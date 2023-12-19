Небольшие компании и частные предприниматели прочно обосновались в интернете. Здесь можно найти потенциальных клиентов, показать товар лицом и, конечно же, продать его. Но финальную часть пути, ведущую непосредственно к будущему хозяину, покупка преодолевает офлайн — в виде посылки.
И у Почты России есть полезные инструменты и возможности, помогающие организовать этот процесс максимально просто и эффективно.
И у Почты России есть полезные инструменты и возможности, помогающие организовать этот процесс максимально просто и эффективно.
Строго по делу
Как организовать доставку посылок,
если у вас свой бизнес
если у вас свой бизнес
Удобный
«Личный кабинет»
«Личный кабинет»
Специально для бизнеса Почта России создала онлайн-сервис, позволяющий отправлять посылки по России и за рубеж.
Подключиться к услугам можно за 15 минут на сайте или в приложении.
Подключиться к услугам можно за 15 минут на сайте или в приложении.
1. Создать отправление
в ЛК
в ЛК
Для каждой посылки нужно указать почтовое отделение, откуда ее будут отправлять, тип, вес, а также имя, телефон и адрес получателя.
1. Создать отправление в ЛК
2. Собрать партию посылок
Их отмечают в системе галочками, и в нижней части экрана появляется число отправлений и общая стоимость пересылки.
3. Указать дату
Необходимо назначить день визита на почту. Важный нюанс: чтобы отправления приняли, надо прийти в отделение именно в указанную дату.
4. Подготовить к отправке
Нажать эту кнопку можно, если все строчки заполнены верно. Информация об отправлениях автоматически уйдет в почтовое отделение, после чего вы сможете скачать необходимые документы.
5. Распечатать документы
На распечатанный список (реестр формы 103) нужно поставить подпись и печать. Когда отправитель передает посылки в почтовое отделение или курьеру, у него остается отрывной талон с отметкой, подтверждающей отправку.
Массовая отправка
в один клик
в один клик
Отправления не обязательно заносить в «Личный кабинет» вручную и по одному. Вместо этого можно использовать так называемую пакетную загрузку. Для этого нужно нажать кнопку «Добавить», выбрать вариант «Из файла» и загрузить заранее подготовленную таблицу. Поля, которые необходимо заполнить в файле, немного отличаются для разных типов внутрироссийских отправлений. Стандартный вариант для пересылки внутри страны можно скачать здесь.
Технически в пакетную загрузку «помещается» до 1000 посылок. Система проверит внесенные данные и отметит красным отправления, информацию о которых надо дополнить или проверить. Вы сможете внести в них нужные правки — только не забывайте каждый раз нажимать на «Сохранить».
Технически в пакетную загрузку «помещается» до 1000 посылок. Система проверит внесенные данные и отметит красным отправления, информацию о которых надо дополнить или проверить. Вы сможете внести в них нужные правки — только не забывайте каждый раз нажимать на «Сохранить».
Доставка заказа домой или в офис покупателю,
в отделение или почтомат
в отделение или почтомат
Благодаря сотрудничеству с Почтой России интернет-продавцы могут предложить клиентам несколько удобных способов получать покупки: в почтовом отделении, в пункте выдачи заказов, через почтомат или из рук курьера, который доставляет «до двери».
Почта России предлагает удобную доставку товаров не только конечному покупателю, но и в магазины, на склады продавцов и маркетплейсов.
Легкий возврат
С помощью этой услуги интернет-магазины могут принимать отправления от клиентов по упрощенной схеме: у покупателя есть возможность обратиться в ближайшее почтовое отделение и бесплатно вернуть неподошедший товар на основании сформированного прямого или возвратного трек-номера. Единственное условие — продавец должен быть подключен к услуге Почты «Легкий возврат».
Сервис увеличивает количество потенциальных покупателей и лояльность клиентов интернет-магазинов, так как появляется возможность воспользоваться проверкой и примеркой товара на дому.
Сервис увеличивает количество потенциальных покупателей и лояльность клиентов интернет-магазинов, так как появляется возможность воспользоваться проверкой и примеркой товара на дому.
