новое название — «Коммунист», под которым выходила до 31 декабря 1990 года.
В эти годы советское государство стремилось к индустриальному превосходству и завоеванию космического пространства. Завод разрабатывал и выпускал новые системы вооружения, осваивал и космическую отрасль: здесь сконструировали и создали стартовые системы и наземное оборудование для ракеты-носителя «Энергия» системы «Энергия-Буран», ядерные реакторы АЭС.
В эти годы советское государство стремилось к индустриальному превосходству и завоеванию космического пространства. Завод разрабатывал и выпускал новые системы вооружения, осваивал и космическую отрасль: здесь сконструировали и создали стартовые системы и наземное оборудование для ракеты-носителя «Энергия» системы «Энергия-Буран», ядерные реакторы АЭС.
И по-прежнему завод выпускает разные сорта стали, стальное и цветное литье, валы для судов, глубинные насосы для добычи нефти, антенные системы космической связи и сельскохозяйственную технику.
Период стабильности продолжался много лет, и газета продолжала все эти годы выражать мнение своих сотрудников, знакомить их с постановлениями партии и правительства, поднимать проблемы производства.
1991 год
Вернуть заводу имя основателя
В 1990-е советский период завершился. По решению Совета Трудового коллектива завода газету переименовали в «Обуховский вестник». Всего три года она выходила она под этим названием, перешла на выпуск один раз в неделю, но всегда отражала политическую и экономическую ситуацию в стране и на предприятии.
Тогда же решалась и судьба имени Обуховского завода: вернуть ли ему прежнее название или оставить советское?
Тогда же решалась и судьба имени Обуховского завода: вернуть ли ему прежнее название или оставить советское?
23 октября 1991 года на страницах издания развернулись жаркие споры на этот счет. Одни заводчане отмечали, что им от переименования «ни холодно, ни жарко». Предлагали оставить, как есть, аргументируя это тем, что главное не «как называться», а «производить продукцию, которая необходима людям». У других еще свежи были в памяти воспоминания об августовском путче, поэтому «название «Большевик» коробит». Но большинство настаивали, что «в нынешней ситуации будет верным оставить заводу его прежнее название — по имени металлурга и промышленника Обухова, основателя завода».
Первоначальное имя предприятию вернули в 1992 году: оно стало ФГУП «Государственный Обуховский завод».
1993 год
Прощай, рупор заводчан
Тяжелые в экономическом смысле девяностые сказываются и на предприятии, и на газете. Из-за недостатка средств «Обуховский вестник» стал выходить 2-3 раза в месяц и к концу года прекратил свое существование. За все время первого периода его биографии было издано почти 8700 номеров.
2008 год
Пятнадцать лет спустя
О возобновлении издания заводской газеты заговорили в 2004 году, но сделать это все еще не позволяло финансовое положение завода. Тогда подключилась инициативная группа: стала своими силами выпускать информационный листок под названием «Обуховец».
«Обуховский вестник» вернулся к заводчанам в сентябре 2008 года. Обновленная газета стала ежемесячным 12-полосным полноцветным изданием формата А4 тиражом 2000 экземпляров.
«Обуховский вестник» вернулся к заводчанам в сентябре 2008 года. Обновленная газета стала ежемесячным 12-полосным полноцветным изданием формата А4 тиражом 2000 экземпляров.
«Дорогие друзья! Вы держите в руках первый номер обновленной заводской газеты «Обуховский вестник», выпуск которой был прекращен в трудные для всех нас дни начала 90-х годов. С сегодняшнего дня мы постараемся сделать так, чтобы каждый месяц вы могли читать очередной номер газеты с описанием жизни предприятия, событий, касающихся его деятельности, другой важной, интересной и полезной информацией», — пообещала редакция издания в первом после перерыва номере.
