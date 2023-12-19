Экономия для экспортеров

Через «Личный кабинет» можно отправить посылку за границу. Для этого потребуется подключить услугу с помощью личного менеджера или онлайн-консультанта.

Как отправить посылки за рубеж?

Экспортеры могут сэкономить на отправке посылок до 80% стоимости с помощью совместной программы субсидирования

от Почты и Минпромторга России.*

Чтобы получить скидку, нужно отправить заявку по электронной почте export@russianpost.ru. Ответным письмом придет информация о пакете документов и подробное описание дальнейших шагов.

1

Ввести данные

Выбрав тип отправления «Посылка международная», необходимо заполнить карточки отправлений. Все данные об адресате вводим латиницей. Пакетная загрузка здесь также работает — для нее есть особый шаблон таблицы.

2

Заполнить таможенную декларацию

Во всплывающем окне нужно указать запрашиваемую информацию. Система предупредит, если вывоз какой-то продукции ограничен или запрещен, а также, если требуется, попросит добавить номер лицензии.

3

Подготовить к отправке