Самые редкие направления экспорта
Ангола
Мадагаскар
Майотта
Мартиника
Мозамбик
Намибия
Сюда из региона ушло по одной посылке
Нидерландские Антилы
Никарагуа
Сан-Марино
Уганда
Ян-Майен
Экономия для экспортеров
Через «Личный кабинет» можно отправить посылку за границу. Для этого потребуется подключить услугу с помощью личного менеджера или онлайн-консультанта.
Как отправить посылки за рубеж?
Экспортеры могут сэкономить на отправке посылок до 80% стоимости с помощью совместной программы субсидирования
от Почты и Минпромторга России.*
от Почты и Минпромторга России.*
Чтобы получить скидку, нужно отправить заявку по электронной почте export@russianpost.ru. Ответным письмом придет информация о пакете документов и подробное описание дальнейших шагов.
1
Ввести данные
Выбрав тип отправления «Посылка международная», необходимо заполнить карточки отправлений. Все данные об адресате вводим латиницей. Пакетная загрузка здесь также работает — для нее есть особый шаблон таблицы.
2
Заполнить таможенную декларацию
Во всплывающем окне нужно указать запрашиваемую информацию. Система предупредит, если вывоз какой-то продукции ограничен или запрещен, а также, если требуется, попросит добавить номер лицензии.
3
Подготовить к отправке
Партия посылок создается так же, как и в случае с отправлениями по России. Заполненный бланк декларации при этом будет включен в пакет документов для скачивания. Его необходимо распечатать в трех экземплярах и отдать сотруднику почтового отделения.
Что нужно знать о субсидии для экспортеров
Выдается российским юридическим лицам, продающим отечественные товары за рубеж
Подходит для владельцев интернет-магазинов и тех, кто торгует на маркетплейсах
Количество отправлений и список стран не ограничены
Доступна сервисным провайдерам, аккредитованным «Российским экспортным центром»
Распространяется на мелкие пакеты, посылки и отправления EMS
45 000
30 500
Почта России обеспечивает надежную доставку по всей стране благодаря 45 000 доступных адресов выдачи, в том числе более чем
38 000 отделений и 7 500 почтоматов
38 000 отделений и 7 500 почтоматов
30 500 пунктов приема в 200 городах России, работающие семь дней в неделю, предлагают ускоренную обработку отправлений — от одной посылки до партии в 1,5 тонны
2 000
Свыше 2 000 штатных курьеров Почты России помогают бизнесу отправлять и доставлять посылки
Почта России для бизнеса
Как отправить частную посылку онлайн? Читайте здесь
Курьер онлайн/EMS
Сервис позволяет осуществить доставку интернет-заказов весом до 31,5 кг. Посылки принимают поштучно или партиями в отделениях ускоренной сдачи, а в финале курьеры привезут их покупателям домой.
Курьер может также приехать на склад или в офис продавца и забрать груз оттуда, если оформить дополнительную услугу «Курьерский сбор», которая доступна в 13 800 населенных пунктах России.
Курьер может также приехать на склад или в офис продавца и забрать груз оттуда, если оформить дополнительную услугу «Курьерский сбор», которая доступна в 13 800 населенных пунктах России.
Посылка онлайн
Услуга позволяет доставлять заказы весом до 20 кг и ценностью до 300 000 рублей.
Посылки можно отправлять партиями, они проходят приоритетную обработку в автоматизированном сортировочном центре, а забрать их можно в отделении связи или в почтомате.
Посылки можно отправлять партиями, они проходят приоритетную обработку в автоматизированном сортировочном центре, а забрать их можно в отделении связи или в почтомате.
Что везут
Одежду и обувь, бижутерию, товары для красоты и здоровья, книги и канцелярские принадлежности, детали спортивного оборудования.
Что везут
Стоматологическое оборудование, БАДы, детские конструкторы, книги и товары для дома.
* Подробнее о программе субсидирования можно узнать по телефону 8 (800) 1 000 000 и на сайте. Условия программы установлены постановлением Правительства РФ № 2488 от 25 декабря 2021 года.
Реклама, АО «Почта России»
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены АО «Почта России»
Другие источники иллюстраций: Itock
Дизайнер: Анастасия Гализина, Ольга Сергеева
Реклама, АО «Почта России»
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены АО «Почта России»
Другие источники иллюстраций: Itock
Дизайнер: Анастасия Гализина, Ольга Сергеева
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