На тот момент редколлегия состояла всего из двух человек, они же отвечали за пиар. Как и в былые времена, в подготовке материалов в номер подключились заводчане. «Мы нуждаемся в ваших рассказах, новостях, историях из жизни! Вы всегда можете обратиться в редакцию и рассказать, например, о достижениях вашего цеха, дне рождения заслуженного коллеги, сделать объявление или принести плоды собственного творчества. Чем активнее вы будете участвовать в наполнении «Обуховского вестника», тем интереснее остальным будет его читать».
Обновился и завод. После вхождения в состав Концерна ПВО (ныне — ВКО) «Алмаз- Антей» его практически построили во второй раз. Все предприятия Северо-Западного регионального центра, который начали строить в 2008 году, получили новые корпуса, у них обновили инженерно-технические коммуникации, заменили большую часть оборудования.
На тот момент редколлегия состояла всего из двух человек, они же отвечали за пиар. Как и в былые времена, в подготовке материалов в номер подключились заводчане. «Мы нуждаемся в ваших рассказах, новостях, историях из жизни! Вы всегда можете обратиться в редакцию и рассказать, например, о достижениях вашего цеха, дне рождения заслуженного коллеги, сделать объявление или принести плоды собственного творчества. Чем активнее вы будете участвовать в наполнении «Обуховского вестника», тем интереснее остальным будет его читать».
Обновился и завод. После вхождения в состав Концерна ПВО (ныне — ВКО) «Алмаз- Антей» его практически построили во второй раз. Все предприятия Северо-Западного регионального центра, который начали строить в 2008 году, получили новые корпуса, у них обновили инженерно-технические коммуникации, заменили большую часть оборудования.
2014 год
Самая настоящая газета
Первый номер «Обуховского вестника» 2014 года заводчане увидели обновленным. Издание формата А-3 стало восьмиполосным. Увеличился и тираж — ежемесячно выпускали 2500 экземпляров.
Как и прежде, газета пишет о жизни предприятия и концерна, новостях и буднях производства, медицине и спорте, досуге сотрудников. Со страниц «Обуховского вестника» с заводчанами говорят руководители предприятия, эксперты рассказывают о бережливом производстве и востребованных профессиях Героями и авторами статей, как и раньше, становятся сами сотрудники — рассказывают о путешествиях, увлечениях и умениях. И сами же коллеги подсказывают, о ком из сослуживцев было бы интересно написать. Именно это делает газету для многих обуховцев доступной, родной и домашней.
Как и прежде, газета пишет о жизни предприятия и концерна, новостях и буднях производства, медицине и спорте, досуге сотрудников. Со страниц «Обуховского вестника» с заводчанами говорят руководители предприятия, эксперты рассказывают о бережливом производстве и востребованных профессиях Героями и авторами статей, как и раньше, становятся сами сотрудники — рассказывают о путешествиях, увлечениях и умениях. И сами же коллеги подсказывают, о ком из сослуживцев было бы интересно написать. Именно это делает газету для многих обуховцев доступной, родной и домашней.
2022 год
Новый рекорд — тираж 4000 экземпляров
В 2022 году на площадке Обуховского завода объединились все петербургские предприятия Концерна «Алмаз-Антей». В портфеле предприятия — заказы для нужд Министерства обороны РФ. Вышел на новый уровень и традиционный профиль завода — сталелитейный.
Разрослась и газета — количество полос увеличили до 10, ежемесячно она расходится тиражом 4000 экземпляров среди девяти тысяч сотрудников. Появилась и новая рубрика — «Обуховцы», в которой простые заводчане рассказывают о себе в профессии.
Разрослась и газета — количество полос увеличили до 10, ежемесячно она расходится тиражом 4000 экземпляров среди девяти тысяч сотрудников. Появилась и новая рубрика — «Обуховцы», в которой простые заводчане рассказывают о себе в профессии.
«Мне нравится и всегда нравилось паять. Паял всевозможные микросхемы. Да и в целом все, что под руку попадало», — делится с читателями слесарь-электромонтажник Антон Энграф в мартовском номере газеты.
Над созданием каждого номера работают всего шесть человек. Как и прежде, распространяют газету бесплатно на проходных и на входе в крупные цехи.
2023 год
«Стараемся сделать вкусно»
Сегодня корпоративное издание «Обуховский вестник» — это полноцветное СМИ с уникальными текстами и яркими иллюстрациями.
«Мы стараемся преподнести материалы нашему читателю так, чтобы ему было интересно и «вкусно». Стараемся размещать больше фотографий репортажной съемки, ищем кадры с эмоцией сотрудников, с их улыбкой. В текстах выдаем не сухие характеристики, исторические справки и выписки из положений и должностных инструкций, а оформляем это в виде живых интервью, ярких репортажей, увлекательных викторин», — отмечают сотрудники редакции.
«Мы стараемся преподнести материалы нашему читателю так, чтобы ему было интересно и «вкусно». Стараемся размещать больше фотографий репортажной съемки, ищем кадры с эмоцией сотрудников, с их улыбкой. В текстах выдаем не сухие характеристики, исторические справки и выписки из положений и должностных инструкций, а оформляем это в виде живых интервью, ярких репортажей, увлекательных викторин», — отмечают сотрудники редакции.
«Максимально насыщаем материалы визуальными элементами – будь то плашка с цифрой, выносная цитата, буквица, рисунок или инфографика. Если читатель зацепится взглядом за картинку, прочитает заголовок — уже хорошо. Прочитает подпись к фото, подзаголовки или лид — замечательно. Прочтет еще и текст — просто праздник! Вот ради этого праздника ровно 100 лет и работает редакция газеты «Обуховский вестник», — признаются в редакции.
С недавних пор в газете появилась рубрика «Герои времени» — о сотрудниках предприятия, работавших в зоне СВО. Здесь рассказывается о быте и особенностях командировок, эмоциях, переосмыслении жизненных взглядов.
Есть что почитать в «Вестнике» не только самим сотрудникам, но и их детям: например, узнать, зачем воспитанники Центра детского технического творчества запустили в небо восемь самодельных ракет, чей рисунок взяли на выставку «Завод, где работают родители», чья фотография победила в конкурсе «Я будущий обуховец». А в рубрику «Цвет настроения» каждый может прислать свою фотографию и поднять настроение всем читателям. По-своему юбилейным стал и ноябрьский выпуск — в свет вышел 8880-й номер издания. А с 18 декабря в музее Обуховского завода начнет работу выставка, посвященная юбилею газеты: самые интересные материалы из номеров, которые сохранили в коллекции — ни одного пропущенного с 1929 года!
С недавних пор в газете появилась рубрика «Герои времени» — о сотрудниках предприятия, работавших в зоне СВО. Здесь рассказывается о быте и особенностях командировок, эмоциях, переосмыслении жизненных взглядов.
Есть что почитать в «Вестнике» не только самим сотрудникам, но и их детям: например, узнать, зачем воспитанники Центра детского технического творчества запустили в небо восемь самодельных ракет, чей рисунок взяли на выставку «Завод, где работают родители», чья фотография победила в конкурсе «Я будущий обуховец». А в рубрику «Цвет настроения» каждый может прислать свою фотографию и поднять настроение всем читателям. По-своему юбилейным стал и ноябрьский выпуск — в свет вышел 8880-й номер издания. А с 18 декабря в музее Обуховского завода начнет работу выставка, посвященная юбилею газеты: самые интересные материалы из номеров, которые сохранили в коллекции — ни одного пропущенного с 1929 года!
АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей», ИНН: 7731084175
Автор: Елена Виноградова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фото: АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей»
Другие источники иллюстраций: wikipedia.org, midjourney
Дизайнер: Соня Осколкина
Автор: Елена Виноградова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фото: АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей»
Другие источники иллюстраций: wikipedia.org, midjourney
Дизайнер: Соня Осколкина
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